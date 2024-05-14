每3隻狗狗就有1隻受敏感問題困擾？教你用飲食預防！

你是否知道，心愛的毛孩可能正面對著各種健康問題？原來每3隻狗狗就有1隻受敏感及健康問題困擾¹。除了較常見的過重與皮膚敏感外，還有一些容易被忽略的潛在問題。然而狗狗無法用語言表達，只能靠主人細心觀察，以下為大家整理出狗狗常見的敏感及健康問題，讓各位主人更了解毛孩的需求之餘，同時有效地預防相關問題的發生。



狗狗常見健康問題有4種，分別為皮膚敏感、超重、腸胃敏感與泌尿道感染。有研究顯示，隨著全球寵物數量高達10億，超過50%的寵物在一生中最少會遇到1種健康問題。到底你的狗狗是否如想像般健康？立即參考以下檢測，揪出潛在的健康風險，並從飲食入手，輕鬆應對危機！

1. 天氣潮濕易皮膚敏感 從飲食增強防護力

皮膚敏感症狀包括皮膚痕癢、脫皮與皮膚泛紅等，貴婦狗與北京狗的主人更要特別留意。若出現以上情況，應諮詢獸醫意見，在日常生活，也要注意攝取皮膚所需的營養。複合維他命、Omega 3 & 6及亞麻仁油酸，有助增強皮膚天然防護力，配合豐富的EPA-DHA不飽和脂肪酸，可以幫助滋潤敏感皮膚，預防痕癢情況。精選水解蛋白配方的狗糧亦有助減低敏感風險。

2. 過重易造成關節炎 一招評估狗狗體態

狗狗超重問題常見，主因是卡路里攝取過量和運動不足。要為毛孩的體重把關，大家可以利用Body Condition Score（BCS）評估，透過目測與觸摸狗狗身體不同部位來評估體態。過胖的狗狗幾乎看不見腰線，而且亦難以摸到肋骨，有機會衍生其他健康問題如關節炎，大型狗如拉布拉多或金毛尋回犬的主人更要特別注意。要避免狗狗體重增加並保持健康，建議選擇由高蛋白質、低脂肪與均衡纖維組合而成的營養配方，令狗狗產生飽腹感，同時確保身體正常運作及達到最佳消化效果。

3. 零食花款多致腸胃敏感？補充益生元平衡腸道菌群

狗狗「玻璃肚」問題令人困擾，元兇可能是出自主人身上？腸道敏感的狗狗未必會出現異常狀況，要靠主人留意毛孩是否經常放屁，或間歇性地每隔一至兩個星期出現軟便問題。狗狗出現腸胃敏感，主要是不少主人經常轉食物，加上各式各樣的零食，令狗狗的腸道未能適應，出現腹瀉症狀，同時引致消化不良。選擇高消化性蛋白質、益生元與纖維組合製成的配方有助促進腸道菌群平衡，維持狗狗消化系統健康。

4. 狗狗每日應飲多少水？水分不足或產生泌尿道結石

狗狗攝水太少會導致小便次數不足、尿液濃度提高，長期有機會導致尿道發炎，甚至產生結石，飼養細型狗隻的主人需特別留神。一般狗狗每天每磅約需5.2至30.4毫升水分。即使是長期留家的狗狗，所需水份亦至少是其體重的一半。若天氣較熱、狗狗運動量高或主要吃乾糧的話，需鼓勵狗狗多喝水，並將攝水量提升至每磅30.4毫升水分。選擇適量礦物質含量的配方可令狗狗多喝水，從而達到稀釋尿液的效果，並有助平衡礦物質及預防結石形成。

Royal Canin成犬加護系列配備濕糧，加倍呵護毛孩。

Royal Canin成犬加護系列度身量制 乾濕混餵更健康

每隻狗狗的身體狀況不一，因應不同的健康與敏感問題有不同的營養需求。Royal Canin加護系列經由獸醫師和營養師組成的專業團隊打造，採用優質且富含營養的成分，針對皮膚敏感、體重控制、絕育舒緩、腸胃敏感與泌尿道照護4大狗狗健康問題。無論是源自魚油和藻油的Omega脂肪酸，還是維護腸道良好菌叢和消化道健康的益生元，每一種配方都經過嚴謹的科學實證，提供毛孩維持健康的所需營養。

Royal Canin加護系列針對皮膚敏感、體重控制、絕育舒緩、腸胃敏感與泌尿道照護問題。

Royal Canin加護系列配備乾糧與濕糧，兩者配方相近，最大差異就是其中的含水量。乾糧的含水量約8%，而濕糧則高達75%。濕糧除有助狗狗補充水分，減低出現泌尿道感染的機會，亦能吸引牠們的嗅覺，刺激食慾，質地柔軟易入口，對挑嘴毛孩特別有吸引力！

濕糧更有助降低卡路里攝取。舉例說，100g乾狗糧含約370卡路里，而相同份量的濕糧只含100卡路里。若只餵飼乾糧，便需調整份量至只餵飼濕糧時的1/3至1/4，便可滿足毛孩每日的能量需求。乾、濕糧各有優點，兩者結合餵食，可讓狗狗攝取到比單一食物種類更多的營養。Royal Canin包裝設計均為主人提供清晰的建議餵食量，讓毛孩可以得到適當的營養。

¹ Royal Canin® dog & cat segmentation study 2012 (total country: USA, France, Russia, Japan, UK)

Royal Canin@內部研究2012（美、法、俄、日、英）

（資料及相片由客戶提供）