海事處籲市民選乘獲認可遊樂船出海　將聯同警務處加強巡邏執法

隨著夏日展開，海事處、警務處、天文台、政府飛行服務隊及中國香港滑水總會，昨日（7日）聯合舉辦水上活動安全研討會，特別提醒市民有關船艇活動的安全事項。此外，水警與海事處會加強巡邏執法，打擊非法或鹵莽的船艇活動。 為加強公眾對水上活動安全的認識，



市民可以透過掃描海事處印製的二維碼海報，查核獲准出租取酬的本地遊樂船隻名單。（政府新聞公報圖片）

碼頭二維碼海報提供名單查核

海事處提醒市民，必須選乘獲海事處批准出租或載客取酬的遊樂船，市民可以透過掃描海事處印製的二維碼海報，查核獲准出租取酬的本地遊樂船隻名單。有關海報已張貼在公眾碼頭和熱門海上旅遊區。該處亦透過不同渠道播放電視宣傳短片及電台宣傳聲帶，協助市民辨識認可的遊樂船隻。

海事處亦提醒船長和船隻操作人，在出海進行水上活動前，應做好準備，包括計劃航程和考慮船隻結構是否適合活動水域和活動性質；船上要有足夠數量及經驗的船員，以及應熟悉船上的安全和應急措施等。

海事處副處長史強5月7日在「2024年水上活動安全研討會」致辭，提醒市民在進行水上活動前做好充足準備，以確保安全。（政府新聞處圖片）

提醒船東及負責人留意颱風季節

鑑於颱風季節即將來臨，海事處特別呼籲包括遊樂船在內的本地船隻的船東、船長和負責人應對颱風的威䝱保持警覺。在颱風來臨前，應採取合適的預防措施，確保船上人員及船隻的安全。

水警與海事處的執法人員，會加強巡邏航速限制區、熱門泳灘和水上活動的水域，同時打擊非法或鹵莽的船艇活動。康文署的救生員亦會留意船艇活動，有需要時通知海事處和水警到場執法。

另外，當局提醒泳客應在設有救生員當值的泳灘游泳，避免游離泳灘範圍，或在錨泊的船艇附近游泳。潛水人士須遵守相關指引及保持安全意識，展示適當的浮標訊號，特別是在升水時須留意周圍環境和船隻動態，避免發生意外。