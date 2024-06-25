香港投資推廣署｜香港伍倫貢學院推動港優質自資專上教育發展

2023年《施政報告》提到香港專上教育高度國際化和多元化，是唯一擁有五所世界百強大學的城市，並有望將香港發展成國際專上教育樞紐，讓香港的學生都同樣獲益，擁有國際視野。其中前身為香港城市大學專上學院的香港伍倫貢學院，學院作為國際知名大學──澳洲伍倫貢大學（UOW）全球網絡的成員之一，過去數十年一直在香港提供高等教育。上年佔地15萬呎、設計融合數碼科技教育及學生貼心需要的全新大圍校舍亦正式啟用，澳洲UOW校長迪珮芝教授早前就親身來港表示感謝香港教育局自資專上教育的批地計劃批出土地，令該校可為學生提供更優質的校園生活。



與投資推廣署緊密聯繫 成功獲得廣泛支援

在投資推廣署多年的協助下，伍倫貢學院成功於交通便利的大圍覓地新建校舍。

香港伍倫貢學院於2015年正式於香港成立，投資推廣署商務及專業服務行業總裁謝宇文就表示早於2011年，就開始與院校接觸，幫助他們在香港落戶，他指：「至今已十年時間，我們雙方一直保持聯絡，在覓得大圍校舍選址前，我們的同事一直提供很多關於香港政府向不同辦學團體批地及尋找校舍的資訊給他們，看到伍倫貢學院的新校舍花了不少心思設計，非常優美，地點亦很好，這些都是我們感到驕傲的成就。」

而迪珮芝教授亦表示相當感謝投資推廣署的幫助，「在批地上，投資推廣署幫我們解決了很多問題，當中包括建築審批，而投資推廣署在悉尼設有辦事處，對我們的合作亦非常方便及有幫助，我們的成功希望能讓其他大學以至企業看到，香港是一個理想的經商之地。」

助學生擴闊國際視野 助學校探索大灣區機遇

建設香港成為國際教育樞紐，有望可吸引更多的國際和內地學生來港修讀專上課程，同時香港的學生亦可以更有國際視野。

香港伍倫貢學院新校舍距離大圍港鐵站只需5分鐘的路程，交通便利之餘，15萬呎校舍的設計特別融合最新科技及混合學習，無論學習環境及課程內容都融合澳洲模式。香港伍倫貢學院校長曾嘉勵就表示他們的畢業生除了在香港分校就讀外，亦可升讀由澳洲伍倫貢大學提供的各個銜接課程，她指：「UOW有很多海外校舍，包括杜拜、馬來西亞和印度等，我們的學生可以跟不同地方校園的學生有緊密的接觸，隨時可以去澳洲等不同地方交流和遊學。我們除了提供優質教育，也令學生的眼界不只局限在香港、大中華地區或亞洲，而是擴闊至全世界。」

澳洲伍倫貢大學校長迪珮芝Patricia Davidson教授指學校將藉香港作為基地，連接中國內地及世界各地。

香港伍倫貢學院校長曾嘉勵指伍倫貢學院得到澳洲伍倫貢大學及全球教育網絡的支持，讓學生可以充分利用網絡，擴闊國際視野，對促進香港成為國際教育樞紐，宣揚多元文化發揮關鍵作用。

新校舍除了為學生建立更宏觀的視野，迪珮芝教授亦指會借今次機會，加強UOW與中國內地及亞洲地區，例如泰國、菲律賓、馬來西亞、印度和杜拜的現有伙伴建立更緊密的聯繫，「香港熱情好客、開放包容，是一個連接各地的地方，是通往歐洲和亞洲的中轉站，香港是美妙的城市，東西方文化交融，因此這是我們建立基地的好地方。」同時UOW亦視香港作為探索大灣區的入口，「我知道世界各地的大學都視香港為踏進中國的大門，中國的優勢在於科研能力和在世界舞台上的地位，是環球商業貿易一個非常重要的面向，因此我們很樂意探索大灣區各種可能性，而令人振奮的是，我們UOW這所先進和現代化的新校舍校園，位處地鐵沿線的大圍站，非常靠近大灣區。」迪珮芝教授最後強調將以開放的態度扮演宣傳大使的角色，去聯繫來港讀書的學生並促進整個地區的合作，助香港建設教育及人才高地。

（資料由香港投資推廣署提供）