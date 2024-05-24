尖沙咀展銷　多倫多地鐵站最暢銷大型綜合社區Menkes項目本周面世

多倫多三大發展商之一MENKES隆重呈獻「多倫多地鐵站最暢銷最大型綜合社區最新一期 MENKES ENCORE AT BRAVO」本周末正式面世。MENKES有近70年經驗業務多元化，MENKES興建住宅項目，還有商業大樓、商場、酒店及低密度社區，當中有五星級四季酒店, Harbour Plaza及Sugar Wharf都是MENKES包辦。Bravo大型地鐵綜合社區，當中有大概100 多畝的地是由Menkes包辦，將興建商業，零售，住宅。



《MENKES ENCORE AT BRAVO 正式面世》

項目位於多倫多正中心點，鄰近四條主要幹線401，400，407及404/DVP， 交通四通八達。另亦處於全加拿大最大型地鐵社區，三分鐘步行到達地鐵站，直通York大學，Yorkdale商場，多倫多大學，TMU大學及國際金融中心。建於440畝全新發展社區的中心區，城内有最大型醫院。建設近300萬尺商業圈，創造,超過12,000個白領職位，75萬尺零售商埸，中小學，托兒中心，45畝綠化公園及戶外設施，酒店和文化場所。社區用5G高科技網絡，令市民享生活上自給自足的需求。國際知名公司如KPMG , Deloitte, UPS, PWC等等的辦公大樓進駐此區，喻為多倫多全新大都會。

項目更擁有時尚大堂，50,000呎大型會所帶有廚房的派對室，電影院，會議室，健身中心，瑜珈室，24小時禮賓服務及網上購物速遞服務，高級Co-work公作平台和優美園藝戶外庭園設有燒烤區，等等。項目由一房廳至兩房加書房組成，一房加書房更可當兩房用，用料高級細緻。

多倫多三大發展商之一 MENKES 旗艦盤王項目，2020及2021年榮獲加拿大最暢銷及最佳社區得獎項目，信心保證！加拿大最大型地鐵沿線綜合智能社區！MENKES有近70年經驗業務多元化，MENKES興建住宅項目，還有商業大樓、商場、酒店及低密度社區，當中有五星級四季酒店, Harbour Plaza及Sugar Wharf都是MENKES包辦。Bravo大型地鐵綜合社區，當中有大概100 多畝的地是由Menkes包辦，將興建商業，零售，住宅。

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同場推介折扣盤：多倫多市中心CN Tower旁項目

由加拿大最大型社區發展商興建！項目已接近完工，半年内入伙。項目屬於發展商 Concord Pacific 的旗艦項目，近 50 畝大型社區規劃，現今已經差不多完成了！有超級市場，公園餐廳，銀行等等的大型社區。五星級會所設施應有盡有。

多倫多市中心心臟地帶，主要街道 Spadina Ave. / Bremner Blvd.，在 CN Tower 旁的旗艦項目！現設有少量一房至三房單位，本週末展銷會限時提供加幣 $100,000 大折扣，先到先得。

同場推介折扣盤：萬錦市中心Townhouses & Condos

半年內收樓項目，位置屬於 Downtown Markham 大型社區，主要街道 Hwy 7 & Warden Ave.，鄰近戲院、超市、酒店、餐廳、銀行及包羅萬有的社區設施，以及名校網可入讀名校 Unionville Secondary School。

這個樓盤可以說是多倫多現時最多優惠的樓盤！本週末展銷會送出 10% OFF 限時折扣優惠，其他額外優惠餘下先到先得：

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🎁 折實價由加幣 $900多 / 呎起

🎁 6 個月內收樓項目

日期：5月25日 至 5月26日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：Marco Polo HK Hotel

馬哥孛羅香港酒店

尖沙咀廣東道3號

ORCHID ROOM 蕙蘭廳

（展銷會提供停車場免費泊車）

歡迎登記及參與：

香港專線：(852) 9828-9959

多倫多專線: (416) 666-4566

電郵 : info@hongwin.com.hk

WhatsApp: (852) 6051 3102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

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（資料及相片由客戶提供）