尖沙咀展銷會 送九折! 獨家多倫多折扣盤 三個地段 母親節大優惠

獨家提供激罕筍盤大優惠！康榮國際跟各大加拿大發展商有良好關系，現為香港客人爭取到多倫多三個樓盤的折扣大優惠，平均折扣有高達10% OFF！再加其他重要優惠。優惠是限時活動的，過時即止！折扣盤分三個地方，多倫多市中心金融中心及大學區，北約克地鐵盤，及萬錦市中心，由半年內收樓至兩年樓花都有。每一個地點都是香港人鍾情喜愛的，梗有一個盤適合大家。歡迎本周末親臨尖沙咀 Marco Polo HK Hotel 馬哥孛羅香港酒店展銷會了解更多。展銷會提供海運停車場可免費泊車。



多倫多市中心 CN Tower旁項目

由加拿大最大型社區發展商興建！項目已接近完工，半年内入伙。項目屬於發展商的旗艦項目，近 50 畝大型社區規劃，現今已經差不多完成了！有超級市場，公園餐廳，銀行等等的大型社區。五星級會所設施應有盡有。

多倫多市中心心臟地帶，主要街道 Spadina Ave. / Bremner Blvd.， CN Tower 旁的旗艦項目！現設有少量一房至三房單位，本週末展銷會限時提供加幣 $100,000 大折扣，先到先得。

多倫多市中心大學區 黃金地段

位於多倫多市中心大學區，鄰近主要街道 Yonge & College，2分鐘步行到達 Toronto Metropolitan University（TMU）10分鐘步行到達加拿大第一大學院 多倫多大學 U of T。社區配套一應俱全，五分鐘範圍內可步行到達、超市、銀行、戲院、醫院、大學及大型 Eaton 購物中心，方便指數爆燈！

項目提供一房，兩房，三房及聯排別墅 Townhouses。呎價由加幣 $900 餘起，送出多項優惠，包括折扣高達加幣 $120,000，送首年包租保證，送 $0 開發稅等等。預計一年內收樓。

北約克Yorkdale地鐵站旁上車盤

北約克區鄰近 Yorkdale 大型名店商場，三分鐘步行到達地鐵站，三個站到達 York 約克大學！地鐵更可直達多倫多大學及國際金融中心。鄰近超市銀行戲院商場，生活配套包羅萬有！

項目提供一房至三房單位，本周末展銷會送出首 10 間折扣優惠，8% OFF on first 10 units purchase！

萬錦市中心Townhouses & Condos

半年內收樓項目，位置屬於 Downtown Markham 大型社區, 主要街道 Hwy 7 & Warden Ave.，鄰近戲院、超市、酒店、餐廳及銀行，包羅萬有社區設施。名校網可入讀名校 Unionville Secondary School。

這個樓盤可以說是多倫多現時最多優惠的樓盤！本週末展銷會送出 10% OFF 限時折扣優惠，其他額外優惠餘下先到先得：

🎁 首 15 名買家送 10％ OFF 即減折扣優惠

🎁 首 15 名買家送高達 8 年免管理費**

🎁 送首年包租保證及租務物業管理*

🎁 送全屋傢俬及家庭電器*

🎁 送 $0 開發稅

🎁 所有單位送車位

🎁 所有單位送儲物室

🎁 折實價由加幣 $920 / 呎起

🎁 6 個月內收樓項目

多倫多三大項目限時折扣巡禮

日期：5月11日 至 5月12日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：Marco Polo HK Hotel

馬哥孛羅香港酒店

尖沙咀廣東道3號

ORCHID ROOM 蕙蘭廳

（展銷會提供停車場免費泊車）

歡迎登記及參與：

香港專線：(852) 2833-8018

澳門專線：(853) 6516-4003

Email: info@ThaiPro.com.hk

Whatsapp: 9338 8039

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

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（資料及相片由客戶提供）