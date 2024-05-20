從滑浪風帆啟航，由運動員轉型為教練、體育行政人員，以至現在擔任特區政府的體育專員，黃德森形容，每個身份、每種經歷，猶如滑浪風帆比賽，每次面對不同的風向和水流，是新的賽道、新的嘗試。在每段新鮮的體驗過程中，他認為體育運動開拓出來的廣闊視野、從失敗中學習進步的精神、不因循的靈活應變態度等，放諸四海，道理如一， 那就是體育運動為身心帶來動力，是我們繼續前行的燃料。

運動帶來喜樂，體育專員寄望透過教育，香港人逐步提升體育文化水平，成為國際級觀眾──懂得欣賞、評論及尊重體育運動。



風的季節

那是吹著涼快海風的八十年代赤柱海邊，十多歲的黃德森，在一個滑浪風帆新手賽拿了個第三名。站在頒獎台上，小伙子心想自己讀書成績一般，可是運動大抵有點天賦，內心默默鼓勵自己：「黃德森，今後就畀心機喇！」

現年58歲的體育專員黃德森，是前香港滑浪風帆運動代表，他向《駿步人生》細說「風的季節」。他說，最初接觸滑浪風帆，純屬「貪玩」。「80年代，我住赤柱，那時有些外籍人士帶了滑浪風帆來玩，感覺很新鮮；有個朋友其後買了一套二手（滑浪風帆）裝備，我們四五個朋友就一起玩，沒有教練，自行摸索，輪住玩，誰人在帆板上不跌落水，就可以玩多些時間。」

想當時，他笑言沒太多心思讀書，一次參加一個滑浪風帆新手賽獲得第三名後，覺得不如下決心去鍛鍊滑浪風帆吧。他後來入了港隊，並在十多年的運動員生涯中贏了不少獎項，而周遊各地訓練和比賽，過程中結識不同國籍的朋友，並且培養出廣闊的世界觀。

周遊26地 朋友遍多國

黃德森最近屈指一算，原來去過的國家及地區共有26個，認識的朋友，部分到現在還會聯絡。「認識一位新西蘭運動員，為了參加奧運，不惜向銀行貸款籌措經費。原來世上有些人為了運動，可以付出很多很多。」

他還發現，相比不少國家或地區，香港對運動員的支援著實非常不錯。他舉例，馬會有份支持的香港體育學院，由教練、科研人員，到食堂員工等，每個環節都非常專業，做運動員也就自覺非要變得專業不可了。

香港體育學院前身名為「銀禧體育中心」，是馬會與政府共同出資興建，並於1982年落成的機構；1991年它易名為「香港體育學院」，直至現在也是精英運動員的搖籃。馬會多年來支持體院及本地運動員發展，並透過其慈善信託基金，先後撥款超過7億5,000萬港元，捐助包括體育基建、教練培訓以至運動員退役後生涯發展等項目。

提及體院，黃德森難忘當年訓練的艱辛。「滑浪風帆的訓練最辛苦不是在海上，而是在健身室，尤其是那部室內賽艇機！每次坐上去，必須出盡所有力量。那裡有個數字錶，教練一眼就看出你是否達標，然後科研人員會過來『拮』你耳朵收集數據，再比對讀數看有沒有進步，一切都無所遁形。」一旦不達標，心理關口很難過，猶如輸掉比賽般。

今次失敗 學懂下次進步

學習面對失敗，最痛苦也最受用。黃德森分享，1990年北京亞運會，他以總分0.3分失落銅牌。「我和隊友SanSan（李麗珊，在1996年阿特蘭大奧運會滑浪風帆項目，為香港奪得歷史上首面奧運金牌。）是港隊男女代表。那時已比賽了一個星期，我一直排在第二三位，但最後一場，風向180度轉變，雖然我發力追，但最後還是輸了0.3分，只得『梗頸四』。SanSan在該屆（亞運）比賽奪得銀牌，如果我當時也打入三甲，那香港就有兩個獎牌，就很厲害。」

