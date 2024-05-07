HKICT Awards｜表揚傑出初創企業及學生創新　為港創科注新血

香港資訊及通訊科技獎（HKICT Awards）旨在表揚業界優秀及具創意的資訊及通訊科技方案。在這個數碼時代，初創企業以其靈活性和創新思維為香港的科技生態系統注入新活力。同時，院校學生代表了年輕一代的力量，對科技創新有著濃厚興趣和熱情，他們通過學術研究和項目實踐，為科技發展帶來嶄新的視角和務實的解決方案。「資訊科技初創企業獎」及「學生創新獎」兩個獎項，不單嘉許了得獎初創企業和學生，同時亦鼓勵更多「新血」勇於創新，為未來帶來更多機遇和突破。



早期肺癌篩查激光光譜技術 為醫療界及患者帶來新希望

朗思科技有限公司行政總裁及創辦人許可博士（左三）及其團隊，榮獲2023香港資訊及通訊科技獎︰資訊科技初創企業大獎。

肺癌為香港頭號殺手之一，面對這個挑戰，朗思科技有限公司致力於開發創新的解決方案，其得獎項目「早期肺癌篩查激光光譜技術」榮獲2023香港資訊及通訊科技獎的「資訊科技初創企業大獎」及「資訊科技初創企業（硬件與設備）金獎」。這項技術有望實現早期診斷並改善患者健康，其目標是取代假陽率甚高且具有致癌風險的LDCT（低劑量螺旋CT），並提供低成本且無副作用的早期篩查服務。該技術是醫療領域中的一大突破，展現了本地初創在醫療科技領域的奉獻精神，評審委員會稱讚其為具有重大效益和影響力的創新解決方案。同時，企業亦正積極與香港中文大學研究人工智能（AI）的團隊合作，並申請新的團隊研發課題「如何利用AI進一步提升儀器實時處理多光譜的性能」。朗思科技有限公司行政總裁及創辦人許可博士相信︰「AI的賦能可以更好地幫助朗思科技的儀器快速抓取更多氣體分子在光譜上的微細信息，對提升早篩準確率起到關鍵作用。」

朗思科技有限公司得獎項目NC-01呼吸VOC分析儀。

根據呼氣VOC濃度，能診斷大於91%肺癌一期患者。

朗思科技有限公司LASENSE TECHNOLOGY LIMITED

網址：http://www.lasensetech.com/

非接觸式健康監測 革新遠程醫療和保險市場

過去數年，疫情肆虐全球，連面對面看醫生都成為挑戰，非接觸式的健康監測便乘時成為了醫療科技的大趨勢。全境智能有限公司的「Vitals™ - 非接觸式健康監測方案」勇奪2023香港資訊及通訊科技獎的「資訊科技初創企業（社會貢獻）金獎」。Vitals™利用鏡頭作健康監測，使個人健康管理實現以無接觸、價格相宜且簡單易行的方式進行。該技術利用人工智能（AI）和信號處理，在短短30秒內以醫療級的準確度量度全面健康數據。Vitals™將日常電子產品轉變為實時健康掃描器，不但提供簡易的健康監測方式，亦減輕了醫療系統的負擔，並為遠程醫療和保險科技等消費市場帶來革新。目前Vitals™已落地應用，並和多間本地保險及醫療機構合作，期望日後能把此技術帶到大灣區及東南亞地區與更多機構合作，為更多用戶提供安全健康的生活。

