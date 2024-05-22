01獨家｜畢架山緹外10億元買家曝光　湖南女首富周群飛撤辣後押注

九龍塘畢架山新樓盤「緹外」（Mont Verra）一幢別墅在港府撤辣後，以10億元總價賣出，呎價和總價均為九龍區歷史新高。買家以英屬處女島（BVI）公司名義購入，實際擁有人成謎。《香港01》終獲悉幕後買家身份，為深圳上市公司「藍思科技」（Lens Technology）創辦人兼董事長周群飛。

藍思科技是全球最大智能電話玻璃屏幕供應商，周群飛亦藉此身價暴漲，一度稱為內地女首富。她亦多次投資香港豪宅物業，交易「億億聲」。記者正向周群飛查詢。



九龍塘畢架山新樓盤「緹外」（Mont Verra），屬九龍半山近年僅有新建、提供逾萬呎單位的屋苑式洋房和獨立屋。（歐嘉樂攝）

全面撤辣後不足一個月出手 慳稅1億元

位於畢架山龍駒道的「緹外」（Mont Verra），發展商是嘉里建設，屬九龍半山近年僅有新建、提供逾萬呎單位的屋苑式洋房和獨立屋，2022年底起以招標形式分批出售。

今年2月28日港府宣布全撤辣，以非香港永久居民或公司名義買樓，毋須再支付15%的辣稅。2016年底起，非香港永久居民或公司名買港住宅，須付30%辣稅，及至2022年10月，減至15%，再於本年2月底，減至最多為樓價的4.25%。

呎價、總價均九龍最高

不足一個月，「緹外」B幢別墅超級豪宅，就以10億元招標形式售出，呎價86,289元，為屋苑雙破頂紀錄，呎價和總價均為九龍區歷史新高。買家為英屬處女島（BVI）註冊公司「Rosy Path Ventures Limited」（錦程創投有限公司）。撤辣後，這類公司客買豪宅所繳的印花稅與香港永久居民一樣，只須繳付樓價4.25%。換言之，較之前要付樓價15%，慳稅逾1億元。

2019年3月6日，全國政協委員、藍思科技董事長周群飛，出席兩會記者會。（視覺中國）

BVI公司購入 買家身份終曝光

買家身份一直未有曝光，《香港01》最終發現，該BVI公司為深圳上市公司「藍思科技」的董事長周群飛。

根據一手成交紀錄冊，周群飛已向嘉里支付不少於兩億元作為訂金，並需於今年12月27日或之前清付完成交易，暫時未知周群飛是否會向銀行貸款。

周購入的別墅，發展商特別稱之為「院墅」，B幢名為「泰和院」，實用面積11,589平方呎，5間房全是套房，另設5間工人房，並有兩個停車位的車庫，外連15,397平方呎的前後花園，和室外游泳池。室內已設有宴會廳、娛樂室，亦已附有裝修，包括地暖系統及化妝品雪櫃等。

雖然未付清尾數，但周群飛享有提早佔用優惠外，亦已獲發展商贈與樓價4.25%、即4,250萬元的印花稅津貼，及4,000萬元家具津貼現金回贈，合共即約8,250萬元優惠。

2015年3月18日，藍思科技在深圳上市。周群飛成為當年內地女首富。（視覺中國）

早涉足本港樓市 全部一筆過付清

周群飛與丈夫鄭俊龍皆持有香港身份證，周於2009年開始涉足香港物業市場，先購入緹外附近的九龍塘廣播道尚御一單位，鄰居業主有汪明荃，後於2018年售出，賬面獲利400多萬元。

周群飛仍持有香港三個住宅，包括2011年購入火炭御龍山兩個高層單位，另於2013年，以2.11億元購入壽臣山道Shouson Hill單號屋，與陳奕迅為鄰。值得一提是，周之前購入香港的住宅，全部一筆過付款、無承造按揭。

2023年12月，藍思科技參展首屆中國國際供應鏈促進博覽會。（視覺中國）

打工妹出身 靠造iPhone玻璃屏幕成女首富

周群飛1970年出生於湖南農村的貧窮家庭，改革開放初期到深圳謀生，日間在手機玻璃廠工作，晚上到深圳大學讀夜校，1993年就自主創業，2003年創立「藍思科技」。

受惠於2000年代末iPhone興起的智能手機熱潮，藍思科技逐漸稱為全球最大的智能電話玻璃屏幕生產商。她曾接受訪問，自稱是打工妹出身，將手錶玻璃應用到智能手機，靠iPhone訂單令生意登頂。

2015年藍思科技工廠中，工人正檢查生產出的手機玻璃屏幕。（藍思科技圖片）

藍思科技於2015年在深圳上市，周群飛亦藉此成為當年的內地女首富。2023年於胡潤女企業家榜，以420億元人民幣財富，名列第八位。她亦在2018至2023年擔任全國政協委員。

火幣創辦人租相鄰別墅

周群飛大宅旁的緹外C幢別墅，去年8月起則由加密貨幣平台「火幣」創始人李林承租，租約期90個月。李林可於租約期內以10億元買入。