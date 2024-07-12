共築幸福•屋邨節｜多元化前哨活動　攜手共建幸福社區

人人都嚮往幸福，而幸福是一個持續的過程,需要我們用心經營和培養。房屋局及香港房屋委員會於去年開展以提升公屋居民幸福感為目標的【共築 • 幸福】計劃大獲好評，今年9月將迎來盛大的慶典【共築幸福 • 屋邨節】，率先於6至8月舉行多個不同類別的前哨活動，和居民共同建設幸福社區，攜手追尋幸福。

攝影：黃寶瑩



【共築幸福 • 屋邨節】推廣幸福設計概念

「幸福」大家屢聽不鮮，但到底這二字又該如何定義呢？吃美食、購物或一覺好眠？據悉，根據【共築幸福】團隊制定的幸福設計指引，幸福設計概念分成八大方向：活力健康、綠色生活、樂齡安居、家社互聯、城市連結、跨代共融、增值上流和地方形象，而由房屋局和香港房屋委員會舉辦的【共築幸福 • 屋邨節】就根據這些概念構思不同活動，有助公眾理解如何提升幸福感。房屋署總建築師李民偉表示，市民的反應十分熱烈：「我們透過幸福號走訪全港17區不同屋邨，訪問了超過三千位居民，歸納出提升屋邨居民幸福感的方向。為了使居民更明白、掌握這些幸福概念，我們特意舉辦了屋邨節，讓他們感受到屋邨獨特的文化、氛圍和人情。」

儘管今年屋邨節將在9月7至15日舉行，但早於6至8月會先舉行多項前哨活動，讓公眾及早感受屋邨節帶來的幸福感。房屋署助理署長黃至中展望道：「早前我們收集公眾的意見後，明白要提升公屋居民的幸福感，不能止於專業研討，更重要的是令居民和其他街坊都廣泛參與。因此，我們籌辦不同文娛康樂活動，讓大家更了解幸福概念！」

前哨活動各有特色 助你深入了解屋邨文化

公營房屋在香港發展至今，除了讓大量港人有瓦遮頭外，亦演化出多項公屋獨有的文化，例如樓宇命名的方式，又或者不同的樓型等等。因此，由房屋局、香港房屋委員會和社企「街坊帶路」帶領的屋邨導賞團就成為屋邨節的重點活動之一，共同創辦人譚健樂直言公共屋邨很值得大家以深度遊的方式去感受，「公屋是香港發展的重要元素，當中的人、事、物均象徵著不同的意義，可能是居民奮鬥的故事，亦可能是鄰里守望相助的精神。通過了解這些故事，亦能加強大家對幸福感的體會。」

屋邨導賞團旨在讓參加者了解香港五花八門的屋邨文化，例如樓宇命名的方式，或者不同的樓型等等。

此外，近年大家均十分注重健康，所以【共築幸福 • 屋邨節】亦會舉辦「幸福跑團」，讓大家一邊跑步，一邊感受公屋文化，而「全城街馬」項目經理阿Man分享：「這個跑團講求享受為主，所以速度不會太快，讓大家邊跑步邊欣賞沿途風光。」

「共築幸福．屋邨節」將舉辦「幸福跑團」，讓參加者培養運動的習慣。

除了跑步能欣賞屋邨文化，踩單車亦是一個不錯的選擇，不過並非人人都懂得踩單車，所以房屋局、香港房屋委員會、本地共享單車品牌LocoBike和大埔歷奇單車將於7至8月聯合舉辦單車新手速成班，助18歲或以上的市民提升單車操控技巧，以及重溫道路安全知識，為屋邨節的單車導賞做定準備。LocoBike主席程俊豪形容單車給予騎行者自由的感覺，能隨自己心意到處去，「而且單車在世界各地都是最適合作深度遊的方式，在香港則可以去欣賞屋邨特色，所以學識踩單車亦是一件樂事！」

7至8月舉行的單車新手速成班將會幫助18歲或以上的市民提升單車操控技巧，以及重溫道路安全知識。

其餘前哨活動還包括蝴蝶邨邨內壁畫創作、漁灣邨環保燈手作工作坊和葵芳邨連繫社區嘉年華等，種類五花八門，適合不同年齡層的市民參與。讓我們一起來開展幸福之旅吧！

【共築幸福 • 屋邨節】活動費用全免，歡迎市民積極參與。如有興趣了解「共築幸福•屋邨節」更多，請即瀏覽：https://housingwellbeing.hk/

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