照顧者鬆一鬆|恒隆「智愛無垠」認知友善計劃 淘大商場設茶室暫託

隨着大眾對認知障礙症的認識增加，社會逐漸建構出共融的環境和氣氛，而他們背後的照顧者，亦需要社會各界的支援與關懷。照顧者是一份24/7無休的工作，me time對照顧者來說是非常奢侈的事，一個喘息的空間、關心自己的時間，有助他們排解自身的壓力。恒隆「智愛無垠」認知友善計劃自2021年推出，首期的三年計劃支援逾2,200位認知障礙症患者和其照顧者，提供長者認知能力訓練、照顧者支援、義工培訓、醫療轉介等服務。今年，恒隆與香港基督教服務處合辦第二期為期三年的計劃，並聯動旗下商場的餐飲商戶，攜手將淘大商場打造成全港首個設有照顧者茶室的商場，為照顧者提供一個休閒放鬆、兼能結識同路人的機會。



選址九龍東回應需求 締造照顧者友善社區

首個進駐商場的照顧者茶室選址淘大商場，由於九龍東的長者人口比例較高，而淘大商場是市民進行日常購物、消閒的地方，扮演着連繫社區的重要角色。恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士表示：「本港認知障礙症患者人數持續上升，照顧者所承受的壓力亦令人關注。我們深信與商戶合作能發揮更大的協同效應，並感謝參與是次計劃的餐飲商戶，與我們一起在商場內設立照顧者茶室，切實地為認知障礙症患者及其照顧者提供更便利、更貼切生活需要的社區服務和日常支援。我們更裝備恒隆一心義工隊，協助公眾進行免費的認知檢測，推動公眾關注腦部健康，進一步履行公司提升社會福祉的承諾。」

恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士。

社會福利署觀塘區助理福利專員林小娟女士表示︰「社署喜見恒隆與香港基督教服務處攜手推行『智愛無垠』認知友善計劃，回應認知障礙症照顧者的需要，動員商場食肆為有需要長者提供便利暫託空間，以及培訓義工為長者提供暫託服務，讓照顧者得以喘息，締造照顧者友善社區。」

社會福利署觀塘區助理福利專員林小娟女士。

香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓女士表示：「去年，我們率先與深水埗區的商戶合作推行『角落休息暫』長者社區暫託服務，反應正面。今年很高興攜手恒隆進一步拓展服務至觀塘區， 配合認知檢測，既讓更多護老者及長者受惠，亦加強大眾對認知障礙症的認識。透過商社合作，我們更能夠推動居家安老，共建護老者友善社區。」

香港基督教服務處副總幹事（長者、復康及社區）陳頌皓女士。

參與商戶望為社會出一分力

首批參與照顧者茶室的商戶包括囍記車仔麵、茶舍HI TEA及稻香集團，食肆在下午3時至5時非繁忙時段提供空間，供照顧者和認知障礙症患者用餐，而恒隆則會資助他們的餐費。餐廳為患者提供社區暫託空間，並由義工帶領患者進行認知訓練，此外，計劃亦會定期在餐廳内舉辦「照顧者鬆一鬆」休閒興趣活動，照顧者除了免費享用茶點，更可參與工作坊或護老資訊講座，互相交流扶持，減輕照顧壓力。

囍記車仔麵創辦人陳兆秋先生認為，小商戶都可以為有需要的人士出一分力，參與計劃成為照顧者茶室之一非常有意義，恒隆及服務處會主動為商戶提供培訓，能夠讓自己及前線員工更了解受惠人士的處境。計劃不僅為照顧者和被照顧者提供一個的友善環境，更能達至多方共贏。

參與照顧者茶室的餐飲商戶之一，囍記車仔麵創辦人陳兆秋先生(左二)。

照顧者放下「包袱」重拾社交

吳映麗女士擔當照顧者的角色20年，丈夫自2003年中風，其後患上認知障礙症，從煮飯、吃飯到日常起居都由她全天候一手包辦。吳女士表示：「丈夫因認知障礙症對環境非常敏感，我不敢長時間離開他，甚至買菜都必須帶着他或儘快回家。」多年來的生活壓力和精神負擔，吳女士難以抒發情緒，不過參與計劃後，可以有幾個小時的時間放鬆自己、逛逛街，對她的心理健康有莫大的幫助。

吳女士非常感激計劃的支援，讓她重拾社交：「在照顧者茶室，我可以與其他照顧者互相交流、分享照顧經驗，感受更多支持和理解。而丈夫由受過專業訓練的義工照顧，令我很安心，可放下心理『包袱』。 以前經常和丈夫爭執，現在理解到他是因病而性情大變，彼此的關係也有所改善。」

照顧者吳映麗女士。

此外，淘大商場會每月定期設立認知檢測及照顧者諮詢站，免費為社區人士進行認知檢測，並提供轉介服務。而恒隆一心義工隊於早前接受培訓協助進行社區認知檢測。遇到護老疑難，駐場社工會悉心解答，又會向市民介紹社區資源及配對服務。淘大商場亦於出入口位置裝設藍牙定位裝置「天使盒子」，更準確地追蹤走失而有佩戴「守護蹤」電子裝置的認知障礙症人士的位置，協助照顧者儘快尋回走失的家人，信號接收範圍涵蓋佐敦谷遊樂場、牛頭角道、彩霞道休憩處、東九文化中心等地段。

淘大商場三期一樓位置設立了認知檢測及照顧者諮詢站，免費為社區人士進行認知檢測。

淘大商場三期一樓位置設立了認知檢測及照顧者諮詢站，免費為社區人士進行認知檢測。

恒隆X香港基督教服務處「智愛無垠」認知友善計劃 查詢登記表 https://forms.gle/aKzaTEbPYxc2z1jT7

（資料及相片由客戶提供）