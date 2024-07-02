動物守護．社區大使計劃｜周威賢獸醫：領養寵物反令主人得到更多

「從醫超過30年，見證著人們從前大多只把寵物當作身份象徵、玩具，或是工具犬，到現今的主人大多已當寵物是家中一份子，當貓狗如同子女一樣疼愛。」專科獸醫醫院（VSH）首席獸醫總監、眼科專科獸醫周威賢（Dr. Derek Chow）對於香港愛護動物的風氣如是說。但根據他行醫的經驗發現依然有不少主人未做好飼養寵物的責任，加上社會時有虐待動物的事件發生，所以當獲邀成為警方「動物守護．社區大使」計劃（簡稱AWP計劃）的中央諮詢委員會委員時，他二話不說就答應，希望為傳遞愛護動物和防止殘酷對待動物的信息出力。



助小朋友學習愛護動物 夢想成獸醫應了解更多

Derek是香港唯一一位同時獲得美國及亞洲認可的眼科專科獸醫，曾於本地、澳洲、泰國、韓國及美國主持講學。他指香港警務處從宣傳、教育、情報收集及調查四個方面打擊殘酷對待動物的行為已比外國好多地方「走得前」，希望大眾都可以支持及協助打擊殘酷對待動物的行為。

作為AWP計劃的中央諮詢委員會委員，Derek指計劃每年舉行不少推廣動物福利的活動時，都會諮詢他獸醫專業的意見，另外他亦有協助AWP計劃推動於中小學設立飼養及照顧動物的「寵愛閣」，他指：「從小教育小朋友愛護及接觸動物很重要，因為不是每個家庭都有飼養寵物和認識動物的機會。AWP計劃就藉著不同活動讓小朋友從小學到正確的訊息，明白愛護動物的重要。」除此以外，Derek亦安排參與計劃的學生大使參觀VSH醫院，並安排院內獸醫及護士分享自己的日常工作，「主要希望令學生明白大小動物都是生命，都會生病有看醫生的需要。日後作為主人時，亦有責任照顧生病的寵物。另外亦希望他們能了解更多動物行業的資訊，例如動物醫院除了獸醫，亦有護士、護理員等，擴闊他們職涯規劃的想像。」

一班參與AWP計劃「全方位『護動』學堂」的一班小學生，早前就獲得與VSH獸醫Dr. Bosco和資深獸醫護士Felix交流的機會，了解獸醫醫院的日常工作和動物醫療不同專業領域等。

學生們可以親身走入動物醫院內部了解不同診療儀器的作用。

Derek指自己從小喜歡動物，對科學又有好奇心，所以最後選擇成為獸醫。他笑言有年青人指自己想成為獸醫因為不想「對人」，「但事實上動物不能說話，獸醫需要透過與不同的主人，深入傾談了解動物病情，對人的時間反而更多；而且獸醫要處理的動物亦有好多不同種類，例如我比較喜愛貓狗，但面對生病的珍禽異獸科寵物，例如蜥蜴和蛇等，同樣都需要醫治牠們，所以如果小朋友日後想成為獸醫，不妨對這個職業了解更多再作決定。」

動物福利當中包括保障動物的健康，擁有舒適、身處安全的環境等，Derek早前亦義務為服務犬進行眼科檢查。

見證不負責任主人棄治 望大眾領養代替購買

問Derek行醫多年，有沒有見證過動物被虐待或被遺棄？「由於我是專科醫生，我較少接觸動物被虐待的個案，但在診治過程中被主人放棄的動物的確不少。我亦在醫院領養了一貓一狗，牠們都是因眼疾來到醫院，但最終他們的主人都不想繼續治療，最後更選擇棄養，所以我就把失去主人的牠們帶回家。」Derek直指不少主人在飼養寵物前都未有考慮寵物生病後，能否負擔醫療費用，更遇過寵物店的店主不欲醫治生病的狗狗，因為「唔值得，賺唔多」。

Derek家中一貓一狗都是由醫院中領養，即使剩下一隻眼睛的牠們同樣可愛，亦不影響生活。

「事實上，在飼養動物前除了要確定自己的經濟能力能否照顧生病的寵物外，亦要考慮自己有沒有時間可以照顧身體虛弱、行動不便的牠們，因為其實在動物福利上，動物的生活質素亦十分重要。你試想一隻癱瘓的狗狗，全日24小時就躺在地上，如果沒有人悉心照料，牠的身心情況會同樣惡劣。」Derek指只要主人有愛，肯付出時間，病了的寵物都可以活得精彩，「我曾處理過一個個案，該隻狗因病突然失明，但牠的主人沒有放棄，持續付出無條件的愛，無微不至照料狗狗、持之而恆和牠出外散步甚至行山，慢慢地狗狗亦可以重新學習指令，主人成為了狗狗的『導盲人』，他們的故事十分有意義，後來主人更將經歷寫成書『Blind Dogs & Seeing Eye Humans』去教導其他主人如何照顧及訓練失明的狗隻。」Derek指動物就是如此簡單，只要對牠們付出，你就一定會得到回報，同樣只要用心對待，牠們就會感受到你的愛。

Derek指貓狗有時會因生病不舒服而影響情緒。曾經有松鼠狗一直有咬人及大聲吠叫的習慣，最後在診治好眼部的疾病後，牠性格亦變得溫馴，所以面對動物行為問題時，主人們都要細心留意寵物的身體情況。

最後Derek亦希望大眾可以領養代替購買，令繁殖場的數目減少，「作為獸醫更加清楚繁殖場對動物的傷害，加上商人大多把動物當作商品，不願付出照顧牠們，動物的身心最終只會受害，所以我一直支持領養。我家中的寵物都是領養所得。作為新手，我更推薦大家領養已經成年的動物，成貓成犬的性格大多較穩定，又懂得自理，例如在指定地方去洗手間，所以亦好適合初哥飼養，我身邊亦有朋友領養年紀較大的寵物，他們亦同樣享受飼養寵物的樂趣。」

大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及部分相片由大會提供）