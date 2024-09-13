國家網絡安全宣傳周論壇｜孫東：須提升全民網絡安全意識防網攻擊

政府數字政策辦公室、警務處網絡安全及科技罪案調查科、香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）周五（13日）合辦「國家網絡安全宣傳周之香港分論壇2024」，創新科技及工業局局長孫東表示，必須提升全民網絡安全意識，共同建立網絡安全防線，保護資訊系統和數據，防範網絡攻擊；HKIRC主席陳細明也指網絡安全是每個人都必須重視的議題，尤其在當今科技快速發展的時代，更需要共同努力，提升整體網絡安全意識，加強防範措施，共同守護網絡安全。



國家網絡安全宣傳周之香港分論壇2024」以「全城攜守，網安在手」為主題。（互聯網註冊管理有限公司提供圖片)

香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）今年受數字政策辦公室（數字辦）邀請，參與國家一年一度的「國家網絡安全宣傳周」，當心包括舉行「國家網絡安全宣傳周之香港分論壇2024」，並以「全城攜守，網安在手」為主題，特別邀請多位來自內地和香港兩地的網絡安全業界翹楚及學者擔任演講嘉賓，活動共獲超過200所公私營機構，以及超過400人參與其中，彰顯內地和香港兩地在網絡安全方面上全力推動高水平合作與高質量發展。

創新科技及工業局局長孫東表示，必須提升全民網絡安全意識，防範網絡攻擊。（互聯網註冊管理有限公司提供圖片)

孫東表示，香港正全速推動數字經濟和智慧城市的建設，隨着政府服務數碼化、智慧香港、數字灣區等科技創新的應用日趨廣泛，社會對安全的網絡環境的需求亦日益殷切。「我們必須提升全民網絡安全意識，共同建立網絡安全防線，保護資訊系統和數據，防範網絡攻擊。」

他指今次論壇提供平台讓網安專家和業界持分者，就網安技術、挑戰及網絡防禦等議題分享真知灼見，共同為香港及國家的網安發展出謀獻策；政府會與各界繼續攜手合作，應對網絡安全挑戰，使香港發展成為一個更安全高效的智慧城市，加快香港國際創新科技中心建設，全方位配合國家高質量發展。

「國家網絡安全宣傳周之香港分論壇2024」周五（13日）舉行，有兩地網絡安全專家出席。（互聯網註冊管理有限公司提供圖片)

陳細明表示，論壇能為業界帶來更多啟發和深化內地與香港交流，讓大家更好地應對網絡安全挑戰。他指活動以「全城攜守，網安在手」為主題，點出網絡安全工作的關鍵所在，代表網安工程的成功，將取代於業界之間相互合作，因此企業需做好自家防禦工程的同時，亦要將網絡安全訊息推廣出去，讓員工以至合作伙伴均能保持相關意識，提升整體網安水平。

中聯辦副主任尹宗華、中央網信辦網絡安全協調局副局長王麗宏也有出席論壇。