打工仔女、老闆必讀懶人包　一文瞭解「積金易」著數、注意事項

「積金易」今年6月26 日開始啟用，正式展開「積金新世代」。一改目前不同強積金計劃要按所屬強積金受託人各自使用的行政系統管理強積金。「積金易」投入運作後，不論僱主或打工仔女，只須透過「積金易」APP或網上平台，就可以隨時隨地，處理所有強積金行政工作，管理變得「話咁易」！要享受「積金易」著數，打工仔女及僱主各有要點要注意！



幫你「慳錢」 操作零難度

對打工仔女來說，強積金收費當然是愈平愈好。以往如果你參與不同強積金計劃，由於不同受託人各有自己一套的行政系統，要查閱自己帳戶情況、更改投資組合、整合帳戶等，都要逐個相關受託人計劃處理，需要一定的時間與耐性。

「積金易」一改以往行政工作分散的模式，將所有行政程序統一在一個平台中央處理，並且以非牟利模式營運，不但精簡了行政程序，更節省行政成本。平台運作的首兩年，預計行政費會降低36%，十年之內累計節省$300億至$400億，相等於行政費降低41%至55%。即現在每$ 1行政費，將來只需要$0.45。節省的費用會直接以減費方式轉給打工仔女。

當所有強積金計劃轉移至平台後，打工仔女用「積金易」就可以查看所有強積金帳戶的綜合結餘及表現，全天候一站式輕鬆管理所有強積金帳戶，包括調整投資組合、檢視投資表現、供款及整合帳戶等。以整合強積金帳戶為例，處理的時間縮短一半，一個多星期就完成。管理強積金用「積金易」，確實好方便。

（二）僱主一樣有著數 充足支援毋須擔心

「積金易」簡化強積金行政管理，對人力資源有限的中小微企尤其重要。僱主可使用「積金易」的自動計算供款功能及供款到期日電子提示，提醒公司在供款日前供款，也可減少手民之誤，提高處理僱員強積金供款的效率！電子平台亦可減省紙張消耗，推動環保之餘，同時減低營運成本。

公司參加的強積金計劃加入「積金易」後，僱主不能沿用舊平台管理，萬一不懂操作怎辦？放心，「積金易」的外展服務會於6月12日起接受僱主或公司網上預約，位於港九新界合共三個「積金易」服務中心及承辦商所屬集團旗下門市（共12間）的「積金易」自助服務機也同時開始運作，為平台用家提供支援和協助。

（三）「積金易」將成唯一行政平台 一個登入管理所有計劃

當全港強積金計劃分批轉移至「積金易」平台後，僱主及計劃成員透過「積金易」這個平台，就可以集中處理不同強積金行政指示，方便又快捷。

所以大家要密切留意受託人正式通知，在指定日期後註冊開戶！註冊方法十分簡單，幾分鐘便可完成，立即睇片學註冊！教學工具—成員

而相關強積金計劃加入「積金易」後，公司的有關資料，例如現時僱員資料、工資組別、自動轉帳安排等，都會從受託人系統自動轉移至「積金易」。雖然日後大家仍可以透過紙本形式，向積金易公司提交強積金行政指示，不過過程會比較費時失事。僱主應轉用「積金易」上附設的電子方式供款，既方便、又快捷，更可避免因郵遞延誤而導致遲供款而要交附加費的情況。

如果大家還有任何疑問，亦可透過以下電話熱線及電郵查詢。

「積金易」客戶服務：

電郵：enquiry@support.empf.org.hk

熱線：183 2622

專人接聽服務時間：星期一至五上午9時至下午7時；星期六上午9時至下午1時（公眾假期除外）

（四）不用心急！

強積金帳戶資料轉移至「積金易」的工作，是按照受託人管理的資產規模，「先細後大」逐個計劃進行，首間受託人在6月26日加入「積金易」後，其餘的會一個一個接續將它們旗下的強積金計劃在2025年年底前全部加入。

受託人會在其強積金計劃加入「積金易」前大約兩、三個月向僱主及計劃成員發放資訊包，通知註册「積金易」的安排和日期。如果你的受託人尚未加入「積金易」，你亦無須預先註册。因為你的強積金帳戶資料尚未轉移至「積金易」，所以未可以使用「積金易」處理強積金行政工作。無論僱主或計劃成員參加了多少個強積金計劃，都只須註冊一次，將來其他計劃陸續加入「積金易」後，有關強積金戶口資料便會自動在「積金易」戶口上顯示，毋須再次註冊。

以下是今年內首五間強積金受託人加入平台的時間表。其餘的強積金計劃加入平台的時間，請參閱「積金易」網頁。

（資料及相片由客戶提供）