事後他做了幾個月的「問題」運動員。「不斷問（自己）點解。點解會轉風向？點解是我要面對這些？」這場勝負，纏繞了他好幾個月，一直都不開心，直至他得悉，原來力壓他贏得銅牌的韓國選手，訓練量比他多出四份之一，此時便豁然開朗，想通了，別人就是訓練多了，準備更充足，連風向改變該怎樣應對也掌握了。

他自我反思，應該加強訓練，吸收更多經驗，下次成功機會就大增。「通過失敗學到的，是最痛苦也是最深刻的教訓。自那次之後，每次輸了我都會探討原因；每次贏了也會總結經驗，成績因此就好起來。」面對今次失敗，下次就知道如何進步，他之後接連在1994年及1998年的亞運會奪得銀牌。

滑浪風帆運動員生涯，對黃德森日後的人生道路有很大影響。「每一次出海訓練，都是新的賽道，每一天都有不同風浪，因此不可因循，你要對應當日的風速變化、水流變化，去制定路線及訓練內容。」習慣變化、適應變化，難怪他之後屢次敢於跳出「舒適圈」，尋求進步。

馬會一直支持香港體育運動發展。黃德森去年9月，聯同馬會董事黃嘉純（左三）及其他嘉賓為出賽杭州亞殘運的中國香港代表運動員打氣。

外邊的世界

在人生的大海裡，黃德森一步步游走，開拓的世界也愈來愈闊。2000 年從運動員退役後，他一度當上滑浪風帆教練，及後更轉職，從事體育行政工作。

訪問中，黃德森不止一次提到，是體育運動讓他獲得學習的機會。「我以往讀書成績一般，卻能透過運動成績入讀大學。」那些年，本地八大院校尚未開放學位予運動員申請報讀。他在1999 年取得澳洲坎培拉大學體育行政學士學位，獲得的知識對日後職業生涯有關鍵影響，而他相信體育運動是一個教育進程（sports is education）的信念，亦愈加鞏固。

體育運動是一種教育

回想當教練的日子，他認為是一個學習過程。「作為運動員，只需照顧自己，有表現便可；但當教練，要學懂技術轉移，即不是一個人做出成績，而是要教導幾個人、甚或幾十人都做出成績，所以我的眼界那時又開闊了。」黃德森在2001 至2005 年連續五年獲選「全年最佳教練」。

2008 年，香港政府資助港協暨奧委會開展「香港運動員就業及教育計劃」，協助運動員在退役後轉型，投身社會，黃德森當時出任這個辦公室的主管。「（這計劃） 最初只得兩個職員，我記得有一天全日都沒有運動員走進我們的辦公室……我在想：他們是出於膽怯？或是出於不了解？於是我決定採取主動，跟不同的總會， 不同的運動員傾談，了解他們的需要。」之後他訂立了教育、就業、生活技能等三個方向去協助運動員，幾年間，由無人問津到「運動員的檔案堆積起來有好幾疊」的成績。數一數，大約服務了一千名運動員。

馬會製造機會育成新秀

黃德森強調，有形與無形的支援同樣重要，舉例「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」的成立意義重大。「運動員從大型運動會（拿著獎牌）歸來，獲得馬會的獎金，這很重要；但除了獎金，無形的價值同樣重要，那是對運動員的認同。」他說，不少運動員都背負很大的家庭壓力，馬會的獎勵無疑是肯定了運動員的貢獻。「馬會製造了機會，令社會認同這班運動員，我覺得這個信息是最重要的。日後父母不會阻止孩子做運動員，因為做運動員原來會被全港市民愛戴，做運動員原來可以代表中國香港隊，為香港、為國家作出貢獻；這樣的使命，不是每個人都有機會。」

