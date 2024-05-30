光大香港支持中華文化學人計劃　善盡社會責任 熱心公益回饋香港

為了加深學生對國家豐富文化認識，《香港01》推出中華文化學人計劃，舉辦不同類型參觀及講座的活動，於4月的首場活動已邀請合共360多名師生於香港故宮文化博物館參與專家講座，目標期望最終全港過千中小學生都可以藉計劃了解更多中華文化及歷史精粹。計劃由中國光大集團有限公司（光大香港）大力支持下舉行，光大香港副董事長陳昱女士亦有參與首場活動，她指光大一直與社會各界合作，支持香港社會發展，除了是次計劃，過往亦一直舉行及參與香港的公益活動，積極回饋社會。



光大香港副董事長陳昱女士（最前講者），過往亦積極親身參與集團舉行的公益活動。

發揮光大力量助港市民建國家身份認同

光大今次支持中華文化學人計劃其中兩場活動，陳昱指光大作為植根香港四十余年的央企，一直寄望與社會各界合作，支持香港社會發展、促進香港融入國家發展大局，她指：「香港一直都是中外文化藝術交流中心，近幾年，香港大眾對於中華文化的興趣越來越濃厚，而文化關愛和青少年發展，亦是我們近年重點關注的領域，我們一直希望藉中華傳統文化幫助香港市民建立國家身份認同，這與『《香港01》中華文化學人計劃』的理念不謀而合。」陳昱補充是次活動是貢獻光大力量幫助香港中小學生了解中國源遠流長的歷史，更有機會親眼目睹歷史長河中留下的國家瑰寶，「在活動過程中，我見到學生積極向導師提問、認真參觀香港故宮的模樣，也讓我確信活動拉近了中華歷史文化與香港青少年的距離，希望他們在未來的學習與生活中，能夠繼續保持對中華文化的好奇心，為自己國家燦爛悠久的歷史文化感到自豪。」

光大支持中華文化學人計劃，更派出義工團協助安排學生參觀香港故宮。

除了支持中華文化學人計劃，於2023年，光大香港舉行「光彩香江‧心連祖國研學營」海南站活動，邀請香港一般家庭青少年學生實地參觀考察，感受國家改革發展成就與悠久歷史文化。

公司內外同樣推動為社會營造積極正向氛圍

除了支持教育活動，光大香港在社會不同層面亦有出心出力，陳昱回憶在疫情期間，光大香港就積極參與香港中國企業協會、香港政府提出的「同心抗疫不裁員倡議」「青春試翼：香港青年實習就業計劃」，為香港就業穩定提供保障，為香港青年職業發展提供機會，她指：「在疫情嚴重時期，公司曾捐款1200萬港元並先後捐贈多批防疫物資，同時，鼓勵員工參與防疫物資的包裝、派發，在自身健康得到保障的前提下，共同參與香港社區防疫工作。疫情緩解以後，光大香港在做好主營業務的同時，大大增加了對慈善公益活動的資源、人員的投入。這兩年，光大香港帶領光大集團6家駐港企業（光大控股、光大環境、光大銀行香港分行、光證國際、光銀國際及光大永年），與在港的其他中資企業、愛國愛港地區團體進行合作，連續兩年開展「中企關愛進社區」「中企文化服務進社區」活動，在元宵、端午、中秋、冬至等傳統節日面向香港市民舉辦關心關愛活動、普及中華傳統文化和國情知識。」

光大義工不時參與社區服務，例如協助南丫島清理倒塌樹木及協助社區活動舉行。

在疫情期間，光大義工協助包裝抗疫物資及到各區協助政府派發防疫物資。

另外，光大香港在公司內部同樣十分注重員工個人發展，營造積極向善的企業文化氛圍，「光大集團在香港擁有七家駐港企業，通過『光大駐港企業聯誼總會』，我們每月都會舉辦不同形式的活動，適時傳遞ESG理念。例如，我們曾鼓勵員工攜帶子女一同參與沙灘清潔活動，重視海洋保育；讓員工前往新界農莊體驗耕作勞動，了解香港本地農作物；參觀垃圾焚燒發電項目，認識到垃圾分類、環境保護的重要性…以寓教於樂的形式傳遞ESG理念，將相關的理念帶入員工的日常生活中，共同為香港社會可持續發展作貢獻。」

光大香港為向員工傳遞ESG理念，不時舉行綠色活動讓員工參與，圖為員工前往新界農務體驗。

上年12月，光大義工與家人一起參加海灘清潔活動。

最新推出「光彩+」凝聚愛國愛港力量為港作貢獻

新一年光大香港為了更好發揮「光大所能」，聚焦「國家所向，香港所需」，今年正式推出「光彩+」公益品牌，並成立光大集團駐港企業義工團，其公益品牌貫徹「政、商、民」三方合作理念，希望團結凝聚更多愛國愛港力量為香港社會發展作出貢獻，而義工團則是希望在公司營造「人人義工」氛圍，鼓勵光大員工作為香港社會的持份者，為香港美好未來貢獻力量。

對未來的發展，陳昱最後補充：「光大香港將以『光彩+』公益品牌為引領，加強公益活動人力資源和財務資源平台建設，加大資源投入，在社區關愛、文化服務、青年發展、創新科技、生態環保等重點領域都推出相應的公益行動計劃，不斷傳承和發揚光大愛國愛港基因，為香港長期繁榮穩定貢獻光大力量。」

（資料及相片由光大香港提供）