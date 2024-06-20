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馬會支持世界女排聯賽 成官方社區合作夥伴
撰文：王玥晨
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香港賽馬會與中國香港排球總會攜手合作，推出賽馬會社區排球計劃，並成為世界女排聯賽香港的官方社區合作夥伴，讓學生、基層市民及不同能力人士，有機會欣賞世界級賽事之餘，亦可以享受排球運動的樂趣。
馬會其中一個重點慈善策略範疇是體育及文化，並藉此貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。賽馬會社區排球計劃由6月起開展，藉舉辦一連串各式各樣的社區活動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可參與此國際盛事，計劃詳情如下：
• 招募及培訓200多名義工協助是次賽事，包括接待球隊、場地設置和推廣活動等。
• 於6月8日舉辦了中國女排全接觸項目，邀請逾3,000位市民、學生和視障人士現場體驗中國女排的練習實況，一睹球員風采。大會更安排部分學生參加大師班，與國家隊球員互相切磋，並由她們親自傳授排球技巧。
• 於6月11至16日六天聯賽舉行期間，透過悅賞排球無邊界項目，向6,000多名學生、基層市民及視障人士派發免費門票，享受賽事。同時，視障人士可以透過賽馬會「開聲體」體育口述影像服務，感受賽事氣氛及戰況。
• 與此同時，香港體育館露天廣場亦會設置國際「八式」運動攤位，由學生以體育和參賽國家為主題推廣賽事及參賽國家資料，並增加他們對運動產業的了解。
• 為宣揚傷健共融，計劃推出「共融」樂玩坐式排球體驗活動，與本地學校合作，推廣坐式排球運動。
一如其他慈善捐助項目，馬會對賽馬會社區排球計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。
（資料及相片由客戶提供）