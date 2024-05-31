維特健靈堅持本地設廠　原料至出廠一條龍自動化生產

維特健靈是香港家傳戶曉的健康標誌，推出的第一款產品「五色靈芝」開創全港保健品熱潮先河。維特健靈董事謝天澤（Ryan）秉承母親陳曦齡博士的創辦宗旨，由研發、選材、生產過程，以至檢驗，每一個細節都一絲不苟。儘管在內地生產的成本僅為香港製造的十分之一，他仍堅持於本地設廠，以便嚴謹控制及監察產品質素。「維特健靈以最上乘的原料，配合最優質的研發與最標準的生產，將最好的保健品帶給所有人。」

攝影：陳葦慈



本地品牌維特健靈成立30年，董事謝天澤（Ryan）秉承母親陳曦齡博士的創辦宗旨，為大家的健康貢獻力量。

傳承家族醫學精神 服務大眾健康需求

出生於醫學世家的Ryan雖沒有踏上行醫之路，但仍以另一種方式秉承家族的醫學傳統，為大家的健康貢獻力量。「我一直相信，幫助有需要人士遠比單純追求利潤更有意義。以專為頑症人士而設的『盈活雲芝』為例，生產成本較皇牌產品『五色靈芝』高，但售價卻較相宜，期望能支持病患度過艱難時期。」他續指，中醫養生學有助未雨綢繆，減低患病的機會。「試想像身體是一輛汽車，定期保養便可確保處於最佳狀態，讓車輛更耐用。若大家能成為自己的小醫生，自然能掌握健康。」

維特健靈每件出廠的產品都經過逾150次測試，確保最佳品質。

智能化增產能近10倍 產品經150項嚴格檢驗

為了保持最佳品質，維特健靈每件出廠的產品，都經過逾150項檢驗。Ryan稱，坊間有些保健品牌將生產外包，而集團於大埔創新園設新型自動化生產線，則實行一條龍生產，絕不假手於人。全自動智能生產線可以從線上操作，與人手生產線相比，部份產能更高出10倍。維特健靈近年更投入資源研發原材料生產，自行種植所需中藥材。智能生產線亦加入人工智能，把繁瑣工序自動化，可以在短時間內處理大量生產指令，減低人為錯誤，大大提升生產力。

另外，藥廠獲GMP認證，並設24小時電腦系統監察，確保環境衛生，保障產品免受雜質污染。特別設計的空調系統穩定室溫、濕度等，並確保生產間保持單向氣流，防止不同草藥交叉感染。獨立過濾的氣體管道，令整個生產過程都在無塵、無菌及無污染之環境下進行。「我們努力不懈地提升產品的有效性，真正為顧客帶來價值，才能讓品牌深入民心。」

維特健靈於大埔創新園廠房的全自動智能生產線可以從線上操作及自動監控，與人手生產線相比，部份產能更高出10倍。

一直堅持本地生產 帶領品牌走向國際

目前，維特健靈已全面進軍中國大陸保健品市場，未來計劃進一步拓展東南亞與美、加市場，於國際間打造優質品牌的形象。Ryan表示，要使香港品牌在海外地區都享有良好口碑，單靠個別知名企業是遠遠不夠。科學園一直大力支持人才引進和技術培育，為本地新型工業的發展奠定了堅實基礎。正是得益於此，香港才得以湧現眾多優秀的生物製藥企業。他說：「集團一直堅持本地生產，這正是為了讓大眾對我們的產品更有信心。大埔創新園是個實現夢想的理想場所，給予了把維特健靈的品牌繼續發揚光大的機會。」

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