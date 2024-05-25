倫敦經貿辦案｜被問1月訪英活動與案中兩被告同場　蔡若蓮沒回應

牽涉香港駐倫敦經貿辦的英國國安法案件周五（24日）聆訊，案中第三名被告英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett5月19日被發現伏屍公園，對其檢控不會繼續。網上有圖片顯示，香港教育局局長蔡若蓮今年1月訪英出席活動時，Matthew Trickett及同案被告、駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪曾在部份場合同場出現，Trickett 看似擔任現場保安。蔡若蓮今日（25日）在港出席公開活動後，被問及訪英活動保安一事時未有回應事件。



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蔡若蓮今日在一個自閉症教育研討會後，未有回應倫敦經貿辦案一事。至於她在活動致辭時表示非常高興能推動內地與香港特殊教育的交流與合作，以推動自閉症教育發展。她形容自閉症孩子就像孤獨在自己的星球閃爍，孤獨而神秘又難捉摸，又指他們的人生路上需要他人協助、領導及支持。

蔡若蓮指近年來，教育局投放大量資源於融合及特殊學習，又為特殊學校增加額外資源，推行自閉症兒童教導輔導計劃，額外聘請輔導老師以及教學助理，以照顧患有自閉症的同學。今年亦更改特殊教育人手編配安排，拓展至群育學校，又為學校提供新科技課堂學習津貼，去鼓勵更多學校運用新科技幫助學生學習。