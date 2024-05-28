「鐵路人 鐵路心」義工嘉許典禮　港鐵義工去年服務近7萬市民

港鐵紮根香港，今年踏入通車四十五周年的里程碑，多年來一直與香港並肩成長，以「推動城市前行」為使命，致力服務及建設社區。港鐵員工更自1993年，開始自發舉辦及參與義工活動，並於2005年成立「鐵路人 鐵路心」義工計劃，於過去的19年服務了社會上不同社群。港鐵藉日前舉行的「『鐵路人 鐵路心』周年聚會暨義工嘉許典禮」，嘉許過去一年熱心籌備及參與義工服務的員工，並表揚他們對社會的貢獻。



籌辦超過270個義工活動 獲企業義工銀獎

「鐵路人 鐵路心」於2023年舉辦了270個義工活動，動員超過4,500人次，惠及超過69,000名受助者，總服務時數達5000小時以上，榮獲由義務工作發展局頒發的「香港義工獎2023企業獎（義工時數）」銀獎，同時亦多達68位港鐵義工獲頒不同種類的義工獎狀。香港社會服務聯會由2005年開始至今，連續頒贈「商界展關懷」標誌予港鐵公司，以嘉許公司過去於「關懷社區」、「關懷員工」及「關懷環境」三個範疇中的積極實踐。

港鐵吉祥物「鐵仔」穿上義工制服，為典禮揭開序幕。

港鐵公司主席歐陽伯權博士和行政總裁金澤培博士擔任嘉許典禮的主禮嘉賓，而港鐵吉祥物「鐵仔」則穿起義工制服粉墨登場，為典禮揭開序幕。歐陽伯權博士在致辭時表示：「看到各位義工無私付出，讓受惠者包括少數族裔、弱勢家庭、殘障人士及長者等，都感受到港鐵義工服務社區的善心和熱誠。」

港鐵公司主席歐陽伯權博士於典禮上致辭，感謝港鐵義工推動社區發展，為共建和諧美好社會出一分力。

行政總裁金澤培博士在典禮上感謝各位義工付出時間及精力去組織及參與義工活動，「今年是港鐵通車45周年，而明年更是義工計劃成立20周年的大日子。我盼望每位『鐵路人』繼續抱持一顆『鐵路心』，如四通八達的鐵路網絡般，將關懷與溫暖送到每個角落，共建關愛共融社會。」

港鐵公司行政總裁金澤培博士在典禮上感謝各位義工付出時間及精力去組織及參與義工活動。

資深義工服務社群12年 學手語送暖

嘉許典禮共頒發43個奬項，獲頒「卓越義工隊長」、「傑出義工獎 – 減少溫室氣體排放」及「最高服務時數優異獎」的譚健德已加入義工計劃達12年，期後成為其中一位導航聯絡員，以領袖身份籌辦不同類型的義工活動，並帶領義工們一起走入社區。他分享：「自己於2012年獲公司資助學習手語，及後與其他義工籌辦『人生回憶錄』的活動，運用所學習的手語去了解聽障人士的一生，並協助他們製作回憶錄。及後有一位參加者不幸離世，而那本回憶錄成為了留給家人一份寶貴的禮物，令我深深體會到每一個小行動，或能帶給別人珍貴的祝福。」

獲頒「卓越義工隊長」、「傑出義工獎 – 減少溫室氣體排放」及「最高服務時數優異獎」的譚健德 (右一) 於台上分享過去一年參與義工活動的感受，並鼓勵同事一起走入社區。

自2017年起，港鐵每年均會舉辦義工月，動員來自不同業務單位及職能的同事籌辦一連串多元化的義工活動，為有需要人士送上關懷，共建共融社區。今年義工月主題為「連繫相伴45載 關愛共融建未來」，於3月至4月共舉辦了4個大型義工活動，服務對象包括低收入家庭、基層學生、少數族裔及劏房戶家庭。

港鐵於4月舉行「溫暖鐵心·與你共度45年」活動，與廚尊和香港社區組織協會合作，義工們親手製作健康有營的飯盒，贈予居住於旺角及深水埗區的有需要人士。

（資料與相片由客戶提供）