「Vitals™ - 非接觸式健康監測方案」，利用人工智能（AI）和信號處理，在短短30秒內，便能以醫療級的準確度量度全面健康數據。

全境智能有限公司PanopticAI Limited

網址：https://panoptic.ai/

開創嶄新模式 培育科技人才

TalentLabs Limited公司創辦人陸政彤（左四）和其團隊在APICTA 2023的商業服務類別 – 專業解決方案獲得大獎。

人才不單止要搶，更需要培育，尤其是科技人才。為培育更多科技人才，橋見科技有限公司研發了「TalentLabs科技職涯平台」，不僅提供可負擔的學費計劃，為有志投身創科界的人士提供設計嚴謹且結合實踐的課程，平台同時也著重於創造一個互助的學習社群。透過大數據和人工智能（AI）的分析，該平台能夠精準配對高質量的科技人才方案，提升人才與工作機會的匹配效率。方案更已獲東南亞最大的主權財富基金之一Khazanah Nasional及多間國際企業採用，亦成為多家知名科技公司的官方合作伙伴，為超過2 500名年輕人找到理想工作。其以人為本的用戶導向思維，使TalentLabs Limited在業界獲得高度讚譽，先贏得2023香港資訊及通訊科技獎的「資訊科技初創企業（軟件及應用程式）金獎」，繼而在2023亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA 2023）的商業服務類別 – 專業解決方案獲得大獎。

Talentlabs的一站式平台提供全面技術課程、網絡活動、就業機會，並創造互助的學習社群。

橋見科技有限公司TalentLabs Limited

網址：https://www.techjobasia.com/

智慧藥盒 減輕護理人員負擔 增進長者福祉

智慧型藥盒結合管理應用程序，有效提醒老年人按時按量服藥，減輕護理人員的負擔，同時增進長者福祉。

人口老化是香港、以至全球現今面對的最大社會問題之一，其中解決長者醫療保健中的藥物依從問題，是醫療體系、照顧者以及需要定時用藥的長者需要面對的重要一環。香港理工大學的曾鏡鏘因他外婆有長期用藥需要，於是開發了一套「智慧用藥管理解決方案」。智慧型藥盒結合管理應用程式，有效提醒長者按時按量服藥。此管理系統能成為藥劑師的助手，通過視覺識別和大數據確認處方並生成藥物計劃。AI的藥物識別和驗證確保準確性，而基於大數據的程式則監控藥物使用情況，識別過量風險並協助護理轉移。藥盒具有可重複使用的托盤、分開存放藥物、自訂提醒和互動功能。這一解決方案改善了年老患者的藥物依從性，減少服用錯誤劑量，提高治療滿意度，同時還通過預防不良健康影響，提供了更全面的保護。此項能減輕護理人員負擔並增進長者福祉的項目，榮獲2023香港資訊及通訊科技獎「學生創新大獎」及「學生創新（研究生或以上）金獎」，曾鏡鏘表示希望日後能把項目帶入港澳安老市場。

智慧型藥盒結合管理應用程式，有效提醒老年人按時按量服藥。

「隨意通」減少時地限制 實現隨意門解決生活難題

香港專業教育學院（沙田）團隊，奪得學生創新（大專及學士）金獎。

為使有需要人士可以直接看到、看懂日常家用新科技產品並進行操作 ， 香港專業教育學院（沙田）的黃俊、余榮焯和程振雄同學開發了「Dokodemo Call隨意通」遠程協助應用程式。此程式採用了網頁即時通訊（WebRTC）的架構，實現了實時的影像通訊，同時採用了擴增實境（AR）技術，將所有指示和指引變成AR物件，並且準確放置到相應的現實空間中，受助人可以直接看到並按指引進行操作，支援人員也可以觀察受助人的表現並提供指示和修改建議。在比賽過程亦啟發團隊一些新想法，例如利用程式協助外籍傭工與僱主之間的溝通和解決生活中的難題。他們希望技術可以應用到生活甚至商業的各個場合，像技術的名字「隨意通」般減少時地限制。技術在2023香港資訊及通訊科技獎中獲得了「學生創新（大專及學士）金獎」，並在2023亞太資訊及通訊科技大獎（APICTA 2023）的學生類別 - 專上學生項目（A組）中獲得了大獎。

Dokodemo Call隨意通APP採用了 WebRTC的架構，實現了實時的影像通訊，協助有需要人士解決生活問題。

AI實時駕駛提醒 提升大眾交通安全

華仁書院（九龍）團隊，獲得學生創新（中學）金獎。團隊希望於未來與保險公司及運輸部門合作，推廣安全駕駛獎勵計劃，並邀請更多專業司機使用DriveFit，保障大眾安全。

