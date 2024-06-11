港珠澳大橋｜返港塞車4小時　張欣宇：關口設計與大橋容量不匹配

端午節假期港珠澳大橋塞爆，香港新方向立法會議員張欣宇昨日（10日）經珠海回港時遇上塞車，塞了4小時。張欣宇今日（11日）在電台節目上表示，昨日下午約5時到大橋外，要晚上9時才能過關，



他指出，澳門車和本地車需要在同一交匯處調頭，越儲越多車造成擠塞，而且口岸設計與大橋容量並不匹配。「上到大橋係好暢通，啲車係塞曬喺內地口岸區」。



張欣宇表示，他於昨日下午由珠海回港時，未料竟在港珠澳大橋內地口岸外足足塞車4小時。（張欣宇Facebook圖片）

張欣宇昨日從珠海回港，他在其個人Facebook上表示，下午回港時，未料竟在港珠澳大橋內地口岸外足足塞車4小時，「千億基建，卻被一個瓶頸完全堵死，實在說不過去」。

下午約5時等到晚上9時終能過關

張欣宇今日在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，昨日因需要前往珠海參加一個青年交流活動，下午回港時，竟在港珠澳大橋內地口岸外足足塞車近4小時，由下午約5時等到晚上9時，終於能通過內地口岸，「要排4個鐘太誇張」。

張欣宇今日表示，昨日由下午約5時等到晚上9時終能過關。（廖雁雄攝）

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珠海交匯處調頭無法疏導

他拆解內地口岸塞車原因有二，珠海的香港車、澳門車和本地車的交匯處都需要在同一個位置調頭；內地口岸可以處理的容量不足，「如果當時有1000架車要去，但一小時只可以處理200至300架，自然就會有幾百架排緊隊，越儲越多」。

「大橋暢通，惟內地口岸區塞車」

他認為是口岸設計時與大橋容量並不匹配導致的，例如大橋共有3車道，1小時可以有40000至5000輛車流量，「但好明顯依家車流量未去到四、五千架車，所以上到大橋係好暢通，啲車係塞曬喺內地口岸區」。

張欣宇指，雖然硬件問題不容易改善，但他建議在大時大節的日子可加派人手，例如設工作人員手持過關機進行清關手續，能有效加快通關，縮短等待時間。