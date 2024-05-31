中電致力推廣「全電家居」 與房協合作推動可持續發展

中電一直致力推廣低碳生活，積極推廣智慧用電，提升能源效率之餘，更能減少碳排放，實踐綠色生活。早前，中電與香港房屋協會（房協）合辦「智識用電‧實踐可持續發展生活」活動，分享「全電家居」好處、節能且安全用電的實用貼士。同場亦邀得星級名廚即席以電磁爐示範健康鑊氣小炒，場面熱鬧歡樂，一眾住戶滿載而歸。



實踐可持續發展生活

豐頤居是房協「長者安居樂」住屋計劃的其中一個項目，屋苑的設施和服務注入了嶄新的樂齡科技及長者友善的設計元素，亦在單位使用安全的用電設施，並配置全電家居。中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，中電致力推廣中電電子服務，包括電子賬單和電子支付，以支持低碳生活及提升巿民的減碳意識，有助2050年前達致碳中和。

中華電力客戶成功及體驗高級總監劉麗娜表示，中電致力推廣中電電子服務，包括電子賬單和電子支付，以支持低碳生活及有助香港在2050年前達致碳中和。

房協社區及長者服務總監吳家雯博士表示，房協致力參與及推動可持續發展，曾舉辦減碳運動、環保活動及工作坊等，她期待未來與中電繼續合作舉辦更多活動，實踐可持續發展生活。

要做到節能又安全用電，中電代表於活動中分享不少簡單智慧用電小貼士，又教大家使用冷氣機、抽濕機與浴室寶的慳電秘訣。參加者更於問答環節期間積極作答，將智慧用電的知識活學活用。

參加者於問答環節期間積極作答，將智慧用電的知識活學活用。

中電App管理用電 邁向智能綠色生活

以往，要查閱用電情況往往需收到電費單才能明確了解，但現時只需透過中電App，便可隨時隨地查閱4小時前的每小時用電量，掌握家居用電狀況，從而調節用電習慣，節省用電及電費開支。中電代表更分享「中電e服務」所提供的電子賬單、電子支付，以及以生活獎賞鼓勵客戶投入環保生活的智能積賞等服務，吸引不少參加者現場申請適合自己的電子服務，加入綠色用電行列。

星級名廚示範電磁爐鑊氣小炒 參加者滿載而歸

精彩活動一浪接一浪，活動邀得星級名廚陳國強以電磁爐炮製兩道鑊氣菜式，分別是少油版魚香茄子及以西芹豆亁代替傳統魚仔乾與蝦乾的小炒王，食得更健康。電磁爐用電效率高，加熱速度快，可以更快煮熟食物，相比明火爐更安全。中電特別安排陳師傅以屋苑單位內相同型號的電磁爐示範煮食，讓住戶能學以致用，不少參加者試食後大讚色香味俱全，表示有信心於家中煮出師傅級水準的菜色。

陳師傅示範用的電磁爐型號與單位內的型號相同，不少參加者表示有信心於家中煮出師傅級水準的菜色。

參加者不只學習到慳電貼士與電磁爐使用技巧，更獲贈中電送出的精美福袋，收獲豐富。

（資料與相片由客戶提供）