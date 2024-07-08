點止換糧油雜貨？免費港鐵車程都換到！「綠綠賞」儲分換獎賞攻略

最近「綠在區區」正進行7月限時綠綠賞積分6倍賞！再加上早前於公共屋苑的回收便利點和智能廚餘回收桶的數量大增，賺分換禮品變得更加容易。不少人都知道積分可以兌換糧油雜貨，但你知不知道原來積分可以換更多「筍嘢」，包括經Carbon Wallet換取免費港鐵車程、素食、護膚及護髮品，或手搖飲品？



內文附有獨家優惠碼，供你立即免費領取一杯純素堅果奶蓋茶，開始低碳生活！

節省交通費大法！必學兌換港鐵車程獎賞！各類獎賞滿足你衣食住行

自從環保署於2020年尾推出了「綠綠賞」（電子）積分計劃，市民儲夠積分就可以兌換豉油、大米等糧油雜貨，但這些選擇可能已滿足不了大家！最近「綠綠賞」與一站式減碳獎賞平台Carbon Wallet合作，讓市民可以用綠綠賞積分轉換為CW分，換取更多元化的環保禮品。無論是每日上班上學都可以用到的「免費港鐵車程」、一家大小都開心的「本地生態遊」、人人家居必備的「環保家居用品」，以至素食產品和植物奶飲料、純素護膚品及環保物料時裝等，不同類型綠色獎賞超過 50種，真的送禮自用同樣適用！

7月限時多重優惠賞

適逢環保署7月正進行「回收大行動」多重限時優惠，回收可儲6倍綠綠賞積分之餘，儲完分想即刻換禮物，亦可享7折兌換優惠將綠綠賞積分轉換為CW分，更划算抵換！

與此同時Carbon Wallet亦推出限量優惠，將平台上的免費港鐵本地單程車程獎賞由原本的4,500 CW分減至限量優惠價3,000 CW分。換言之，「綠綠賞」用戶於7月只需以 2,100綠綠賞積分即可於 Carbon Wallet 換領免費港鐵車程，尊享雙重優惠！

▼▼▼Carbon Wallet 登記優惠碼▼▼▼

由即日至7月31日，經此連結下載Carbon Wallet 應用程式，登記成用戶時填寫HK01讀者獨家登記優惠碼【CWHK01TST】，即可免費獲取一杯NUTTEA純素烏龍堅果奶蓋茶(價值$36) （只限於NUTTEA尖沙咀分店換領（數量有限，先到先得，送完即止）。

綠綠賞應用程式「換券」教學

想有更多獎賞選擇，「綠綠賞」用戶只要下載並註冊成為Carbon Wallet用戶，就可以透過「綠綠賞」程式內的「換券」功能，使用綠綠賞積分兌換Carbon Wallet積分（CW分）電子禮券，將綠綠賞積分轉換為CW分，於Carbon Wallet平台換領多種綠色獎賞。綠綠賞應用程式上提供500 CW分、1,500 CW分、3,000 CW分及4,500 CW分四種面額的禮券選擇，用戶可按需要兌換相應禮劵。

必識秘技：非「綠綠賞」用戶同樣可用Carbon Wallet儲分！

本身未有註冊「綠綠賞」的用戶亦不需要擔心，仍有多種方法可以儲到CW分換上述獎賞！因為不論在綠在區區、屋苑或公共的三色回收筒回收時，一樣可以透過Carbon Wallet儲分！回收以外，藉乘搭低碳港鐵旅程、步行、享用素食、選用植物奶和環保購物合共6大行為都可以透過Carbon Wallet 應用程式記錄減碳行動賺取積分，以兌換可持續商戶的獎賞！

以下立即睇精選獎賞：

▼▼▼低碳出行 儲分必換港鐵單程車程獎賞▼▼▼

▼▼▼貪靚都可以Green 儲分必換▼▼▼

▼▼▼用得Green儲分必換▼▼▼

▼▼▼食得Green儲分必換▼▼▼

▼▼▼著得Green儲分必換▼▼▼

（資料及相片由Carbon Wallet提供）