交通意外對市民的生命和財產造成了巨大威脅，而香港每年多達25%的交通意外都是由司機駕駛不留神所致。有見及此，華仁書院（九龍）的葉承希、朱紹讚、陳浚賢和梁顯恩同學開發了「智駕勢（DriveFit）」手機應用程式，提供人工智能（AI）實時駕駛提醒及統計司機駕駛情況並提供詳細回饋。通過AI鏡頭在背景監測司機的頭部動作，當司機打瞌睡或分心時，應用程式會發出提醒。若司機沒有回應，它便會提醒乘客檢查司機的狀況。而在雨天時，程式還會提醒司機注意路面的濕滑情況，減慢車速，以增加安全性。此外，程式更為運輸相關行業公司提供實時資料庫，「智駕勢」會連接至Firebase，將司機的駕駛資料（如分心次數和時間）即時上傳至雲端，以便公司實時獲取司機駕駛的詳細情況，並根據數據制定相應的改進策略。智駕勢還會顯示司機的分心頻率和相關趨勢，並計算出分數和評級，讓司機得到鼓勵，並更清楚地了解需要改進的地方。此項使用了Flutter、Google ML Kit、SQLite和Firebase等技術的產品，在2023香港資訊及通訊科技獎中獲得「學生創新（中學）金獎」。

智駕勢會連接至Firebase，將司機的駕駛資料（如分心次數和時間）即時上傳至雲端，統計司機駕駛情況，向運輸公司提供詳細回饋。

AI代替人工紙張分類 省時又減碳

中華基督教會協和小學（長沙灣）團隊在2023香港資訊及通訊科技獎中榮獲「學生創新（小學）金獎」。

學校及辦公室雖已逐步趨向電子化，但仍會產生大量紙張，即使是使用人工分類環保紙張，也需要耗費大量時間。有見及此，中華基督教會協和小學（長沙灣）團隊（何仲翹、翁沛楹、翁沛悅、黃睿暉同學及負責老師：葉紹強、王溢濠）開發了「雙紙座」智能紙張分類器，以取代人工分類，實現快速分類並減少對環境的污染。「雙紙座」由四層組成，其中兩個人工智能（AI）分辨鏡頭經過機器學習，能夠辨識紙張上是否有文字。最上層用於放置紙張，如果第二層的AI分辨鏡頭檢測到紙張有文字，則紙張會被送到第三層的透明層，讓另一個AI分辨鏡頭掃描並識別紙張的另一面。如果紙張底部是空白，它將被送到可重複使用的盤子中；相反，如果底部有字，則會被送到不可重複使用的盤子中。如果在第一個AI分辨鏡頭已經檢測到紙張是空白的情況下，紙張將直接被送到可重複使用的盤子。作品有效地分類可重複使用的環保紙和不可重複使用的紙張，解決人工分類紙張所需的時間，減少紙張浪費，延長紙張的使用壽命，保護更多樹木同時減少碳排放。

「雙紙座」智能紙張分類器，以取代人工分類，實現快速分類並減少對環境的污染。

2024香港資訊及通訊科技獎開始接受報名

香港資訊及通訊科技獎（Hong Kong ICT Awards）為本地資訊科技界的年度盛事，目的為鼓勵香港業界精英和企業不斷追求創新和卓越。香港資訊及通訊科技獎共設有8個獎項類別，包括數碼娛樂獎、金融科技獎、資訊科技初創企業獎、商業方案獎、智慧生活獎、智慧出行獎、智慧市民獎及學生創新獎。為了激發更多人工智能（AI）的創新應用，今年每個獎項類別都增設一個嶄新獎項：「最佳人工智能應用」獎，以彰顯並表揚那些在相關範疇應用AI方面取得傑出成就的參賽作品。2024香港資訊及通訊科技獎現已開始接受報名，歡迎不同領域的科技人才參加，截止日期為2024年7月12日，比賽詳情請參閱： https://www.hkictawards.hk/

（資料及相片由客戶提供）