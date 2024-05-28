VTC「職學專才日」學徒訓練重塑形象　培育「菁英練習生」

為使公眾更認識學徒訓練計劃的價值、發展機會和相關資訊，職業訓練局（VTC）學徒事務署承接去年首屆「職學專才日」的成功與迴響，今年再度舉辦第二屆「職學專才日」，活動包括「傑出學徒獎勵計劃頒獎典禮」、職業博覽、行業講座及技能體驗活動，成功吸引老師、家長和同學到場。活動上更宣布以「菁英練習生」作宣傳名稱，重新包裝學徒形象，冀讓更多人認識學徒訓練的價值和前景。

攝影：陳葦慈



政府支持學徒訓練 鼓勵加入菁英練習生行列

香港特別行政區勞工及福利局常任秘書長劉焱女士擔任活動主禮嘉賓，她致辭時表示，學徒訓練計劃推出至今已近半世紀，為各行各業培育了不少優秀的專業技術人才。她指出，政府會為VTC提供額外資源，由今年4月1日起連續三年向每位註冊學徒每月發放1,000元的額外培訓津貼，為期最多36個月，亦會額外資助畢業學徒在入職後首三年，修讀相關行業的培訓課程，每人的總資助金額上限為3萬元。她期望以上措施吸引更多青年人加入「菁英練習生」行列，並在畢業後繼續進修，提升技能以迎接新機遇，成為職場上的閃爍新星。

香港特別行政區勞工及福利局常任秘書長劉焱女士擔任活動主禮嘉賓。

VTC學徒訓練委員會主席馬家駿工程師致辭時則表示，為了令大眾更了解學徒訓練的優勢， VTC將以「菁英練習生」重新包裝學徒，以全新形象，配合一連串的宣傳活動，並透過多元渠道向公眾展示學徒的專業技能和前景，期望吸引更多年青人及有志轉換跑道的人士參加學徒訓練。

今年共有13名表現優秀的學徒獲得嘉許，他們分別來自航空物流、建造工程、汽車工程等專業領域，當中十人獲頒傑出學徒獎，另有三人獲「尤德爵士紀念基金優秀學徒奬」。

「工程二代」因學徒訓練改變人生 「工程父子兵」拍住上

學徒訓練計劃給予機會讓年青人成就夢想。在英國完成高中課程後回港的陳志坤（Edward）是今屆其中一位傑出的菁英練習生。他曾嘗試過當臨時演員、從事零售、倉務和保險等行業，但最後他選擇加入學徒的行列。他坦言，參與學徒計劃徹底改變了他的職業生涯規劃。

Edward分享道：「一直找不到適合自己的職業發展方向的我，受到任職工程師的父親啟發，於是著他介紹我入行，從此開啟了我的事業之路。」

2022年，Edward加入協興建築有限公司，成為營造技術員學徒。期間他獲得了許多寶貴的實戰經驗，參與了多個大型建築項目，包括啟德的酒店項目和中環商業大廈重建等。他發現，現代建築工程已廣泛應用創新科技和相關技術，比如自動檢測塵埃的灑水器、自動煙霧感應器等，這些都讓科技與行業發展緊密結合。

一邊上班，僱主保送 Edward一邊進修，令他可於香港專業教育學院（IVE）修畢建造管理學高級文憑。目前，Edward負責監督施工質量和工人的工作進度，還要執行安全和環保規定。他笑著說：「參加學徒訓練計劃後，我這個原本性格沉靜的人變得更善於與人溝通，也比以前更主動。通過參與不同項目，我對自己的專業建立了信心。現在我正在兼讀建築管理相關的學士學位課程，希望進一步裝備自己，目標是在短期內憑藉個人經驗和實力晉升為地盤總管。」Edward還透露，由於工作的緣故，他和爸爸有了更多的共同話題，經常討論工程和建築界的時事和發展，成為名副其實的「工程父子兵」。他期望未來可以接爸爸的班，成為讓家人自豪的「工程二代」。

