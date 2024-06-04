曹貴子錢債案｜判辭揭曹認已資不抵債　若債權人呈請或短期內破產

有「股壇醫生」之稱的曹貴子，早前遭康宏財務及「玩具大王」蔡志明旗下公司追討欠款，康宏早已獲法庭頒令凍結曹7.7億元資產。而曹與蔡的官司，蔡的公司亦被裁定勝訴，他們為想執行該勝訴裁決，要求法庭更改康宏對凍結曹資產的禁令，以便追收欠款。高院法官今(4日)下判辭，批准蔡公司的申請，並引述曹的證供指，曹已資不抵債，若其他債權人向曹提出破產呈請，他或會短期內被頒令破產。



曹需向蔡的公司還逾3億元連利息

判辭透露，曹貴子於2016年和蔡志明的Best Grade Limited、Early Light Industrial Limited兩公司達成協議，蔡的公司向曹貸款。但曹未有還款，蔡的公司於2018年入稟向曹追討，並於同年獲判勝訴，法庭頒令曹貴子需清還3.09億元和相關利息。

康宏於2020年取得凍結曹資產的禁令

另外，曹亦遭康宏財務控告，康宏於2020年獲法庭頒出禁制令，凍結曹貴子約7.7億元的資產。曹為向蔡的公司還款，申請解除康宏財務一案的禁制令。蔡的公司亦同時亦申請修改康宏就曹案所申請的禁制令，列明禁制令不妨礙蔡的公司採取行動，以執行其獲勝訟裁決，曹貴子卻反對蔡公司的申請。

官透露曹表示已資不抵債

法官考慮到蔡的公司早於康宏財務獲批出禁制令已獲法庭裁定勝訴，批准蔡公司的申請。法官又在判辭亦透露，根據曹貴子呈入法庭的證供，曹的資產已不能清還欠債，屬資不抵債，他未能還款。曹亦表示，若有其他債權人向他提出破產呈請，他或於短期內被頒令破產。

案件編號：HCA 399/2018