保良局誠邀支持「善流不息．遺愛人間」捐贈計劃　惠澤有需要人士

人生的不同階段，都可以創造更深遠的意義。捐贈遺產予保良局，於身後傳承善心，遺愛人間，惠澤更多生命。



保良局「善流不息‧遺愛人間」捐贈計劃，讓善長或家屬可透過遺產及保單捐贈傳承善心，指定捐款惠及有需要人士，為社區發展、護老扶弱、教育等重要領域提供持續的支持。善長或家屬亦可透過捐贈喪禮或追思禮上帛金，讓思念長存，並化作祝福潤澤社群。



生命縱然有限，善業能承載信念，讓思憶轉化熱暖永續不止，善流不息，遺愛不斷。



遺產捐贈真實分享

留給後代最美的祝福

2020年離世的孫真玲女士曾在1940年代入住保良局，當時香港戰火連天，年僅4歲又失去雙親的她，獲保良局提供庇護及教養服務。孫女士生前曾向女兒Ayesha提起兒時入住保良局的快樂回憶，她最希望學習彈鋼琴，因音樂能讓她暫時忘記戰爭之痛，是動盪年代的一點心靈慰藉。

2023年6月，孫女士的後人捐出孫女士部份遺產予保良局。為了讓更多基層兒童可以學習音樂、陶冶性情，本局同年為此推出「兒童音樂才能發展計劃」，讓更多局童能探索音樂的美妙。

孫女士雖然已經離開人世，但她的人生故事並未終結。她重視的價值觀會傳承給下一代，她的關愛與善意亦會細水長流，惠澤更多生命。

孫真玲女士在保良局與其他住宿兒童的合照。

充滿人情味的「第二個家」

103歲的馮瑞蘭女士於2010年開始入住保良局黃竹坑護理安老中心，直到2019年離世。馮婆婆生前為教師，桃李滿門，深受學生愛戴。當她生日時，就因為太多舊生想為她慶祝，中心護理員須特意為她預留一個周末，讓婆婆和舊生可以在院舍一起開派對。

中心姑娘指馮婆婆凡事都親力親為，曾因晚上不想打擾姑娘，而自行去洗手間，又會收拾床舖，經常說：「姑娘只是幫忙『照顧』自己，並不是來『服侍』自己。」

馮婆婆為了答謝中心十年來對她的關懷，曾兩度捐出善款，為院舍重建出一分力，最後更訂立遺囑，捐出部份遺產予本局，她的善心持續惠澤更多有需要人士。

馮瑞蘭婆婆參加保良局黃竹坑護理安老中心舉辦的新年活動。

按此了解更多善長分享：https://www.poleungkuk.org.hk/support-us/legacy-giving/case-sharing

選擇保良局，承傳信念的最好伙伴

保良局創立於1878年，一直秉承「保赤安良」的宗旨，盡心竭力與時並進，服務香港146年，為市民提供多元化的優質社會服務，涵蓋教育、社會、青少年、康樂、文化及醫療服務，成為全港最具規模的慈善公益機構之一。保良局超過300個屬下單位遍佈全港各區，於過去3年每年平均服務人次超過180萬。

保良局謹慎管控資源運用，每年行政開支均只佔總營運開支約2.84%的低水平，確保善長捐款得到有效善用，切實幫助服務受眾。

遺愛捐贈對本局和眾多受助人士均非常珍貴。若閣下能夠將遺愛捐贈安排預早通知我們，將有助本局延續閣下信念，並讓我們規劃更好的服務。我們誠摯邀請您參與計劃，一同為社會帶來正面改變。每分每毫的捐贈，保良局都定必善用，承傳善長心意，延續祝福，點亮更多生命。

捐贈方式︰

1. 遺產捐贈

指定金錢捐贈：當訂立或更改遺囑時，把指定金額捐贈予保良局。

剩餘遺贈：餘額捐贈是指財產根據遺囑內的指示，扣除其他饋贈、稅項、支出及債務後，將餘額全數或部份捐贈予保良局。剩餘遺贈可讓閣下就至親至愛作出妥善照顧後，將愛延展到社會上有需要的基層市民。

資產捐贈：指定捐贈予保良局的特定資產，如：股票、物業、金器首飾或其他財產。

捐贈遺產並不複雜，閣下可參考以下簡單的途徑訂立遺囑，把遺產捐予保良局：

步驟1：律師會按照您的資產狀況，提供不同的捐贈形式以供選擇

步驟2：決定捐贈方式後，委任一位相熟及信賴的人士擔任遺囑執行人

步驟3：律師會為您草擬專屬於您的遺囑，並由您和見證人簽署

步驟4：通知您的摯親好友，以確保您的意願得以實行，您亦可選擇填妥捐贈意向書通知保良局有關這個捐贈遺產的決定

若你對訂立遺囑有任何疑問，香港律師會其下部份律師行可提供45分鐘的免費法律諮詢，詳情請瀏覽：(選擇「遺囑與遺產事務」一項)

http://www.choosehklawyer.org/tc/index.asp

2. 保單捐贈

閣下可透過簽訂人壽保險計劃 ，於現有的保單或新保單上，加入保良局成為受益人之一，捐贈全數或部份百分比的投保額予保良局 (例：xx%家屬及xx%保良局) ，把愛延展，惠及社群。

步驟一：在人壽保單上將「保良局」列為保險受益人或其中一位受益人，並設定捐贈百份比

步驟二：填妥表格及向您的保險中介人提交相關申請

步驟三：獲保險公司確認已完成申請手續

步驟四：填妥捐贈意向書通知保良局有關這個保單捐贈的決定

捐贈意向書：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfI9dxLztJUVRbQQUijIy61pHC5wWp9AjnR6EEnf6WnVKcTiA/viewform

登記保單捐贈所需的資料︰

機構名稱︰保良局

地址︰香港禮頓道66號

登記號碼︰Hong Kong Laws Chapter 1040

詳情可瀏覽「生命傳愛行動」網頁：https://www.policydonation.org.hk/donate-now.html

3. 悼念捐贈

以離世至親的名義，捐贈喪禮或追思禮上的帛金予保良局，可以轉化對故人的思念，支援本局最有需要的受眾群體。

帛金捐贈登記表：https://www.poleungkuk.org.hk/f/upload/17334/condol_tch.pdf

查詢

地址：香港銅鑼灣禮頓道66號

電話：2277 8500

電郵：cd@poleungkuk.org.hk

計劃網站：https://www.poleungkuk.org.hk/support-us/legacy-giving/home

「善流不息．遺愛人間」捐贈計劃詳情：

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(資料及相片由客戶提供)