擁抱國產創新　技術助力本港企業數智化升級

近年，國產創新產業發展蓬勃，某些技術更全球領先，特別是信息技術應用創新產業。信息技術應用創新產業是指以信息技術為核心，包括信息系統建設、信息資源開發與利用、信息服務等技術，以及操作系統和數據庫管理系統等軟件。近年中國在這些範疇的創新，無論在技術還是產品質素上已可看齊歐美。



因此，不少本港企業都選擇國產創新技術，例如國內科技龍頭騰訊企下的騰訊雲，為本港眾多企業提供企業微信、私有雲、音視頻、公有雲數據庫、中間件、計算、儲存等不同雲服務，滿足企業全方位的應用，涵蓋金融、政務教育、制造出行、媒體電訊和零售地產等不同領域。

騰訊雲港澳總經理蔡毅海先生接受訪問時，坦言國產科技越來越受國際歡迎，將會成為市場上不可或缺的一份子：「國產科技在某些領域已領先全球，很多香港企業為了提升競爭力和持續發展，均考慮引進國產科技，例如雲服務和AI等等，以幫助業務發展。」大昌行集團數字創新總監鍾傑麟先生亦直言，集團近年為了發展業務，已引入不少國產科技：「國產科技幫助我們以較新思維和較有競爭性成本，實現公司數碼轉型，對於公司在國內市埸拓展業務，亦提供極大幫助和便利。」

「擁抱國產創新 加速港企數智化升級」交流日

《香港01》將於6月18日舉行「擁抱國產創新 加速港企數智化升級」交流日，活動由騰訊雲贊助，並將雲集多位專家，共同分享國產科技的優勢，如何利用國產技術推動本港企業全方位升級轉型及迎接香港以及國內市場的種種機遇！

日期：2024年6月18日

時間：早上9:00至中午12:00

地點：九龍香格里拉大酒店

報名網站：https://www.jotform.com/241072301967049?itm_source=article&itm_medium=hk01&itm_campaign=Nationalisationforum2024-recruit&itm_content=MKT

（資料及相片由客戶提供）