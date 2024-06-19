東張西望「何伯何太」錄51宗投訴　通訊局：涉情節不雅、意識不良

無綫電視（TVB）節目《東張西望》近期播出「何伯何太」事件，引起社會廣泛討論。通訊事務管理局辦公室表示，截至今年6月17日，通訊局今年就《東張西望》共收到134宗投訴，當中近四成即51宗與「何伯何太」有關，投訴人認為節目情節不雅、意識不良、不適宜兒童觀看、內容偏頗及誤導等，通訊局正處理。



通訊事務管理局辦公室回覆《香港01》查詢表示，無綫電視於今年1月1日至6月15日期間播放的《東張西望》，通訊局共收到134宗投訴。

無綫電視於今年1月1日至6月15日期間播放的《東張西望》，通訊局共收到134宗投訴。。（資料圖片）

投訴不適宜兒童觀看、內容偏頗及誤導等

就近期社會熱話「何伯何太」事件，通訊局指出，截至6月17日，共收到51宗關於無綫電視於《東張西望》中，報道一名長者與其家人的糾紛的投訴。

投訴人認為節目情節不雅、意識不良、不適宜兒童觀看、內容偏頗及誤導等，通訊局會按既定程序處理有關投訴。

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通訊局日前公布，審議了一宗有關2023年11月25日，涉及TVB《東張西望》投訴個案，認為該節目對一家電品牌指稱偏頗及誤導，且未給予時間讓有關品牌回應，有損其聲譽。局方已向無綫發出警告，敦促其嚴格遵守《電視通用業務守則—節目標準》相關條文。