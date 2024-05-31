利園區建構社區內涵　打造潮流文化集中地　香港旅遊業新定位

「18區日夜都繽紛」活動陸續在全港各區舉行，銅鑼灣利園區一連兩個週末舉行的「流行共響節」於上週日完滿結束，「流行共響節」主題為UrbanCulture、UrbanFlavours和UrbanCityBeats，活動圍繞都市文化、音樂及美食。有別於過往的十八區繽紛活動，利園區帶來的「流行共響節」大獲好評，現場人山人海，不再見到魚蛋燒賣出場，換成街頭Barber理髮、刺青設計師、古董電單車新興小食和表演駐場，於街頭彰顯香港作為文化大熔爐的多元文化，別有一番風味。



要旺財必先旺丁 檔主：氣氛非常之好

今次「流行共響節」吸引超過60萬人次參與，反應相當熱烈，其中以白沙道的人氣最爲旺盛。Goodman Barbershop主理人Sam表示：「第一次將理髮店帶到街頭上，仲可以同其他的小店交流，氣氛非常之好。」他表示未預料到人流會如此多，除了不少男士特意前來街頭剪髮，更有家長帶同小孩來體驗。

有銅鑼灣居民更是大讚活動新穎：「唔同以前見過嘅活動，平日好少係街到見到將剪頭髮同啲古董電單車。同埋有好多年輕人參加呢個活動，成個社區變到好有活力，希望以後多啲呢種活動帶動下經濟。」是次活動涵蓋銅鑼灣三條街道，將不同中西文化匯聚在銅鑼灣利園區，綻放出其別樹一幟的文化色彩及活力，不但展現出香港多姿多彩的文化生活，讓大眾令更多本地人和遊客可以從不同角度認識利園區、銅鑼灣與香港，重新發掘這個社區與城市的活力及魅力，感受社區之間的緊密聯繫。

多元體驗吸引人流 社區多辦潮流活動助旅遊業轉型

事實上「流行共響節」並非希慎首次於利園區舉行的大型活動，希慎近年來積極推行以不同的文化潮流為主題的一系列的大型活動，由往年的「利園滑板節2023」、2024年年初舉辦的「Lee Gardens Coffee Fest 2024」，到2024年第二季與灣仔區議會、灣仔民政事務處合辨的「流行共響節」，為一帶的社區注入新元素及無限活力，吸引一眾年輕人前來打卡消費，並加強周邊商戶合作，共同推動整個利園區的吸引力。

隨著後疫情時代的旅遊趨勢大改，深度遊的旅遊體驗轉為大勢。正當香港旅遊業受著北上旅遊和旅遊業轉型的外憂內患狀態況夾擊，「流行共響節」的人山人海景象帶來一線曙光，證明香港本土文化有足夠的吸引力，為各地旅客提供多元化的文化體驗，將香港的文化姿態推廣至國際。

希慎興業執行董事及首席營運總監呂幹威亦表示：「希慎作為利園協會重要一員，我們一直致力支持及推動街頭文化和藝術發展。利園區逐漸有眾多切合年輕人觀念及需要的時尚生活品牌進駐，與老店和諧並列。隨著客群越趨年輕化，希慎未來將會打造更多全新的多元化空間以迎合新世代的潮流態度，我們利用不同空間建構社區內涵，並持續融合中西新舊文化及加強與社區的聯繫，寄望將是次活動主題『態度，就是文化」推廣至國際，帶動社區經濟活力，建構出一個具包容性與多樣性，以及國際化的潮流文化集中地。」

有指希慎興業即將於下半年再度舉辦「利園滑板節」，繼續為大眾舉辦多元化的活動，注入不同的新元素，帶來更精彩的文化體驗。