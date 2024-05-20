家庭醫生有助醫療減碳　香港家庭醫學學院籲加強培訓締造健康社區

世界家庭醫生組織（WONCA）將每年5月19日定為「世界家庭醫生日（WFDD）」，今年主題為「健康地球 健康人類」，因為生態破壞和氣候變化嚴重威脅人類身心健康。日前（5月18日），醫務衛生局和香港家庭醫學學院合辦研討會，醫衛局局長盧寵茂期望更多家庭醫生加入基層醫療服務行列。香港家庭醫學學院則呼籲締造「健康社區」，包括培訓更多家庭醫生參與慢性病共同護理，減輕公營機構醫療負擔。



世界衛生組織（WHO）的數據顯示，醫療保健行業佔全球碳排放的4.4%。「基層醫療」在醫療減碳方面扮演重要角色，可以通過早預防、早治療和改變人類生活方式，減少對高耗能治療的需求。「家庭醫生」則是基層醫療服務的主要提供者，為社區患者提供方便、及時和全面的照顧，協助居民更好地管理身體、促進健康，從而減少住院治療的負擔。

盧寵茂在研討會指出，特區政府去年年底推出「慢性疾病共同治理先導計劃」，至今已經吸引近3.8萬名市民參與，接受糖尿病及高血壓篩查；另外，目前共有超過500名醫生在逾600個服務點實踐「一人一家庭醫生」理念。他又提到，層醫療健康辦事處將會改組為基層醫療署，負責統籌管理公私營基層醫療健康服務的策略規劃和提供、標準制定和質素保證，以及基層醫療專業人員的培訓，務求戳力提升基層醫療服務。

本港目前有超過70%的基層醫療服務由私營機構提供，香港家庭醫學學院（HKCFP）正與醫務衞生局地區康健中心（DHCs）合作，為患有高血壓和糖尿病等慢性疾病的患者提供全面護理。學院又與局方共同開發一系列針對慢性病的培訓課程，冀為參與慢性病共同護理先導計劃的學員和其他執業醫生，提供與時俱進的醫學知識與技能。學院表示，將會持續為前線醫生提供最高標準的培訓以應對健康挑戰，包括流感疫情和精神健康問題。