第三屆香港創科展│120隊中小學生展創科思維 6大互動專區邊玩邊學
創新科技是香港經濟發展的重要引擎，亦是政府近年積極投資的目標。由香港創新基金主辦的第三屆「香港創科展」（創科展）今年載譽歸來，於6月8至9日假香港會議展覽中心舉行，為本地創科生力軍提供向大眾展示創作發明的大舞台，展出120隊入圍的中小學師生的創新作品，另有本地大學及專上學院的科研團隊展示其科研技術與創科成果，同場更設有6大互動專區，適合一家大小邊玩邊學！有意深入了解本地創科的你，記得mark實日子啦！
研發環保磚減碳排放 創科展促進學生全人發展
年度創科盛事創科展今年踏進第三屆，並以「大想頭 齊創新」為主題，鼓勵學生從小培養創科精神和熱誠。今屆吸引了超過1,400名小四至中六學生及老師提交作品，評審團從約330份作品當中選出120隊入圍隊伍，作品主題涵蓋「智慧城市及智能家居」、「醫療及保健」、「可持續發展」及「教育」四大範疇。
參賽隊伍之一的慕光英文書院的陳旨彥和葉卓熹研發作品「會呼吸的磚」，回收廢棄的塑膠樽蓋，將其打碎並混合進混凝土作為填充物，製成環保磚塊，用於非承重的建築，既能有效處理廢棄塑膠，轉廢為能，又能減輕磚塊重量並因而減低運輸過程所產生的成本。陳同學年紀小小卻明白環保的重要性，展望道：「參加創科展是希望藉此平台推廣環保概念，讓更多人認識我們研發的磚塊，並藉以推廣減少碳排放。」
至於東華三院李嘉誠中學的林曉雪、李慧瑩、余雪桃和譚梓彤研發「盲人回憶攝錄機」，希望助視障人士透過觸感彌補視覺上的缺失，能與一般人無異地感受周遭環境，記錄生活回憶，滿足情感需求。其指導老師何豪賢直言去年也有帶隊參加創科展，學生從中獲益良多，不論是演講介紹的技巧、科技應用、設計及認知方面均有所提升。他說：「創科展是很好的平台，入圍後可獲專業界別人士給予意見，讓學生能夠得知現實世界對他們的期望。去年最開心就是見到他們成長，學懂結合科技和設計後回饋社區，我希望學生不只是學習科技，做科技領域專才，而是關注社區，將出發點放在生活上，做到全人發展！」
本地大學和專上院校展示創科成果
除了參賽隊伍外，今屆創科展亦邀請本地大學和專上學院展示其科研技術和創科成果，包括：
6大互動專區讓你「玩住學」
此外，創科展更設有6大互動專區，包括「鏡像世界」、「實驗室系列：維他命-C 魔法」、「實驗室系列：動色沙丘」、「漫遊創科展」、「沉浸式體驗區：繪夢星際」以及「創科新探索」，讓入場人士能透過遊戲或工作坊探索科技樂趣，邊玩邊學。
為期兩日的創科展將由評審團選出各組別的三甲，另外公眾亦可即場投選「最受歡迎大獎」，為勇於踏上創科之路的年青發明家送上支持及鼓勵，啟發他們繼續發揮創意思維。此外，行業專家亦會到場分享創新科技在日常生活的應用及發展，促進創科企業、學界與公眾互動交流，大家切勿錯過！
「第三屆香港創科展」詳情：
日期：2024年6月8至9日（星期六至日）
時間：上午10:00至下午6:00
地點：香港會議展覽中心展覽廳3FG
登記網站：https://www.reghksciencefair.org.hk/public/
活動詳情：https://www.hksciencefair.org.hk/
（資料及相片由客戶提供）