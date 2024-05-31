維特健靈堅持本地設廠 原料至出廠一條龍自動化生產
維特健靈是香港家傳戶曉的健康標誌，推出的第一款產品「五色靈芝」開創全港保健品熱潮先河。維特健靈董事謝天澤（Ryan）秉承母親陳曦齡博士的創辦宗旨，由研發、選材、生產過程，以至檢驗，每一個細節都一絲不苟。儘管在內地生產的成本僅為香港製造的十分之一，他仍堅持於本地設廠，以便嚴謹控制及監察產品質素。「維特健靈以最上乘的原料，配合最優質的研發與最標準的生產，將最好的保健品帶給所有人。」
攝影：陳葦慈
傳承家族醫學精神 服務大眾健康需求
出生於醫學世家的Ryan雖沒有踏上行醫之路，但仍以另一種方式秉承家族的醫學傳統，為大家的健康貢獻力量。「我一直相信，幫助有需要人士遠比單純追求利潤更有意義。以專為頑症人士而設的『盈活雲芝』為例，生產成本較皇牌產品『五色靈芝』高，但售價卻較相宜，期望能支持病患度過艱難時期。」他續指，中醫養生學有助未雨綢繆，減低患病的機會。「試想像身體是一輛汽車，定期保養便可確保處於最佳狀態，讓車輛更耐用。若大家能成為自己的小醫生，自然能掌握健康。」
智能化增產能近10倍 產品經150項嚴格檢驗
為了保持最佳品質，維特健靈每件出廠的產品，都經過逾150項檢驗。Ryan稱，坊間有些保健品牌將生產外包，而集團於大埔創新園設新型自動化生產線，則實行一條龍生產，絕不假手於人。全自動智能生產線可以從線上操作，與人手生產線相比，部份產能更高出10倍。維特健靈近年更投入資源研發原材料生產，自行種植所需中藥材。智能生產線亦加入人工智能，把繁瑣工序自動化，可以在短時間內處理大量生產指令，減低人為錯誤，大大提升生產力。
另外，藥廠獲GMP認證，並設24小時電腦系統監察，確保環境衛生，保障產品免受雜質污染。特別設計的空調系統穩定室溫、濕度等，並確保生產間保持單向氣流，防止不同草藥交叉感染。獨立過濾的氣體管道，令整個生產過程都在無塵、無菌及無污染之環境下進行。「我們努力不懈地提升產品的有效性，真正為顧客帶來價值，才能讓品牌深入民心。」
一直堅持本地生產 帶領品牌走向國際
目前，維特健靈已全面進軍中國大陸保健品市場，未來計劃進一步拓展東南亞與美、加市場，於國際間打造優質品牌的形象。Ryan表示，要使香港品牌在海外地區都享有良好口碑，單靠個別知名企業是遠遠不夠。科學園一直大力支持人才引進和技術培育，為本地新型工業的發展奠定了堅實基礎。正是得益於此，香港才得以湧現眾多優秀的生物製藥企業。他說：「集團一直堅持本地生產，這正是為了讓大眾對我們的產品更有信心。大埔創新園是個實現夢想的理想場所，給予了把維特健靈的品牌繼續發揚光大的機會。」
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