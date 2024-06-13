父親節｜警隊父子兵　相距35載同任警察學院教官　執教鞭傳承

父親節（6月16日）即將到來，最新一期《警聲》訪問一對警隊父子，先後擔任警察學院教官，現於學院擔任見習督察教官的Patrick，希望延續父輩夙夜在公的專業精神，傳授給警隊一班未來棟樑，「要堅守正直為民的初心，以靈活處事手腕，克服每日在變的挑戰。」



警察學院見習督察教官Patrick跟隨父親Dick的步伐，投身警隊。（《警聲》）

子女跟隨父母步伐投身警隊，例子不勝枚舉，但父子先後出任同一個獨特工作崗位，則屬罕見。46歲的警察學院（學院）見習督察教官Patrick及其父親Dick，正是其中一對。Patrick憶述：「我小時候爸爸在學堂擔任教官，有時跟隨他出席工餘聯誼活動，他在一眾同事和學員面前很有威嚴，當時已經很崇拜他；同時，他對工作極為盡責和嚴謹，就算正值休假，如接到緊急任務，不分晝夜，他都會馬上趕往處理。」

警察學院見習督察教官Patrick跟隨父親Dick的步伐，投身警隊。（《警聲》）

在父親的敬業精神薰陶下，Patrick長大後一心加入警隊，為市民服務。他自到外國留學後回港，便立即投考見習督察，卻遇上一大難關，就是長期在海外生活的他，未能通過督察級中文筆試。

踏向警隊的第一步就遭受挫折，Patrick選擇積極面對，「我決定把握時間累積前線經驗，於是轉為投考警員，由『紅褲子』做起；同時矢志學好中文，為再次投考督察做好準備。」

警察學院見習督察教官Patrick跟隨父親Dick的步伐，投身警隊。（《警聲》）

一九九八年正式加入警隊的Patrick，數年後曾經與父親一同駐守新界北總區，雖然未有直接合作的機會，但Patrick處理工作時，一直銘記父親教誨：「做警察，心一定要『正』！不能偏私，要抗拒一切誘惑。我們是為市民服務，要不斷裝備自己，才能提升工作水平。」

經過逾十年奮鬥，Patrick在二零一一年獲晉升為督察，實踐了自己的抱負。自此，他更毋忘初心，加倍努力。二零一七年，他被安排參與籌劃港珠澳大橋香港口岸警察基地的警政項目，主要負責協調多個政府部門及兩地官員，促成合作。二零一九年黑暴事件中，Patrick轉為走到最前線，帶領同袍對抗暴徒，捍衛法紀。

警察學院見習督察教官Patrick跟隨父親Dick的步伐，投身警隊。（《警聲》）

在多個不同崗位接受磨練後，Patrick二零二二年晉升為總督察，去年更被調任至學院執起教鞭，正正是擔任父親昔日的崗位。他希望將過往的豐富執勤經驗，融入到現在教授的警政理論，並且延續父輩夙夜在公的專業精神，傳授給警隊一班未來棟樑。他分享心得：「要堅守正直為民的初心，以靈活處事手腕，克服每日在變的挑戰。」