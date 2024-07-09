「動物守護•社區領袖」雷太：校園散播愛護動物種子 推生命教育

網絡世界每日都有被棄養動物尋家的訊息，每年亦不時有虐待動物的新聞被報導，當動物是商品的繁殖場更像是永遠的存在，面對這些令人沮喪的資訊，社會上卻有一班人默默努力推動動物福利。警務處於2021年推展的「動物守護‧社區大使」計劃（簡稱AWP計劃）亦走入社區舉辦不同「護動」活動，每一個成功的活動背後亦多得不少「有心人」幫助。其中，AWP計劃於學校設立「寵愛閣」及委任「動物守護•學生大使」照顧動物的構思就與「動物守護•社區領袖」雷吳偉儀（雷太）不謀而合。雷太曾擔任本港最早一批動物福利組織香港狗會的愛犬組主席，同時亦在佛教筏可紀念中學義教多年，她一直致力將保護動物嘅信息帶入校園，她指：「愛護動物的教育需要學生親身接觸，單單書本上是感受不了的。」



“會把快樂建築於動物的痛苦身上，是因為他們未試過與動物相處”

AWP計劃「寵愛閣」鼓勵學校設立「校園動物閣」飼養不同貓、狗、魚、龜及爬蟲類等動物，並由學生擔任「動物守護 • 學生大使」負責照顧，從中學習愛護動物及與動物相處。而此活動的概念與雷太早年於佛教筏可紀念中學（筏可中學）義教的經驗非常相似。雷太指：「當年有一隻被遺棄的狗狗受了傷，又沒有新主人照顧，而我本身於大嶼山的筏可中學義教多年，就嘗試詢問校長可否將狗狗於學校寄養，並由住在學校宿舍的學生輪流照顧，當時校長一口就答應了。」

雷太指學生當中有人好怕狗隻，更有一位男學生被發現曾有虐待貓隻的行為，「當時我思考為什麼他會把自己的快樂建築於動物的痛苦之上？又為什麼有學生會害怕動物？後來我知道不可以怪責他們，因為他們從未受過相關的教育，更從未與動物相處過，動物與他們有很大距離，所以學生沒有同理心也不意外。」後來宿生被分配不同責任照顧狗狗，有人負責陪同狗隻散步，有人負責餵食，狗狗成為了學校師生的「家人」，「學生都與牠培養了感情，明白動物有喜怒哀樂，在照料狗狗時，亦學懂了責任心與紀律，當日虐貓的男生亦變得愛護動物，即使畢業後亦有回到學校探望狗狗。在學校照顧狗狗多年後，牠最終因病離世，不少學生都好傷心，學校亦為牠開了追悼會，學生從中學懂了生死的意義、生命的價值。」學校當日幫忙收養狗狗，但同時狗狗亦教育了學生成長的一課，至今筏可中學仍然收養了4隻犬隻，繼續成為學生們的「導師」。

雷太平常亦有義務出席AWP計劃的其他活動，指導同學一起認識更多有關動物的知識。

“不同品種的狗隻都應受人愛護，唐狗亦可成為狗義工貢獻社會”

「狗狗社區大使」訓練班為符合資格的犬隻進行訓練，狗狗成功畢業「出更」後會探訪不同學校，讓學生從小懂得與動物相處。

雷太曾經擔任香港狗會愛犬組主席，又領養近十隻犬隻，她意識到過去香港社會對「動物福利」這個概念認識不多，所以才希望可以在學校散播「護動」種子，與AWP計劃的宗旨一拍即合，所以她亦提出了舉辦「校園動物大使」訓練班的想法，讓學生透過接受訓練與義工狗相處，成為大使在校園及社區推廣愛護動物。她指：「小朋友日常接觸的狗狗大多是寵物店中的名種犬，而參與計劃的義工犬部分曾被遺棄或來自非法繁殖場，有些完成警方『狗狗社區大使』訓練班的義工犬更是唐狗。不少人誤以為唐狗很惡、具攻擊性所以不適合當義工犬，然而實際上與其他品種的狗狗一樣，只要受專業訓練及指導，牠們一樣可以成為狗狗社區大使，深入不同學校及社區，宣揚愛護動物的訊息。」

警務處新界南總區曾舉辦「校園動物大使」訓練班，讓學生學習領犬技巧，更有機會親身接觸緝毒犬和警犬。

同學在「校園動物大使」訓練班上除了可以認識到不同品種及背景的狗狗同樣可親之外，更可以認識狗隻的生理與感觀、狗帶使用技巧，以及用不同的指令，去引導、讚賞及糾正的狗隻的行為。雷太補充：「訓練班更會向同學介紹有關寵物工作的行業，加上AWP計劃亦有為不同年齡及背景的學生舉行參觀動物醫院、海洋公園幕後工作等活動，有些學生完成活動後表示自己將來的目標是成為寵物美容師、有些則想成為獸醫，可見活動除了教育學生與動物相處，更可令小朋友有更好的人生規劃，這些都是意外收穫。」

狗狗社區大使去年12月亦有出席「公務員齊撐區選家庭日」與公務員及家屬見面。

雷太最後表示，希望動物友善的訊息會一直被新一代傳承及擴展至社會上不同角落，「如果社會對動物議題有多些討論，例如放寛公屋住戶飼養狗隻、寵物放於袋中可以上公共交通工具等，對主人及動物都是好事。希望香港可以逐步成為動物共融的城市！」

大家對「動物守護．社區大使」計劃的活動有興趣，可到 https://www.police.gov.hk/awp/tc/index.html了解更多！

（資料及部分相片由大會提供）