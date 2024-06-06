光大集團駐港企業推「光彩+」公益品牌 打造「全員義工」企業文化

中國光大集團于1983年在香港成立，在港發展四十多年來，堅定不移服務「一國兩制」方針，支持香港經濟社會發展。目前集團在香港擁有8家駐港企業，包括中國光大集團有限公司（簡稱光大香港，同時也是集團在港管理總部）、光大控股、光大環境、光大銀行香港分行、光銀國際、光證國際、光大永年以及中青旅香港，主要經營業務涉及銀行、證券、資產管理、環保、水務、養老、旅遊、飛機租賃、物業經營、創新科技等，為維護「一國兩制」行穩致遠和香港繁榮穩定作出了積極的貢獻。



積極投入公益慈善活動 上年度約19萬港人受惠

近年來，光大集團駐港企業秉持「根植香港、深耕香港、建设香港」理念，逐步增加在香港公益慈善活動投入，通過與香港政府、中資同業、地區團體合作的形式擴大活動影響範圍，覆蓋港島、九龍、新界多區市民。2023年，在社區關愛、文化服務、青少年發展等方面舉辦了25項公益活動，受惠香港市民約19萬人，助力香港解決社會民生難題，得到多方肯定，在香港中國企業協會義工嘉許禮中獲得「優秀義工隊金獎」「特別貢獻獎」，因支持第一期共創明Teen計劃獲港府頒發「支持機構大獎」。

光彩香江海南研學營邀請共創明Teen優秀學員前往海南三亞交流。

上年9月中企文化服務進社區暨國情知識燈謎競猜·六區同樂日，光大香港亦有出錢出力，派發福袋。

上年端午節中企關愛「粽」是情活動就在各區向有需要人士派發福袋。

今年，光大集團駐港企業公益慈善再啟新程，在今年3月正式發佈了「光彩+」公益品牌。品牌寓意「點點星光 匯聚精彩」，將貫徹「政、商、民」三方合作理念，通過支持特區政府施政、凝聚中資力量以及加強與愛國愛港地區社團合作，凝聚多方資源及影響力，策劃推出N個「光彩+」系列公益計劃。

「點點星光」為香港社會民生「匯聚更多精彩」

「光彩+」系列計劃涵蓋社區關愛、文化服務、青少年發展、創新科技、生態環保五大領域，第一季度以來，已有數場公益活動在「光彩+」品牌引領下陸續策劃舉辦，包括贊助離島地區舉辦「18區日夜都繽紛@離島民俗元宵夜 辰龍千燈園遊會」活動、全力支持特區政府舉辦第二期「共創明Teen」計劃團體活動、贊助香港01舉辦兩期「中華文化學人計劃」活動、在全港16個地點舉辦「孝之以禮 致愛母親」母親節孝道文化推廣活動、面向全港市民舉辦「光彩香江·全港硬筆書法大賽」等。

「光彩香江義工團」今年更獲得香港中國企業協會在義工嘉許禮上頌發金獎。

除了策劃推出公益品牌，光大駐港企業亦同步成立了「光彩香江義工團」。通過倡導「全員義工」文化，鼓勵公司員工一同投身公益慈善活動。在光大駐港企業員工中，超過40%已經是義工團成員，他們活躍在「光彩+」公益慈善活動活動的構思、策劃、實踐等不同環節，積極回饋香港社會，以自己的「點點星光」為香港社會民生「匯聚更多精彩」。

光彩香江義工團成員在冬至包裝福袋，並走入社區派發。

今年5月，「光彩+」參與「孝之以禮致愛母親」與地區團體合作 在全港16個地點設街站送祝福。

未來，光大將在「光彩+」公益品牌引領下，加強公益人力資源及財務資源平台建設，持續扮演好愛國愛港生力軍、央企責任踐行者、社會參與先鋒隊角色，傳承和發揚光大愛國愛港基因，為香港長期繁榮穩定貢獻光大力量。

（資料及相片由光大香港提供）