他提到：「馬會很有遠見，除了獎勵在大型運動會獲得成績的選手，也有支援退役運動員的計劃，甚至訓練出那麼多精英選手的體院，也是馬會有份貢獻。」

馬會於2023 年 7 月宣佈透過贊助體育學院，推出為期三年的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」， 以現金獎勵在頂尖大型運動會，包括奧運會及殘疾人奧運會，亞運會及殘疾人亞運會，以及冬季綜合運動會等勇奪獎牌的運動員；而於奧運及殘奧奪得第四至八名的運動員，亦獲頒獎金，以作激勵和嘉許。

「每一次出海訓練， 都是新的賽道， 每一天都有不同風浪， 因此不可因循， 你要對應當日的風速變化、水流變化，去制定路線及訓練內容。」 黃德森

黃德森指馬會有遠見，除了嘉許獲得優秀成績的選手，也有支援退役運動員。

黃德森出席第14屆全國冬季運動會。(由黃德森提供)

「馬會製造了機會， 令社會認同這班運動員，我覺得這個信息是最重要的。日後父母不會阻止孩子做運動員， 因為做運動員原來會被全港市民愛戴， 做運動員原來可以代表中國香港隊，為香港、為國家作出貢獻。」 黃德森

當體育成為品味

去年八月，黃德森加入政府團隊，出任特區政府體育專員，協助制定、推行體育政策。當中，除了過往的精英化、普及化與盛事化，還添了專業化與產業化， 利用「五化」去推動香港的體育發展是其一工作目標， 但具體如何去做呢？

他以預期明年啟用的啟德體育園去說明。「體育園佔地28 公頃，你去走一圈，才發覺有多宏偉。那裡有足夠的地方舉辦不同活動，讓市民大眾參與，這就是普及化；擁有世界級場館，可以較以往舉辦更多世界賽、亞洲賽，讓香港不同水平的選手（因應主辦城市之利） 更容易參與國際賽事，這有利精英化。」

打造體育盛事結合文體旅項目

他用早前在香港大球賽舉辦的香港國際七人欖球賽再作解釋。「主場館舉辦Hong Kong Sevens當然是盛事化；但跟在大球場舉辦的模式不同，日後走出啟德體育園的主場館，吃喝玩樂更加便捷，體育運動相關活動選擇更多，那就不只是一個盛事，而是有更多機會結合『文體旅』的項目，將牽涉吸納更多人才推動體育專業化及產業化。」

黃德森看好今年七至八月舉行的巴黎奧運會，預期可以將本港的體育氛圍推到另一高峰。「東京奧運舉行期間， 那樣全城支持香港運動員的場面及氣氛是很少見的，我認為巴黎奧運會將這氣氛提升到另一個階梯，令更多人認識做運動的好處，更多小朋友或會想做另一個『何詩蓓』，下一個『張家朗』。」

馬會一直深信運動不但有益健康，對培養積極的價值觀，以及凝聚社會更至為重要。除了精英體育發展，在社區層面，馬會積極推動全民參與運動， 藉由降低門檻，讓不同年齡和能力的人士皆可享受運動帶來的滿足與快樂； 長遠而言，這有助鼓勵大眾保持積極的生活態度，從而享受健康人生。

不過，體育專員黃德森坦言，香港的體育文化水平仍有進步空間，他期望香港人透過教育和學習，逐步提升體育觀賞文化，目標成為國際級觀眾， 懂得欣賞、評論及尊重體育運動。他舉例說：「觀看網球比賽，觀眾不會在比賽期間站立或離座」，指這些禮儀，可從參與大型體育賽事學習得來。如他所說，當體育成為品味，那是一個城市進步的象徵。

黃德森指馬會獎勵優秀運動員是一種認同。圖為去年十月在沙田馬場舉行的「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」支票頒授儀式，政務司司長陳國基（前排右八）、馬會主席利子厚 ( 前排右七)、馬會行政總裁應家柏 (前排右九) 與運動員及嘉賓合照。

*資料提供 : 馬會刊物 《駿步人生》