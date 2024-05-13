香港流行文化節2024《文又得武又得》5及6月活動　喚起經典回憶

江湖刀光劍影，人心臥虎藏龍……香港武俠劇集，好像金庸的《神鵰俠侶》及《天龍八部》、黃易的《尋秦記》以及梁羽生的《白髮魔女傳》等等，一幕幕高超的武術動作以及愛恨情仇一直陪伴住不少香港人成長，而獨有的武俠情懷亦成為香港流行文化的重要元素！今年香港流行文化節2024就以「也文也武」為主題，開展一系列精彩嘅活動畀大家參與，當中《文又得武又得》系列活動包括「經典武俠劇服飾道具展覽」、「文歌起武音樂會」及「武．影．『非』凡」節目，等大家一齊喚起經典回憶。



6月另一亮點節目有香港樂迷一定要去體驗嘅「《做一分鐘巨星》雅旺錄音室導賞團」，如果你喜歡本地流行文化，如果你想在復古情調下認識廣東歌的前世今生，在這座神級錄音室錄一個「The First Take」，體驗巨星在專業麥克風前錄音的滋味，試一次「做一分鐘巨星」，就絕不能錯過由第二屆香港流行文化節呈獻的《做一分鐘巨星－雅旺錄音室導賞團》。



喚起集體回憶！《文又得武又得》經典武俠劇服飾道具展覽

武俠劇將讀者從小說中的人、事、物、場景與情節幻化出來的想像化為真實，電視武俠劇中的服裝、頭飾和道具通通都是台前幕後整個團隊的集體投入成果，亦全靠他們令每個角色變得「有血有肉」成為經典！《文又得武又得》「經典武俠劇服飾道具展」早前於尖沙咀文化中心展出約30件由七十至千禧年代電視武俠劇的服裝、頭飾和道具，當中包括《神鵰俠侶》中楊過、小龍女穿著的服飾、《倚天屠龍記》的屠龍刀，以及《楚留香》男主角的扇等，件件造功精緻。錯過了的武俠劇迷唔需要失望！展覽已移師至香港文化博物館，展出至10月7日。大家把握機會重新细味經典，感受武俠情懷！

楚留香的扇子象徵他的絕世武功和智慧，也凸顯了他大俠的風範，大家可在展覽中看到。

《文又得武又得》經典武俠劇服飾道具展覽

日期：即日起至 07.10.2024

時間：星期一、三至五 - 上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期 - 上午10時至晚上7時

星期二（公眾假期除外）休館

地點：香港文化博物館二樓展示空間

免費入場

點擊瀏覽展覽詳情

歌曲感受傳承！《文又得武又得》文歌起武音樂會

「文歌起武音樂會」首場已於4月20日舉行，現場氣氛高漲，不少觀眾對經典歌曲耳熟能詳，與區瑞強一起大合唱。

擅唱民歌、民謠而成名的區瑞強一改歌路，與兒子區昕進、特別嘉賓譚嘉儀、謝東閔及黃洛妍，分別攜手演出3場「文歌起武音樂會」，首場4月20日就與區昕進及譚嘉儀在香港文化中心地下大堂打響頭炮，吸引數百市民現場參與，氣氛熱鬧。區瑞強更演唱了不少武俠劇主題歌曲，如《陸小鳳》、《楚留香》、《倚天屠龍記》等等。

區昕進及當天特別嘉賓譚嘉儀亦演唱了《戀愛預告》及《今宵多珍重》等經典歌曲。

區瑞強指是次音樂會由他監製，演唱武俠劇主題歌曲需要的技巧與民歌大不同，聲音的厚度，唱歌的氣勢需要配合歌中意境，由於香港流行文化節其中一個重點是文化傳承，所以他亦找來年輕的歌手一起參與。他的兒子區昕進笑言自己對武俠劇的印象較為近代，是古天樂演出的《尋秦記》，而譚嘉儀則指自己亦曾為內地的武俠劇唱港版的主題曲，兩位年輕歌手均指自己在香港的流行文化滋潤下成長，區昕進最愛80年代陳百強的曲風，而譚嘉儀更因喜愛鄭秀文而想成為歌手。

文歌起武音樂會5月19日的特別嘉賓黃洛妍

文歌起武音樂會6月22日的特別嘉賓謝東閔

《文又得武又得》文歌起武音樂會餘下兩場將會於5月19日及6月22日分別於香港文化博物館及香港文化中心舉行，免費入場！

日期：19.5.2024

地點：香港文化博物館一樓劇院

時間：下午2時45分

文歌起武音樂會 (歌手：區瑞強、區昕進及黃洛妍)

日期：22.6.2024

地點：香港文化中心地下大堂

時間：下午2時45分

文歌起武音樂會 (歌手：區瑞強、區昕進及謝東閔)

點擊瀏覽音樂會詳情

武術大師講電影講功夫！《文又得武又得》武．影．「非」凡

4月20日當日著名武術宗師黃飛鴻第四任妻子莫桂蘭嫡傳弟子李燦窩師傅親身示範洪拳拳術技巧。

武術劇及電影精彩的動作場面，大多參照中國不同門派的武術，當中的拳腳套路看得令人津津樂道。「武．影．『非』凡」系列將與你一起講電影講功夫，瞭解香港非物質文化遺產的多元面貌，多位武術師傅會在現場分享現實及電影中的功夫，還會即席示範各種拳術套路，包括洪拳、螳螂拳和詠春。早前4月20日就有著名武術宗師黃飛鴻第四任妻子莫桂蘭嫡傳弟子李燦窩師傅的分享，講述洪拳宗師黃飛鴻的生平故事以及洪拳的發展。寶芝林李燦窩體育學會一眾成員更親身示範寶芝林黃飛鴻和莫桂蘭傳承的拳術技巧。

