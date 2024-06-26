馬會推社區藥物支援網路　以支持基層醫療健康發展

香港人口老化、慢性疾病愈趨普及，為加強基層醫療服務，讓市民在社區得到適切的服務，香港賽馬會慈善信託基金審批撥捐超過4.15億港元，主導策劃及推行賽馬會藥健同心藥物支援網絡，在多區設立社區藥房，為公眾提供便捷和可負擔的配藥、及藥物諮詢服務，以提高用藥的安全知識，並協助市民管理自己的健康，如處理小病小痛、預防疾病等。



香港特別行政區政府醫務衞生局常任秘書長陳松青（中）、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士（左）及香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星教授（右）為賽馬會藥健同心藥物支援網絡主持啟動禮。

計劃啟動禮於上星期二舉行，並由香港特別行政區政府醫務衞生局常任秘書長陳松青、香港賽馬會慈善及社區事務執行總監梁卓偉博士、香港大學李嘉誠醫學院院長劉澤星教授擔任主禮嘉賓。

梁博士致辭時表示，家庭醫生是基層醫療的核心，而藥劑師亦是不可或缺的一環，對於長者尤其院舍長者，藥物管理十分重要，所以賽馬會藥健同心藥物支援網絡是希望為醫護同工包括藥劑師增值，透過與各界攜手合作，希望找出一條可持續發展基層醫療的路，真正幫助到病人。

為期五年的賽馬會藥健同心藥物支援網絡，旨在擴大社區藥房的服務範圍，並加強社區藥劑師的角色。支援網絡內的八間由社福機構營運的社區藥房，在港九、新界不同地區為市民提供便捷及可負擔的配藥服務。此外，註冊藥劑師會提供個人化的免費藥物諮詢及用藥評估，並按需要提供健康建議或轉介予其他醫護人員，以支援慢性疾病和輕微疾病患者的醫療需要。

香港賽馬會慈善事務部主管（健康社區）陳載英指，馬會期望計劃可以強化社區藥房在基層醫療的角色，成爲市民管理小病小痛的第一道防線。曾經有些市民，正正因服藥不當而被送進急診室。社區藥劑師可以提供個人化的建議，讓市民尤其有慢性疾病的人，知道正確的用藥方法，減少漏吃藥或者吃錯藥的風險。

此計劃的社區藥房亦會推動跨專業合作，與地區康健中心、家庭醫生、公私營醫療系統、及社福機構一起構建以社區為本的藥物支援網絡，以加強基礎醫療服務的支援。

計劃另一重點是培育人才，計劃夥伴之一的香港大學，會為計劃制定社區藥房運作指引、提供人才培訓和評估成效，確保服務質素、效率及一致性。香港中文大學亦會參與人才培訓，並舉辦一系列公眾教育活動，向市民推廣正確使用藥物知識，同時提高大眾對公共衞生的意識。

賽馬會藥健同心藥物支援網絡的首席研究員黃志基教授强調，培育人才和公眾教育的重要性，以更好地幫助病人的藥物和小病小痛的自我管理。期望藥劑師可以與其他醫護人員合作，在基層醫療服務上做得更好。

眾嘉賓與賽馬會藥健同心藥物支援網絡受惠者合照。

馬會早於第五波新冠疫情之下，已注意到社會對社區藥房的需求，曾推出先導項目，支持不同社福機構營運的社區藥房擴展配藥、用藥護理和支援服務等，直接惠及超過三萬名人士。賽馬會藥健同心藥物支援網絡正是進一步擴寬社區藥房的服務範圍。

計劃期望透過凝聚跨界別力量，長遠地能發展出一套專業的服務模式，為政府政策和相關服務發展提供參考。整個計劃預計能服務逾11萬人，並為超過5,400名專業人員，包括藥劑師、藥劑系學生和醫療服務提供者，提供培訓。有關更多賽馬會藥健同心藥物支援網絡的詳情，請瀏覽網頁﹕https://www.jcpharmplus.hk/。

賽馬會藥健同心藥物支援網絡受惠者在計劃下的一間社區藥房取藥。

一如其他由馬會捐助的慈善項目，馬會對賽馬會藥健同心藥物支援網絡的支持，有賴其獨特的綜合營運模式，透過賽馬和博彩業務所得收益，帶來稅收及慈善捐款，同時為社會創造就業機會。

關女士︰社區藥房幫到手

「以往要覆診和配藥，需要長時間在醫院排隊輪候，醫院的病菌多，亦怕自己會『中招』。」居住南區的關女士是癌症康復者，病癒後免疫系統變差，同時有糖尿病、高血壓及高膽固醇等慢性病，需要長期服藥。初次得悉區內有一間賽馬會藥健同心藥物支援網絡旗下的社區藥房，便本著一試無妨的心態到藥房配備平安藥。

關女士亦善用社區藥房提供的藥物管理服務，「去政府醫院配藥要輪候逾千個籌，有時醫生轉了藥，改了劑量，遇上藥物問題，自己都不好意思問。現在我會到藥房向藥劑師請教，發現原來有些藥早上服用更好，減省我留在公立醫院配藥的時間。」

此外，關女士更大讚計劃下的社區藥房所提供的免費健康檢查服務，有專業人員為她進行血糖、血壓、心電圖、骨質疏鬆等檢測，並講解檢驗結果，讓她更了解自己的身體情況，起了及早預防的作用。該區的社區藥房亦曾參與賽馬會長新冠社區支援計劃，提供免費諮詢及中醫針灸服務，顯著改善了關女士的長新官症狀，所以她自己參與的同時更向親友推介。

香港賽馬會慈善事務部主管（健康社區）陳載英（左）、賽馬會藥健同心藥物支援網絡的首席研究員黃志基教授（右）及賽馬會藥健同心藥物支援網絡受惠者關女士（中）合照。

（資料及相片由客戶提供）