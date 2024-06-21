將軍澳展銷會｜優惠高達9折！加拿大溫哥華三大折扣盤巡禮

獨家爭取到激罕筍盤大優惠！康榮國際跟各大加拿大發展商有良好關系，現為香港客人爭取到温哥華三個樓盤的折扣大優惠，折扣高達 10% OFF！再加其他重要優惠！優惠是限時活動的，過時即止！折扣盤分三個地方：溫哥華西區、Metrotown 鐵路鎮及Brentwood 本拿比布倫活，半年內收樓項目。三個地點都是香港人熱門喜愛，實有一個盤適合大家！歡迎本週末親臨將軍澳 Crowne Plaza Kolwoon East Hotel 皇冠假日酒店展銷會了解更多。



項目一：溫哥華Metrotown天車地鐵旁項目

溫哥華本拿比 Metrotown，最馳名是有著溫哥華最大的購物中心，更可直達 Skytrain 站、T & T 大統華及傳統超市提供生活所需，鄰近 Burnaby 最大型的 220 畝中央公園 Central Park，擁有包羅萬有各種活動。 項目高層單位景觀開揚，壯麗群山景觀，項目半年內收樓，特選單位送車位，五星級會所設施。本週末展銷會送出首 10 間折扣優惠，8％ OFF on first 10 units purchase！

溫哥華本拿比 Metrotown，最馳名是有著溫哥華最大的購物中心，更可直達 Skytrain 站、T & T 大統華及傳統超市提供生活所需。

本週末展銷會送出首 10 間折扣優惠，8％ OFF on first 10 units purchase！

項目半年內收樓，特選單位送車位及擁五星級會所設施。

項目二：温哥華西區 伊利沙伯皇後公園旁項目

位於温西核心地段 W 35th Avenue / Cambie Street 背向 QE Park 伊利沙伯皇後公園！3 分鐘步行達天車地鐵站，8 分鐘步行到 Oakridge 大型購物中心，貴族名校網地段，溫哥華數一數二的名校， 鄰近溫哥華第一大國際級學院 UBC 大學。 項目由一房至兩房+Den組成，部分單位罕有內置樓梯連天台出售，用料豪華，項目半年內收樓，限時折扣 10％ OFF，連車位及儲物室。

項目由一房至兩房+Den組成，部分單位罕有內置樓梯連天台出售，用料豪華。

項目最新實相，預計半年內收樓，限時折扣 10％ OFF，連車位及儲物室。

項目3 分鐘步行達天車地鐵站，8 分鐘步行到 Oakridge 大型購物中心，貴族名校網地段，溫哥華數一數二的名校， 鄰近溫哥華第一大國際級學院 UBC 大學。

項目三：溫哥華本拿比Brentwood新興大都會

半年內收樓上車盤！10% OFF Discount！高達 $100,000 加幣折扣！連車位！全新大都會 Brentwood，本拿比核心地段，項目 6 分鐘步行到達 Skytrain 天車地鐵站及 Amazing Brentwood 大型購物商場， 1 分鐘到達 Lougheed Highway，10 多分鐘到達溫哥華著名學院 SFU 西門菲沙大學總校。項目由一房至三房組成，屋苑內設有一個半畝公園給住客享用，提供五星級大型會所設施。

項目由一房至三房組成。

屋苑內設有一個半畝公園給住客享用，提供五星級大型會所設施。

全新大都會 Brentwood，本拿比核心地段，項目 6 分鐘步行到達 Skytrain 天車地鐵站及 Amazing Brentwood 大型購物商場。

《 溫哥華三大項目限時折扣展銷會》

日期：6月22日 至 6月23日（本周末）

時間：上午11時至晩上7時

地點：Crowne Plaza Kolwoon East Hotel

香港將軍澳 皇冠假日酒店

將軍澳 唐德街 3 號

2/F Diamond Room 3-6

（MTR 將軍澳站 C 出口）

詳情：(852) 9828-9959

Email: info@HongWin.com.hk

Whatsapp: 6051 3102

歡迎來電登記或直接親臨展銷會

歡迎同業合作及參與

*投資涉及風險

HONG WIN INTERNATIONAL GROUP LTD (EAA LICENSE: C-065286) 地址: 2202 – 22/F, CAMERON COMMERCIAL CENTRE, 458-468 HENNESSY ROAD, CAUSEWAY BAY, HONG KONG。物業編號：V-H02-2020 | Building Permit No#BLD19-01194 issued by the city of Burnaby。物業編號：V-V01-2020| Development Permit # - DP-2018-00865 issued by the city of Vancouver。物業編號：V-E01-2021 | BLD20-00206 Issued by City of Burnaby。本公司同時代表賣方和買方，買方將取得土地權益、建於該土地上的樓宇的權益及使用和佔用樓宇內的物業的權利。購買境外未建成物業是複雜及有風險的。在作出購買決定前，閣下應仔細閱讀所有相關的資料及文件。如有疑問，請在作出購買決定前尋求獨立專業意見。在任何情況下, 發展商不會為任何使用本印刷品所造成的直接或間接損失負責。任何依靠這些訊息的風險, 必須由閣下自行承擔。* 自行選擇。 * * 以上物業受有關當地法例約束。以上物業的租金回報率及匯價會視情況而變，所載資料最終以當時的市場情況而定。以上價格參考匯率為加幣 $1元兌換港幣5.7元。最後更新日期：2024.06.18

（資料及相片由客戶提供）