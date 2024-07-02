動物守護．社區大使計劃｜周威賢獸醫：領養寵物反令主人得到更多
「從醫超過30年，見證著人們從前大多只把寵物當作身份象徵、玩具，或是工具犬，到現今的主人大多已當寵物是家中一份子，當貓狗如同子女一樣疼愛。」專科獸醫醫院（VSH）首席獸醫總監、眼科專科獸醫周威賢（Dr. Derek Chow）對於香港愛護動物的風氣如是說。但根據他行醫的經驗發現依然有不少主人未做好飼養寵物的責任，加上社會時有虐待動物的事件發生，所以當獲邀成為警方「動物守護．社區大使」計劃（簡稱AWP計劃）的中央諮詢委員會委員時，他二話不說就答應，希望為傳遞愛護動物和防止殘酷對待動物的信息出力。
助小朋友學習愛護動物 夢想成獸醫應了解更多
作為AWP計劃的中央諮詢委員會委員，Derek指計劃每年舉行不少推廣動物福利的活動時，都會諮詢他獸醫專業的意見，另外他亦有協助AWP計劃推動於中小學設立飼養及照顧動物的「寵愛閣」，他指：「從小教育小朋友愛護及接觸動物很重要，因為不是每個家庭都有飼養寵物和認識動物的機會。AWP計劃就藉著不同活動讓小朋友從小學到正確的訊息，明白愛護動物的重要。」除此以外，Derek亦安排參與計劃的學生大使參觀VSH醫院，並安排院內獸醫及護士分享自己的日常工作，「主要希望令學生明白大小動物都是生命，都會生病有看醫生的需要。日後作為主人時，亦有責任照顧生病的寵物。另外亦希望他們能了解更多動物行業的資訊，例如動物醫院除了獸醫，亦有護士、護理員等，擴闊他們職涯規劃的想像。」
Derek指自己從小喜歡動物，對科學又有好奇心，所以最後選擇成為獸醫。他笑言有年青人指自己想成為獸醫因為不想「對人」，「但事實上動物不能說話，獸醫需要透過與不同的主人，深入傾談了解動物病情，對人的時間反而更多；而且獸醫要處理的動物亦有好多不同種類，例如我比較喜愛貓狗，但面對生病的珍禽異獸科寵物，例如蜥蜴和蛇等，同樣都需要醫治牠們，所以如果小朋友日後想成為獸醫，不妨對這個職業了解更多再作決定。」
見證不負責任主人棄治 望大眾領養代替購買
問Derek行醫多年，有沒有見證過動物被虐待或被遺棄？「由於我是專科醫生，我較少接觸動物被虐待的個案，但在診治過程中被主人放棄的動物的確不少。我亦在醫院領養了一貓一狗，牠們都是因眼疾來到醫院，但最終他們的主人都不想繼續治療，最後更選擇棄養，所以我就把失去主人的牠們帶回家。」Derek直指不少主人在飼養寵物前都未有考慮寵物生病後，能否負擔醫療費用，更遇過寵物店的店主不欲醫治生病的狗狗，因為「唔值得，賺唔多」。
「事實上，在飼養動物前除了要確定自己的經濟能力能否照顧生病的寵物外，亦要考慮自己有沒有時間可以照顧身體虛弱、行動不便的牠們，因為其實在動物福利上，動物的生活質素亦十分重要。你試想一隻癱瘓的狗狗，全日24小時就躺在地上，如果沒有人悉心照料，牠的身心情況會同樣惡劣。」Derek指只要主人有愛，肯付出時間，病了的寵物都可以活得精彩，「我曾處理過一個個案，該隻狗因病突然失明，但牠的主人沒有放棄，持續付出無條件的愛，無微不至照料狗狗、持之而恆和牠出外散步甚至行山，慢慢地狗狗亦可以重新學習指令，主人成為了狗狗的『導盲人』，他們的故事十分有意義，後來主人更將經歷寫成書『Blind Dogs & Seeing Eye Humans』去教導其他主人如何照顧及訓練失明的狗隻。」Derek指動物就是如此簡單，只要對牠們付出，你就一定會得到回報，同樣只要用心對待，牠們就會感受到你的愛。
最後Derek亦希望大眾可以領養代替購買，令繁殖場的數目減少，「作為獸醫更加清楚繁殖場對動物的傷害，加上商人大多把動物當作商品，不願付出照顧牠們，動物的身心最終只會受害，所以我一直支持領養。我家中的寵物都是領養所得。作為新手，我更推薦大家領養已經成年的動物，成貓成犬的性格大多較穩定，又懂得自理，例如在指定地方去洗手間，所以亦好適合初哥飼養，我身邊亦有朋友領養年紀較大的寵物，他們亦同樣享受飼養寵物的樂趣。」
大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！
（資料及部分相片由大會提供）