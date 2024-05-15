長洲太平清醮｜島外人讚飄色貼近時事　最愛梁祝　感長洲街坊熱情

今日是佛誕，長洲下午舉行長洲太平清醮飄色巡遊，現場非常熱鬧，沿途有不少市民駐足觀看。專程由九龍區到長洲的市民陳先生表示，認為飄色隊伍的小演員裝扮神似，主題亦貼近時事，設計亦甚有心思，心領神會 ，「講咗訊息，當然唔係好刻意」。



長洲太平清醮飄色巡遊約1時40分左右開始，打頭陣的飄色隊伍，以垃圾徵費為主題，小演員扮演「環保署」官員，腳踏垃圾桶、木製的刀叉。緊接的另一隊，由「新紮師姐」出場，宣揚反詐騙訊息。

市民陳先生認為，飄色主題取材貼近時事，小演員裝扮神似，整個設計有意思，「唔係求其做」，令觀眾心領神會， 「講咗訊息，當然唔係好刻意」。

他指，今次是首次專程為飄色巡遊而來，早上10時半與太太已到達長洲，先去吃飯，再到北帝廟行逛，之後有街坊邀請看飄色，於是能在巡遊路線旁坐下觀看。他指，未有預算今日會花費多少，亦未預計留下多久，會隨意周圍逛逛再決定。

以電影《白日之下》的飄色隊伍準備情況



市民讚街坊熱情 提供坐位觀賞巡遊

另一位市民陳太表示，首次特意前來長洲欣賞飄色巡遊，形容比預期中有趣，大讚小演員十分可愛，最喜歡扮演「梁山伯與祝英台」，小朋友身穿古裝造型「好得意」。她認為，巡遊表演非常精彩，十分滿意，氣氛熱鬧，街坊亦很熱情，主動提供坐位，讓她坐下觀賞。她預計，下午3、4時會離開，晚上由於已約人，不會留下看搶包山比賽。