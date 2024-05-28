港鐵：荃灣綫列車乘客緊急醫療求助已處理　列車服務逐步回復正常

撰文：蕭通
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港鐵於今日（28日）上午7時30分公布，荃灣綫列車有乘客需緊急醫療協助，來往中環站和荃灣站的行車時間預計需額外10至15分鐘。港鐘隨後表示，荃灣綫列車乘客求助的事件已處理，列車服務逐步回復正常。

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