機場保安費明年元旦加$10至$65　當日前發出機票不論出發日收舊價

香港機場管理局今日（14日）公布，香港國際機場旅客保安費計劃於明年1月1日起由55元調整至65元，並視乎機場客運量增長及當前客運需求，可於2027年起分階段調整至75元。機管局指，明年1月1日前發出的機票即使出發日期為1月1日或之後，都不須徵收調整後費用。



機管局公布，香港國際機場旅客保安費計劃於明年1月1日起由55元調整至65元。（資料圖片）

上次調整為2021年 視乎客運量可於2027年起分階段調整至$75

機管局公布，香港國際機場旅客保安費計劃於2025年1月1日起由55元調整至65元，並視乎機場客運量增長及當前客運需求，可於2027年起分階段調整至75元。旅客保安費由航空公司代機管局向機場離港旅客收取，上一次調整為2021年。

機管局指，於2025年1月1日前發出的機票，即使出發日期為1月1日或之後，都不須徵收調整後的費用。

機管局解釋為維持機場最高的保安服務水平，經調整的費用將用於進一步提升機場保安設施和系統，例如安裝智能旅客安檢系統、更換寄艙行李檢查系統，以及將保安服務延伸至涵蓋三跑道系統相關範圍。調整費用旨在收回未來數年機場提升保安措施及系統的額外成本，符合香港航空保安計劃訂明的「用者自付，收回成本」原則。