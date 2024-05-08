【嚴正聲明】大航假期發現多個FB虛假帳戶　籲公眾慎防偽冒專頁

本公司大航假期發現多個Facebook虛假帳戶偽冒本公司「Big Line Holiday LTD. 大航假期」專頁，以本公司名義及商標發放貼文，藉此推銷各種旅遊推廣產品。



有關專頁及貼文與大航假期並無任何關連，而本公司從未授權該機構或人士使用「Big Line」、「大航」之商號或商標。我們在此呼籲客戶小心辨別真偽，切勿透過偽冒專頁或其他方式提交任何個人資料予騙徒，以免個人資料外洩或導致金錢損失。付款前請再三確認為本公司名稱及戶口，切勿過數至任何私人戶口!

我們已報警處理及備案，及向Facebook舉報假冒專頁，並保留循法律途徑的追究權利。

如欲購買我們的產品服務，請親臨我們的分行; 致電我們的電話熱線中心21339468、官方What' app 62844992 或使用我們的官方網站及官方唯一Facebook專頁(已超過98000名粉絲)。現特此聲明，以正視聽。歡迎各位支持及追蹤本公司的專頁，並請廣傳消息，以免受騙。多謝支持！

大航假期有限公司

2024-05-07

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