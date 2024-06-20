馬會支持世界女排聯賽　成官方社區合作夥伴

香港賽馬會與中國香港排球總會攜手合作，推出賽馬會社區排球計劃，並成為世界女排聯賽香港的官方社區合作夥伴，讓學生、基層市民及不同能力人士，有機會欣賞世界級賽事之餘，亦可以享受排球運動的樂趣。



馬會其中一個重點慈善策略範疇是體育及文化，並藉此貫徹馬會建設更美好社會的宗旨。賽馬會社區排球計劃由6月起開展，藉舉辦一連串各式各樣的社區活動，讓不同年齡、背景和能力的人士均可參與此國際盛事，計劃詳情如下：

• 招募及培訓200多名義工協助是次賽事，包括接待球隊、場地設置和推廣活動等。

• 於6月8日舉辦了中國女排全接觸項目，邀請逾3,000位市民、學生和視障人士現場體驗中國女排的練習實況，一睹球員風采。大會更安排部分學生參加大師班，與國家隊球員互相切磋，並由她們親自傳授排球技巧。

• 於6月11至16日六天聯賽舉行期間，透過悅賞排球無邊界項目，向6,000多名學生、基層市民及視障人士派發免費門票，享受賽事。同時，視障人士可以透過賽馬會「開聲體」體育口述影像服務，感受賽事氣氛及戰況。

• 與此同時，香港體育館露天廣場亦會設置國際「八式」運動攤位，由學生以體育和參賽國家為主題推廣賽事及參賽國家資料，並增加他們對運動產業的了解。

• 為宣揚傷健共融，計劃推出「共融」樂玩坐式排球體驗活動，與本地學校合作，推廣坐式排球運動。

一如其他慈善捐助項目，馬會對賽馬會社區排球計劃的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。

香港特別行政區政府律政司副司長張國鈞（右二）、馬會副主席廖長江（左一）以及中國香港排球總會會長吳守基（右一）出席香港站最後一日賽事，並頒發紀念品給最受歡迎球隊─中國隊的教練蔡斌（中）和球員代表袁心玥（左二）。

馬會副主席廖長江（左圖右）及馬會董事楊紹信博士（右圖右）先後獲中國香港排球總會會長吳守基致送國家隊球員親筆簽名的排球，以感謝馬會對賽馬會社區排球計劃的支持。

賽馬會社區排球計劃旗下的中國女排全接觸項目，讓學生有機會接受國家隊球員的指導，並與她們切磋球技。

透過悅賞排球無邊界項目，讓視障人士以聽覺及觸覺更了解排球運動及享受賽事氣氛。

賽馬會社區排球計劃的受惠者參觀馬會展區及國際「八式」運動攤位。

賽馬會社區排球計劃義工協助是次賽事。

香港賽馬會青少年體育記者培訓計劃的學員現場採訪世界女排聯賽。

（資料及相片由客戶提供）