港人對實現理想財務狀況存疑　宏利推全新計劃助建立長期儲蓄

你每個月會儲多少錢？根據2023年12月香港存款保障委員會進行的香港人「儲蓄安全感」指標調查顯示¹，每名受訪港人每月的平均儲蓄金額創調查以來新高，增幅達17%至9000元，顯示港人比以往更積極透過儲錢為未來作好準備。然而缺乏周詳的儲蓄計劃下單純儲錢，財務規劃隨時被突發情況打亂！為滿足客戶的不同保障及理財需要，宏利香港最近推出「宏摯傳承保障計劃」，這項全新的分紅壽險儲蓄計劃提供多項市場首創²的特點及特有保障，可助客戶建立長期儲蓄，並讓客戶將財富傳承給下一代。



調查指港人對實現理想財務狀況存疑

根據宏利2024年《宏利亞洲康健調查》³，當被問到有多大信心能在未來十年實現所期望的財務狀況時，香港的受訪者在1至100分的評分中表示希望達到85分，但估計自己只能取得70分，反映落差高達15分。他們表示生活和醫療成本上漲是影響其信心的主因。調查亦顯示受訪者的主要財務目標在於擁有足夠的儲蓄以應付不時之需。然而，宏利進行的另一項調查⁴顯示，就受訪者擁有和考慮的產品而言，儲蓄保險產品在十種財務方案中僅排名第四，反映香港受訪者的財務目標與他們採取的相應行動並不一致。

宏利香港及澳門首席產品總監湯達恒(Darren Thompson) 在「宏摯傳承保障計劃」的傳媒發佈會分享儲蓄保障計劃對個人整體財務規劃的重要性。

全新計劃提供多項市場首創²的特點及特有保障

宏利最近推出全新「宏摯傳承保障計劃」，以幫助客戶更快實現長期儲蓄目標。以美元5年保費繳付期為例，客戶只需繳付五年保費，便可在第10個保單年度終結時享有可達4.29%⁵的預期總內部回報率，而第100個保單年度終結時的預期總內部回報率更可達7.19%⁵，讓客戶可將財富傳承給下一代。

計劃亦提供多項市場首創² 的特點或特有保障，包括名為「無憂選」的靈活提取選項，讓客戶在無需退保的情況下獲得定期非保證收入；另外亦為指定危疾及精神疾病⁹ 提供預支保障；宏利亦提供增值服務，讓客戶安排在指定日期或保單承繼人達到指定歲數時轉移保單的增值服務⁶'⁷。

宏利香港及澳門首席產品總監湯達恒(Darren Thompson)表示：「考慮為未來作好預算時，人們往往認為不少傳統儲蓄保險產品屬於長期承擔，缺乏流動性。儲蓄是個人理財的重要一環，宏利為此推出創新方案『宏摯傳承保障計劃』，以滿足客戶短中長期的財務需要。計劃提供靈活的提取選項，讓客戶獲得終生非保證收入來源，同時為指定危疾及精神疾病提供預支保障，讓客戶能在有需要時隨時提取儲蓄，並能應付突如其來的醫療開支。」

宏利香港及澳門市場策劃及產品開發部主管黃俊麒在傳媒發佈會介紹「宏摯傳承保障計劃」的產品特色。

「宏摯傳承保障計劃」特點和增值服務立即睇：

• 預期總內部回報率：「宏摯傳承保障計劃」在第10個、第20個及第100個保單年度終結時的預期總內部回報率分別可達4.29%⁵、6%⁵及7.19%⁵，幫助客戶更快實現長期儲蓄目標。

• [市場首創²] 無憂選：只要客戶已悉數支付保費及保單一直生效，便能通過靈活的提取選項定期獲得從終期紅利⁸中分發的非保證入息。

• [市場首創²] 身心守護預支保障：若客戶確診患上任何指定的危疾或精神疾病⁹，便可通過此一次性選項鎖定最高100%的終期紅利。

• [市場首創²] 保單暫托選項⁶'⁷：此靈活選項可讓客戶安排在其身故後，在指定日期或保單承繼人達到指定歲數時轉移保單。例如，若客戶打算提名現時未滿18歲的保單承繼人，可以首先預先指定一名保單暫托人。在客戶身故後，保單暫托人將按客戶預設的保單管理權限負責管理保單，直至指定日期或保單承繼人的指定年齡（必須為18歲或以上）。屆時，保單暫托人的管理權限將終止，而保單的擁有權亦將轉移。