Edward成為學徒，與爸爸關係更勝從前。

受電工爸爸啟發入行 成高級屋宇設備工程師

同樣受爸爸啟發入行的還有2015年度傑出學徒李博文（Man）。Man如今已成為中國建築工程（香港）有限公司的高級屋宇設備工程師，實現了一個重要的職業里程碑。當時受到任職電工師傅的父親啟發的 Man，會考後便選擇投身工程界，參與中建香港的學徒訓練計劃，並兼讀IVE屋宇裝備工程學高級文憑課程。他說：「在擔任學徒期間，我參與過將軍澳百勝角消防及救護學院的工程項目，親眼見證項目落成，感到非常滿足！參與多個工程項目，最難忘的是在項目完工後參與工程驗收程序，俗稱『交貨』，要向政府相關部門匯報並介紹落成設施及工序，這讓我體驗到屋宇裝備工程師的重要性，不僅要規劃工程圖則，還要掌握工程細節，確保施工質量。」

完成學徒計劃後，Man沒有停下追夢的腳步，升讀屋宇裝備相關的學士學位課程。經過多年的努力和積累經驗，他最近晉升為高級屋宇裝備工程師，實現了自己的理想。Man勉勵有志投身學徒的師弟妹們說：「學徒訓練計劃理論與實踐並重，幫助我早著先機，認清發展方向。現時學徒訓練涵蓋不同工種，一直與時並進，訓練內容和教學模式也緊貼業界發展，與過去截然不同。但不變的是，它依然幫助學員早早打好基礎，累積實戰經驗，快人一步建立在行業的人際網絡，這對投身職場有很大幫助。」

趣味技能體驗活動 透視行業運作方式

作為宣傳活動頭炮，「職學專才日」首次設置多個特色攤位，讓參加者可近距離接觸和體驗不同專業技能，同時享受學習的樂趣。特色攤位包括由IVE學生與港鐵合作開發的「港鐵模擬駕駛遊戲MTR Goal 2」，玩家除了需要按照路面的速度要求執行加速或減速外，更要準確靠站停泊，並執行上落客等指令。「職學計劃 ‘伴你飛’」則讓參與者利用虛擬實境（Virtual Reality，VR）科技體驗航空貨物裝卸的工序及了解航空安全。還有「印章卡片設計工作坊」、「汽車貼膜體驗」等，實行寓教於樂。

職學專才日設多個攤位，讓公眾動動手，一試不同專業技能。

職業博覽雲集各大行業 助年青人規劃前路安排

同場亦有12間來自各大行業的機構僱主獲邀參加職業博覽，包括運輸、工程和科技、印刷、物流等，透過介紹行業發展、學徒訓練和人力需求等第一手資訊，吸引不少家長、老師和同學到場，了解相關行業資訊。

另一方面，今年亦有十多間贊助機構，贊助「傑出學徒獎勵計劃」。這正充分展現學徒訓練的成效，協助業界建立人才庫，深受業界支持。

「職學專才日」讓老師及同學即場了解不同專業範疇的發展及相關課程的資訊，活動成功吸引不少家長、老師和同學到場。

理光（香港）有限公司客戶成功總監黄英秀指，學徒訓練計劃為公司培育具有多元化專業能力的人才。年青人學習能力強，而且創意無限，對公司的創新非常有價值。另一方面，透過與資深員工合作，學徒亦從中獲得實際工作經驗，實現知識傳承。

行業趨勢與經驗分享 拓展職業視野

大會又特意安排四場行業講座，令參加者更了解行業新趨勢及未來職場發展。來自航空與物流、汽車及印刷業的三位講者分享他們在相應行業的專業知識和經驗，主題分別為「航空•物流•新機遇」、「綠色•新能源•汽車」和「印刷產業的轉型與變革」。

職學專才日同場舉行多個講座，邀請僱主向公眾講解行業最新發展。

（資料由客戶提供）