港產太空人｜據悉女總督察獲選　同名博士論文研打擊BT網絡罪案

國家第四批預備航天員選拔於2022年9月全面啟動，消息指，香港一名擅長資訊科技及電腦知識的女總督察最終入選為載荷專家。她名叫黎家盈，是一名擁有博士學位的電腦資訊科技專家。



據香港大學資料，一名與黎家盈同名同姓的博士生，於2011年發表博士論文，研究點對點分享軟件BitTorrent（BT），探討網絡盜版運作，及建立模型追蹤初始播種者，協助執法部門打擊科網罪案。



今次入選的載荷專家女警據悉為擁博士學位的女總督察黎家盈，她專長資訊科技及電腦範圍。

黎家盈一直在警隊特別部門工作 早前借調至保安局

據了解，獲入選為載荷專家的女總督察黎家盈，擁博士學位，擅長資訊科技及電腦領域，由於擁有專門知識，加入警隊後一直在特別部門工作，早前借調至保安局，去年曾到北京接受相關訓練。

▼2023年6月7日 李家超與赴京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面▼



2006年完成碩士論文 5年後發表博士論文

香港大學公開資料顯示，計算機科學系曾經有一位博士學生名為黎家盈（Lai Ka Ying），已婚，她在2006年完成碩士論文，2011年發表博士論文。

在2011年博士論文中，探討網絡盜版，留意到網絡使用者利用點對點技術（P2P）非法文件共享，其中一個篇章，透過建立模型，觀察BitTorrent（BT）非法上載及下載文件過程，論文提及執法調查如果能夠在固定期限展開，識別初始播種者的機會更高，論文亦探討而建立一個嶄新模型，分析和追蹤檔案流向。

▼2022年10月2日 政府公布招募太空人任「載荷專家」詳情▼



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國家第四批預備航天員計劃選拔12至14名預備航天員，包括航天員駕駛員、航天飛行工程師、載荷專家，並首次在港澳地區選拔載荷專家。預備航天員選拔分為初選、復選和定選三個階段，香港約有120人報名。

香港載荷專家選拔參與者的身份及背景相當保密，行政長官李家超去年6月在禮賓府，與即將往北京參與載荷專家選拔複選的香港候選人會面及打氣時，當局發布的圖片亦只有候選人背面，從他們背影見到，有不少女性參加者身影。