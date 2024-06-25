疫後食肆數目增三千間　餐飲業靠節能爐具逆境求勝

本港經濟疲弱，加上北上消費熱潮影響，本地飲食業面臨挑戰，但業界人士分析指，目前本港食肆牌照數目，比疫情前不減反增，多了三千五百個不同類型的食店，反映了本地飲食業生態轉變，但市民的選擇增加。分析又指，飲食業毛利率只有低位百分點，而人手、租金、食材等成本的下調幅度有限，倘若可以在能源成本上節省，則可以逆境求勝。



餐廳開業一年多，阿威與江夏圍村村民變得熟絡，村內的小朋友也經常到店內玩耍。

阿威在元朗過渡性房屋—博愛江夏圍村經營食店，一年多前，阿威得知該村有店舖招標，本想開設文青café，但評估過環境顧客消費力後，決定開兩餸飯餐廳。開業至今一年，已成為不少村民的飯堂，阿威與村民也漸漸熟絡，「有位獨居婆婆每天都來吃飯，她說子女移民了，來餐廳可以和我聊天，日子也過得有趣些。」村內的小朋友踢完球，阿威會讓他們進餐廳休息喝水，充滿人情味。

煤氣公司贊助爐具予阿威的餐廳，紓緩其開業的經濟壓力。

阿威坦言開業初期壓力很大，裝修、租金、用具、食材等通通都需要錢，幸好煤氣公司對創業者提供了支援，「煤氣公司贊助我們爐具，包括炒爐、蒸爐、扒爐、炸爐及熱水爐等，並提供專業知識協助我們挑選最合適及高效能的爐具，爐具有甚麼問題，也會協助維修。而且新開業收取的按金較低，讓我節省了3-5%的開業成本，現金流可以鬆動一些。」阿威續謂，雖然餐廳也受港人北上消費影響，假期生意比平日少三成，但相信薄利多銷加上村民的支持，有信心三年內回本。

根據政府統計署數字，截至2023年底，食物業牌照數目達16,356個，較2019年疫情前多3,519個(見表)，增長以食物製造廠和普通食肆兩類牌照為主。海港飲食集團（香港）行政總監文德全分析指，小店或者外賣店增加，反映了香港市場變化；而內地食肆來港開店，亦讓市民選擇多了。

海港飲食集團（香港）行政總監文德全指現時食肆最重要的是做好自己，提高食物品質，才不會被淘汰。

海港飲食集團（香港）旗下部分酒樓近年轉用煤氣蒸爐、蒸櫃，效能及穩定性較高，維修較少，可有效保持食品的質素。

文德全表示，近月食肆結業個案有所增加，但仍屬於正常市場生態。「其實疫後復常及經濟環境改變，目前飲食業面臨巨大經營壓力，最重要的是做好自己，提高食物品質，才能在市場上持續經營。」為了以品質留住客人，其公司特別著重爐具對菜式出品的影響，「煤氣蒸爐、蒸櫃的效能及穩定性高，食物蒸煮較少受爐具效能下跌影響而出現出品參差的情況，且維修相對較少和氣價比較穩定。去年我們有分店轉用煤氣蒸爐、蒸櫃，節省了約一成的燃料費用。」

文指出，人工、食材成本各佔營業額約三成多及四成，這些成本不容易下調，卻可在能源費用下工夫。使用節能爐具可以「慳得一蚊就一蚊」。他補充，「煤氣公司近年贊助的爐具品種有更高節能效果，未來如開新店也會考慮使用煤氣爐具。」

煤氣公司與餐飲業息息相關，為業界提供不同支援措施，包括每年提供五千萬元贊助為中小企升級節能及環保設備，減輕成本及減少碳排放，一同逆境求勝。

資料來源：政府統計處

(資料及相片由客戶提供)