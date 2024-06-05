第三屆香港創科展│120隊中小學生展創科思維 6大互動專區邊玩邊學

創新科技是香港經濟發展的重要引擎，亦是政府近年積極投資的目標。由香港創新基金主辦的第三屆「香港創科展」（創科展）今年載譽歸來，於6月8至9日假香港會議展覽中心舉行，為本地創科生力軍提供向大眾展示創作發明的大舞台，展出120隊入圍的中小學師生的創新作品，另有本地大學及專上學院的科研團隊展示其科研技術與創科成果，同場更設有6大互動專區，適合一家大小邊玩邊學！有意深入了解本地創科的你，記得mark實日子啦！



研發環保磚減碳排放 創科展促進學生全人發展

年度創科盛事創科展今年踏進第三屆，並以「大想頭 齊創新」為主題，鼓勵學生從小培養創科精神和熱誠。今屆吸引了超過1,400名小四至中六學生及老師提交作品，評審團從約330份作品當中選出120隊入圍隊伍，作品主題涵蓋「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「教育」四大範疇。

參賽隊伍之一的慕光英文書院的陳旨彥和葉卓熹研發作品「會呼吸的磚」，回收廢棄的塑膠樽蓋，將其打碎並混合進混凝土作為填充物，製成環保磚塊，用於非承重的建築，既能有效處理廢棄塑膠，轉廢為能，又能減輕磚塊重量並因而減低運輸過程所產生的成本。陳同學年紀小小卻明白環保的重要性，展望道：「參加創科展是希望藉此平台推廣環保概念，讓更多人認識我們研發的磚塊，並藉以推廣減少碳排放。」

陳同學（左）希望透過今次參賽宣揚環保概念，讓更多人認識「會呼吸的磚」，並藉以推廣減少碳排放。

至於東華三院李嘉誠中學的林曉雪、李慧瑩、余雪桃和譚梓彤研發「盲人回憶攝錄機」，希望助視障人士透過觸感彌補視覺上的缺失，能與一般人無異地感受周遭環境，記錄生活回憶，滿足情感需求。其指導老師何豪賢直言去年也有帶隊參加創科展，學生從中獲益良多，不論是演講介紹的技巧、科技應用、設計及認知方面均有所提升。他說：「創科展是很好的平台，入圍後可獲專業界別人士給予意見，讓學生能夠得知現實世界對他們的期望。去年最開心就是見到他們成長，學懂結合科技和設計後回饋社區，我希望學生不只是學習科技，做科技領域專才，而是關注社區，將出發點放在生活上，做到全人發展！」

何老師（左一）期望學生成為科技領域專才之餘亦能關注社區，將出發點放在生活上，做到全人發展。

本地大學和專上院校展示創科成果

除了參賽隊伍外，今屆創科展亦邀請本地大學和專上學院展示其科研技術和創科成果，包括：

香港理工大學（理大）將於創科展展出表取採樣執行裝置 (複製品)。理大科研團隊針對惡劣的太空環境進行了深入研究從而優化每一項精密太空儀器，為國家在航天科技發展出一分力。

職業訓練局（VTC）太陽能車隊於 2023 年研發出最新一代太陽能電動車SOPHIE 8，並以此參加澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽」。團隊希望透過SOPHIE帶領新一批的同學參與其中，繼續推動本港自主設計的太陽能車發展。

香港大學畢業的印度青年Sidhant Gupta眼見我們的海洋及河邊，有垃圾漂浮水面，所以研發了Clearbot海洋清潔機械人，配備了多種先進感測器和人工智慧技術，能夠有效地收集和清除各種海洋垃圾。

6大互動專區讓你「玩住學」

此外，創科展更設有6大互動專區，包括「鏡像世界」、「實驗室系列：維他命-C 魔法」、「實驗室系列：動色沙丘」、「漫遊創科展」、「沉浸式體驗區：繪夢星際」以及「創科新探索」，讓入場人士能透過遊戲或工作坊探索科技樂趣，邊玩邊學。

「實驗室系列：維他命-C 魔法」讓小朋友學習以科學角度來觀察日常事，從小實驗當中理解各種原理。在工作坊中，小朋友會發現維他命C對鮮切水果的化學作用，認識食品科學的奇妙。

小朋友可在「實驗室系列：動色沙丘」展區中學習製作感温動力沙，利用沙的特質結合不同物料，改變沙的形態及色彩，刺激小朋友的感官觸覺。

「沉浸式體驗區：繪夢星際」利用科技將實體繪畫轉化爲虛擬的想象世界，漫游於星際之間；並透過互動裝置展開一場與太空生物的奇幻歷險。

為期兩日的創科展將由評審團選出各組別的三甲，另外公眾亦可即場投選「最受歡迎大獎」，為勇於踏上創科之路的年青發明家送上支持及鼓勵，啟發他們繼續發揮創意思維。此外，行業專家亦會到場分享創新科技在日常生活的應用及發展，促進創科企業、學界與公眾互動交流，大家切勿錯過！

「第三屆香港創科展」詳情：

日期：2024年6月8至9日（星期六至日）

時間：上午10:00至下午6:00

地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG

登記網站：https://www.reghksciencefair.org.hk/public/

活動詳情：https://www.hksciencefair.org.hk/

（資料及相片由客戶提供）