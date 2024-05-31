仁濟女童縫針事故現羅生門 議員倡重新定性事件設委員會獨立調查
仁濟女童縫針事故出現羅生門，病人父親黎生與醫院說法似乎有明顯出入。據病人父親黎生向《香港01》透露，眼見醫護為女兒縫針時，將女兒臉部向下按在枕頭，惟醫院說法則指，根據紀錄，病人頭部向右接受傷口縫合。
立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，事件反映院方未有與病人充分溝通，倡醫管局應與家屬再聯絡以了解其想法，另亦要重新定性事件，成立委員會獨立調查有否涉及人為疏忽。關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌亦指， 醫院雖有提到會邀請專家研究，惟未提會否有其他醫院的醫生參加，認為如能就事件設立根源分析委員會調查事件原因會比較穩妥。
女童縫針後反白眼、舌頭伸出嘴巴
仁濟醫院4歲女童縫針時突然出現心臟驟停，至今仍未知成因。醫院在周二（28日）開記者會曾表示，由於個案罕見，會循兩方面調查，包括安排兒科及急症室的醫護去審視整件事件的流程，及了解兒童本身會否有隱性疾病。
在記者會上仁濟醫院多番否認在縫針程序出錯，指醫院是按一般做法將病人固定，而病人頭部向右接受傷口縫合。不過，據病人父親黎生兩日後向《香港01》則指，眼見醫護為女兒縫針時，將女兒臉部向下按在枕頭，而在完成程序後，女兒出現反白眼、舌頭伸出嘴巴等徵狀，質疑是病人助理控制女兒時誤令其窒息。
指控一：病人接受縫針程序的姿勢
父：當時病床下方有一個枕頭，醫護按住其頭部，女兒臉部向下掩埋在枕頭之中，醫護用類似毛氈及萬能貼，將女兒手腳綁實，並開始縫針。他強調，整個縫針程序女兒頭部沒有向過右方，只是面向下方，斥醫院說法指「頭部向右接受傷口縫合」是說謊，感到憤怒。
醫院：根據紀錄，在縫合傷口前，護士為病人評估傷口情況，而病人服務助理則安頓和固定病人，病人身軀在俯卧姿勢下，頭部向右接受傷口縫合。仁濟醫院急症室部門主管練偉雄在記者會上，回應此是否符合程序時指是按一般做法，而病人助理當時是用手扶着女童的額前，以固定病人，但就未有回應女童有否出現窒息情況。
有不具名的醫護預料，「頭部向右接受傷口縫合」為事發後才加入的醫療紀錄，因相關瑣碎資料平時不會寫入紀錄中，料相關醫護是希望保護自己才加入。另有醫護指，如病人後腦位置受傷，需視乎其確實受傷位置在那，才可決定頭部是向右後或是向下接受治療，「部分位置頭部向右或者向左可能都縫唔到針，一定要向下。」
指控二：病人在完成縫針後出現情況
父：女兒在完成縫針的時間一定比醫院所指的三分鐘長，而女兒在完成縫針後，出現反白眼及黑色眼圈，手腳發紫，舌頭伸出嘴巴等情況。
醫院：護士完成縫針時間約為3分鐘後，完成後發現女童已無意識及心跳。
綜合兩名不願具名的兒科醫生表示，如一般人因外力而令其氣道或肺部有任何阻塞，都可能出現窒息的情況，至於如何得知心臟驟停是因心有事或是缺氧則要進一步調查。醫生又指，由於出現窒息時一般人都會有掙扎，故面上或心口會出現紫色斑點（petechiae），惟如受力平均則有可能不會出現相關斑點。
此外，出現窒息的話，病人面部亦會發紫及黏膜呈現紫色。有醫生同意，如病人有出現反白眼及舌頭伸出嘴巴等表徵，有可能是窒息導致。
據醫管局現時指引，九類事件會被定義為醫療風險警示事件，包括
（1）錯誤為病人或某身體部位進行外科手術/介入手術程序、
（2）進行外科手術/介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料、
（3）進行ABO血型不配合的輸血、
（4）錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡、
（5）因出現血管內氣體栓塞而導致病人死亡或神經損害、
（6）住院病人自殺死亡（包括當時暫時回家休養的病人）、
（7）在分娩過程或生產時發生嚴重事件引致孕婦死亡或嚴重疾病、
（8）錯配初生嬰兒或發生擄拐嬰兒事件及
（9）導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件（不包括拼發症）。
不過，醫管局未將今次事件列入為以上九項事件之列，故今次事件無需透過早期事故通報系統呈報，以及成立根源分析委員會分析事件成因及提出改善建議，讓相關部門落實改善建議。
議員質疑醫管局開記招前 未有與家屬溝通好
立法會衞生事務委員會主席陳凱欣認為，事件反映院方未有與病人充分溝通，質疑醫管局未有與家屬溝通好就召開記者會。她續指，醫院應盡快就事件再與病人家屬會面，了解其想法，另亦要重新定性事件，設專家委員會或根源分析委員會，以獨立調查有否涉及人為疏忽。她又指，目前最重要是搶救小朋友令其及早康復，希望醫院高度重視事件，並為家屬提供一切可行協助。
關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌同樣指出， 現時病人家屬與醫院說法有出入，加上病格不設閉路電視，難以判斷那一方的說法準確。他續指，醫院雖有提到會邀請的專家研究，惟未提到會否有其他醫院的醫生參加，建議設立根源分析委員會調查事件原因會比較穩妥。