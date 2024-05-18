「老鼠煙」盛行或致政府庫房損失20億　團體倡增煙包電子碼識別

本港走私香煙問題嚴重，售價低於煙稅的「老鼠煙」更是大行其道，有關注團體估算，過去兩年「老鼠煙」導致政府損失最少20億元煙草稅稅收，建議特區政府設立「煙包電子辨識碼」系統，以便海關人員和香煙商販有效辨認已完稅與未完稅香煙。



根據業界估計，市面上有多於500零售點出售非法老鼠煙，而且近日連知名連鎖便利店也有出售。香港正貨正牌大聯盟上月向業界進行關於走私香煙的調查，絕大部份受訪者認同，非法老鼠煙問題阻礙香港控煙政策成效，並且贊成加強在煙草包裝上的識別。

大聯盟指出，本港現時市面上可購入的香煙煙包上，從表面上看難以識別該包香煙是否已完稅，因而倡議政府盡快設立「煙包電子辨識碼」系統，並以煙草產品為試點，要求每一包煙草產品包裝上須有獨特電子碼，以有效辨認已完稅與未完稅產品。大聯盟主席何啟文表示，業界非常樂意與政府部門緊密合作，包括分享業界意見及海外經驗，共同維護業界權益，保護香港香煙零售環境。大聯盟稍後將向政府相關部門遞交建議書。

大聯盟副主席李偉榮認為：「犯罪集團手法層出不窮，政府執法需要與時並進，引入最新的技術以打擊非法貿易。」大聯盟榮譽司庫林長富指出，「老鼠煙」黑市坐大，小商販經營百上加斤，期望政府引入電子碼加強打擊非法煙草，維護正當商家利益。