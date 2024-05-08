親子假日遊｜世界定向週嘉年華　4大必玩活動　體驗定向樂趣

指南針，有！地圖，有！仲要準備一顆勇於探險的心！ 5月18及19日在西貢獅子會自然教育中心舉行的「世界定向週嘉年華」，讓大人小朋友齊齊體驗定向樂趣。屆時將會有多個精彩活動及有關愛護郊野的攤位遊戲供大眾參與，接觸大自然的同時，更可親身體驗定向運動，是一個培養子女發展多元興趣的好機會。立即睇睇4大必玩活動，好玩又有意義，趁假日與子女享受親子樂遊時光！



去年舉辦的「世界定向日嘉年華」大受歡迎，今年載譽歸來，漁農自然護理署再次聯同中國香港定向總會舉行一連兩日的「世界定向週嘉年華」。嘉年華適合不同年齡的參加者，無需預先登記，便可免費玩盡短途定向、迷宮定向、沿繩定向，以及富教育意義的「行山有道」攤位遊戲。為方便公眾前往，大會在活動當日設有接駁巴士服務來往港鐵將軍澳站和獅子會自然教育中心，公眾亦可乘搭公共交通公具前往北港巴士站，然後步行至活動場地。如駕車前往，場地亦有停車場提供少量私家車泊車位。

必玩活動(一) ︰ 短途定向

大會為活動設計特別版短途定向路線，定向新手老手同樣friendly。參加者在獅子會自然教育中心內穿梭，以最短時間尋找一系列控制點，完成定向路線！活動適合所有年齡及技術層人士參加，家長可與子女組隊，發掘子女的觀察和解難能力，合力完成挑戰。大會亦會借出指南針供使用。

必玩活動(二) ︰定向迷宮

想逃出迷宮，先要動動腦筋！參加者要在錯綜複雜的迷宮裡，找尋地圖上的所有控制點，逃出迷宮，少一點方向感也不行。大會特設迷你版定向迷宮予8歲或以下兒童自行完成，家長可以放手讓子女獨自面對挑戰，藉此訓練他們的IQ和EQ。

必玩活動(三) ︰沿繩定向

初次接觸大自然及定向運動的小朋友，不妨參加入門級沿繩定向。玩法非常簡單，只要沿繩在起伏的山野前行，走到各個控制點，完成！沿途學習地圖使用、定向的基本玩法、收集各個控制點的精美貼紙及在草木間穿梭，鼓勵小朋友勇於探險及嘗試新事物。

必玩活動(四) ︰攤位遊戲

大會設置一系列攤位遊戲，親子合作完成遊戲，增加感情之餘，亦可認識戶外禮儀，學習愛護大自然。

知識補給︰教練閣

遇上定向難題怎麼辦? 當然向教練閣的中國香港定向代表隊及專業教練請教，把握學習及提升定向技術的好機會啦！

獅子會自然教育中心 展館認識自然

除了世界定向週嘉年華活動外，獅子會自然教育中心亦十分值得家長帶同子女遊覽。教育中心的戶外展區及室內展館的主題包括漁業、農業、昆蟲、貝殼、地質、礦石及不同植物等；自然教育徑則介紹了生態及自然環境的基本知識，提供環境教育的素材，是一個讓子女接觸並認識自然的好地方。

世界定向週嘉年華

日期：2024年5月18 及19 日 （星期六及日）(兩日活動內容相同)

時間：上午10時至下午4時（定向活動截止時間: 下午3時半）

地點：西貢獅子會自然教育中心

交通及詳情： https://www.natureintouch.gov.hk/zh/wowcarnival

(資料及相片由客戶提供)