於5月26日在香港文化博物館，大家將可以聽到山東少林太極螳螂拳門第九代傳人及著名導演徐小明博士及山東太極螳螂門一眾成員有關螳螂拳的分享，並以《奪標》電影為引子現場示範，而6月22日於香港文化中心就可以聽到詠春體育會有關葉問詠春的分享，機會難得！

日期：26.5.2024

地點：香港文化博物館一樓劇院

時間：下午3時30分

主題：螳螂拳 (講者/表演者：徐小明博士/ 山東太極螳螂門)

名額已滿，提提已報名人士記得準時出席

日期：22.6.2024

地點：香港文化中心地下大堂

時間：下午4時30分

主題：葉問詠春 (講者/表演者：詠春體育會)

免費入場，無需報名

點擊瀏覽活動詳情

門票必搶！ 深入錄音室聖地《做一分鐘巨星》雅旺錄音室導賞團

《做一分鐘巨星》雅旺錄音室導賞團引領大家認識它的輝煌歷史，一窺鮮為人知的秘辛。雅旺錄音室建於1983年，一眾天王天后，包括：羅文、陳百強、張國榮、梅艷芳、王菲、黎明、陳奕迅等巨星，也曾在此留下聲音身影。2015年起，更由歌手張敬軒接手管理，延續這座被譽為「流行樂壇聖殿」的錄音室，並傳承其中的精神和具有文化價值的音樂資料。

雅旺錄音室喇叭的角度、座位的位置、樂器的擺位均有講究，在「最佳聽歌位置」可以清楚聽到錄音作品的細節和瑕疵。

一度面臨結業的雅旺錄音室，自2015年起由歌手張敬軒接手管理，延續這個「流行樂壇聖地」的精神和保育具有文物價值的聲音資料：「如果失去這個錄音室，代表着香港流行音樂一個時代的終結。」如今，AVON Studios不僅未有消失，還變得更精彩：不論是因為聲學設計角度，或是張敬軒對裝潢的設計心思和品味，錄音室每個角落，包括錄音室、走廊、懷舊車卡休息間、煙房等，都別具特色；「天花板」級器材，包括價值過百萬的「法拉利」級調音台、頂級咪高峰以及從世界各地收購回來的古董音響設備，都讓走進這個「流行樂壇聖地」的人不期然肅然起敬。

鼓陣的位置由美國著名聲學大師Tom Hidley設計

重新裝修過的歌手休息室配合舊有環境，設計得充滿古典美。

今次《做一分鐘巨星》雅旺錄音室導賞團參加者除了可以認識雅旺錄音室的輝煌歷史，在充滿古典美的錄音室打卡，更可以走入在這座錄音室裡「試咪」，錄製個人作品作為活動紀念品，相信一眾香港樂迷都不會錯過今次機會！

在約一小時十五分鐘的導賞團中，參加者可以：

🎙了解錄音室的設計細節和故事

🎙可穿插於各個角落打卡

🎙感受天王巨星及製作人的工作日常

🎙「試咪」環節——於包含十數首不同年代經典歌曲的精選歌單中揀選其中一首，如巨星般在錄音室用「天花板」級器材錄音！

活動場次： 6月8日、6月15日、6月22日、6月29日，每日4場

時間：下午1時、2時30分、4時、5時30分 （全長約1小時15分鐘，需提早15分鐘到達登記）

地點：雅旺錄音室（九龍佐敦益美大廈2/F）

門票：180元正，年滿60歲的長者、殘疾人士及看護人、全日制學生及綜合社會保障援助受惠人士可享半價優惠（全日制學生及綜援受惠人士優惠先到先得，額滿即止）

(由於場地限制，恕未能招待輪椅人士。)

* 參加者將獲贈個人錄音作紀念品

購票：

- 每人每次限購最多兩張門票，十二歲以下恕不招待。

- 門票於5月14日起在城市售票網網上（www.urbtix.hk）及其流動購票應用程式URBTIX （Android、HarmonyOS及iPhone/iPad版）發售。

- 此節目將不會安排於城市售票網售票處、電話購票熱線及自助售票機售票，只設網上及流動購票應用程式購票。

- 本節目接受電子或實體門票，顧客如選購實體門票，請提前到城市售票網售票處或自助售票機取票。

購票連結：https://www.urbtix.hk/event-detail/11470/

查詢︰6689 5735

點擊瀏覽導賞團詳情

更多香港流行文化節2024的資訊可以到https://www.pcf.gov.hk/tc瀏覽！

「武．影．『非』凡 」亦是弘揚中華文化系列的活動之一。康文署一直積極推廣中國歷史和文化，透過舉辦多元化的節目和活動，讓市民認識博大精深的中華文化，想獲得更多資訊，請瀏覽網頁 www.lcsd.gov.hk/tc/ccpo/index.html。

（資料及相片由客戶提供）