One Love Asia Festival主辦方重申因天氣改期　公平審視機票退款

由IMC Live Global舉辦、原訂於中環海濱舉行的「One Love Asia Festival」音樂節，日前突指因本港天氣不穩定，改期及改地點舉行惹來不滿，民建聯鄭泳舜更質疑除天氣外是否有其他原因。



來自新加坡的IMC Live Global今日（8日）回覆《香港01》指，由於屬海外機構，在香港舉辦戶外活動時應對惡劣天氣的本地資源有限，加上考慮到早前兩項戶外演唱會皆因黃色暴雨警告而受影響，故決定改在室內避免天氣等不確定因素及影響。



IMC Live Global指，地點雖更改但規模不減，能夠維持每天約9,000觀眾容量，又表示會確保欲退票顧客獲得退款，亦會審視及公平處理前往香港旅客的機票和住宿的退款申請。



One Love Asia Festival Hong Kong 2024（圖片來源：Facebook@One Love Asia Festival）

「One Love Asia Festival」原定本月21至23日一連3日在中環海濱舉行，演出歌手陣容強勁。不過主辦方周一（3日）在官方社交平台公告，​​由於香港近期的天氣不穩定，決定移至室內舉行，改為本月29日至7月1日在亞洲國際博覽館。因日期調整，令原定出席的孫燕姿、徐佳瑩及動力火車未能參與，改由香港歌手容祖兒、湯令山頂上，其餘嘉賓的演出場次亦變動很大。

IMC LIVE GLOBAL：海外機構應對惡劣天氣本地資源有限

IMC LIVE GLOBAL稱，由於屬海外機構，在香港舉辦戶外活動時，應對惡劣天氣的本地資源卻是有限，並指，在今年5月，在香港兩大戶外演唱會皆因黃色暴雨警告而受影響；今月於香港西九龍舉行的戶外音樂節亦因惡劣天氣為觀眾及主辦方帶來極為不便。IMC LIVE GLOBAL表示，基於重視觀眾安全，故決定將舉行地點更改為室內，亦避免天氣等不確定因素及其影響。

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於5月24日預留亞博館3個展館 規模沒縮小 已盡力保留原藝人陣容

該公司又解釋，已盡地保留原來的藝人陣容和日期，但由於藝人及場地供應情況，三位藝人或組合須更換，原陣容的其餘12位藝人均維持不變。該公司指，已於5月24日預留了亞博館3個展館，包括Runway 11、7號及9號展館，以容納中央海濱活動空間的原計劃容量，即每天約9,000 人。主辦方解釋，沒有規劃20,000 人的容量，因為預留了一些空間是用於食品攤位、隊列管理和大型舞台區域，因此活動規模沒有縮小。由於場地更改，主辦方需額外支付1,200至1,500萬元。

新場地僅於6.29至7.1供預訂 會確保顧客獲退款

對於能否在活動原定日期租用新場地，IMC LIVE GLOBAL表示新場地（即亞洲國際博覽館）僅於本月29日至7月1日可供預訂，又透露，約3成門票已被取消，另外有1成為換票。

將審視每個退款申請 如機票和住宿退款被拒絕可與主辦方聯繫

退票方面，IMC LIVE GLOBAL稱會確保所有想退票的顧客獲得退款，而計劃在原定活動日期從海外前往香港的顧客，如果機票和住宿被拒絕退款，可以與主辦方聯繫，主辦方將審視每個退款申請，公平地處理。

去年底計劃香港站 盼走出東南亞 惟未預見安全風險

該公司表示，過去兩年曾在新加坡及馬來西亞舉辦該音樂節，是次選址香港是具有很強的戰略意義，而香港作為亞洲主要藝術和文化中心之一的強大地位，加上其具包容性的國際社會以及強大的經濟和交通網絡，對其信心和決定至關重要。

回覆又透露，香港站計劃早在去年底就開始， 因知道活動將在香港颱風季節舉行，天氣難以預測，為增強節日氛圍，故接受了這些風險而設立戶外場地，並會在惡劣天氣情況下採取緩解措施。不過，在規劃過程中，未有預見天氣幹擾可能會對顧客造成多大程度的不便和安全風險。