猴痘｜確診61歲男4月兩度到訪旺角同志桑拿Big Top　再遊泰6日

衞生署今晚（6日)公布一名有長期病患的61歲男病人確診猴痘，據病人提供資料，他曾於4月13日及20日到訪旺角彌敦道的同志桑拿Big Top HK Limited（經營BIG TOP Gym & Sauna），期間有高風險接觸。他及後在4月25日至30日曾到訪泰國，在當地也曾有高風險接觸。衞生防護中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。



一名有長期病患的61歲男病人確診猴痘，目前情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。（資料圖片/楊嘉朗攝）

衞生署衞生防護中心今晚表示，正調查一宗猴痘確診個案，個案涉及一名有長期病患的61歲男病人。他於4月27日開始出疹，及後在5月2日到衞生署油麻地男性社會衞生科診所求診。病人目前情況穩定，正被安排入住瑪嘉烈醫院。

在本港及泰國均曾有高風險接觸

中心指，根據病人提供的資料，他曾於4月13日和20日到訪位於旺角彌敦道的消遣場所Big Top HK Limited，期間有高風險接觸。此外，病人於4月25日至30日曾到訪泰國，於當地亦曾有高風險接觸。

初步調查顯示，暫未發現個案與本港早前錄得的其他猴痘確診個案有流行病學關連，中心正繼續就個案進行流行病學調查，並會將個案通報世界衞生組織。

衞生防護中心公布一宗猴痘確診個案，個案涉及一名有長期病患的61歲男病人。

中心再次呼籲高風險目標群組人士接種猴痘疫苗，並建議出現猴痘症狀，包括皮疹、發燒、發冷、淋巴結腫大、疲乏、肌肉痛及劇烈頭痛等，或懷疑自己受感染的人士立即求醫並接受治療。