• 七種貨幣可供轉換：貨幣轉換權益讓客戶可自第三個保單周年日起靈活地將保單貨幣轉換為下列任何一種貨幣：美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊和新加坡元，以便把握全球市場的機遇¹⁰。

• 安枕無憂服務⁷：這一方便選項讓客戶可預先指定一位家人，在其精神及/或身體上喪失行為能力時，代為管理保單。

想了解更多「宏摯傳承保障計劃」的詳情，可到https://www.manulife.com.hk/zh-hk/individual/products/save/savings/genesis.html 瀏覽更多！

¹ /研數所/973455/港人存款-108萬才有安全感-每月儲蓄金額急升-你儲錢算多定少

²有關市場首創特點的陳述，以截至2024年4月22日與香港大型壽險公司為個人客戶簽發的其他公開銷售之儲蓄保險計劃的比較為基準。

³《宏利亞洲康健調查》通過網上自助問卷方式於八個市場進行，涵蓋中國內地、香港、日本、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡及越南，共有8,000名年齡介乎25至60歲的人士於2024年1月至2月受訪，其中1,052人來自香港，包括252名尚未持有保單且無意在未來24個月投保的人士。

⁴ 宏利於2024年1月進行一項網上問卷調查，以了解香港消費者對儲蓄保險產品的喜好。調查訪問了301名年齡介乎25至54歲、家庭月入為3萬港元或以上的香港成年人士。

⁵ 這並非保證回報率，並以五年保費繳付期及以美元作為保單貨幣的保單為基準，並假設在整個保單年期內，(i) 沒有行使身心守護預支保障；(ii) 沒有提取保單貸款；(iii) 沒有行使貨幣轉換權益；(iv) 沒有行使無憂選或終期紅利鎖定權益；(v) 沒有透過減少名義金額提取現金；以及(vi) 沒有行使保費假期，及所有年繳保費在到期日已全數繳清。

⁶ 指保單承繼人（保單暫托）選項，僅適用於在香港簽發的保單。

⁷ 此為行政安排，並不屬於產品特點，並從 2024 年第三季度起接受申請。有關申請須符合宏利當時適用的行政規則，宏利有權不時釐定及更改相關行政規則而無需預先通知。請注意，行使貨幣轉換權益後，指定的新計劃可能不提供該服務。

⁸ 終期紅利並非保證。宏利將最少每月作出一次有關終期紅利的檢討及調整，並且宏利或會決定隨時作出更經常的檢討及調整。詳情請參閱產品手冊「重要事項」內的「影響非保證終期紅利、非保證入息及非保證入息／已鎖定終期紅利之積存利率的主要風險」。

⁹ 指定疾病包括植物人、癌症、昏迷、突發性心臟病（心肌梗塞）、中風、嚴重頭部創傷、癱瘓、末期疾病、完全及永久傷殘、自閉症、躁狂抑鬱症、精神上無行為能力、精神分裂症及嚴重認知障礙。

¹⁰ 由第3個保單周年日起，客戶可於每個保單年度在無須另外進行驗身的情況下，透過將計劃轉換至可提供所選擇之貨幣（「新貨幣」）的指定宏利計劃。提供新貨幣之計劃 (由宏利獨有及絕對酌情權決定) (「新計劃」) 可能與「宏摯傳承保障計劃」相同或不相同，亦可能具有不同利益、計劃特色、保單條款及投資策略。

本文章內容僅作為一般資料性用途及並未考慮讀者的個人需要及情況。該內容不應視作保險意見，亦不構成任何保險產品之要約、要約招攬或建議。您應於進行申請前參閱宏利網站上提供的相關產品信息，以了解產品的性質、特點、風險和不保事項，並確定以上產品能否切合您的需要及情況。此一般資料並未載有保單的所有條款，而完整條款載於保單文件中。



（資料及相片由客戶提供）