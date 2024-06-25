慈善大使姜濤愛心爆棚！支持麥當勞兒童愛心馬拉松慈善跑2024

出名愛心爆棚的MIRROR成員姜濤，今年再次擔任香港麥當勞叔叔之家慈善大使，適逢全球麥當勞叔叔之家慈善基金成立50周年，早前姜濤更以大使身份，聯同持旗手Ronald以及一眾商台節目主持，出席主持第15屆「麥當勞兒童愛心馬拉松2024」起步禮，鼓勵大家身體力行支持慈善基金籌款，一同為病童帶來希望。



為病童帶來歡樂和溫暖 宣揚助人精神

今年第二度成為香港麥當勞叔叔之家慈善大使的姜濤，早前親身現身支持第15屆「麥當勞兒童愛心馬拉松2024」，聯同持旗手Ronald以及一眾商台節目主持，包括：小儀、少爺占、朱薰、林海峰、阿正、急急子、森美、當奴，Elsie及903監製German等主持起步儀式。姜濤更與Ronald & Friends親身示範熱身操，讓現場跑手可以為慈善跑做好準備，他亦不忘呼籲大家邊參與活動，邊為有需要的小朋友籌款，讓他們得到更全面的支援。

姜濤帶領持旗手Ronald以及一眾商台節目主持，聯同一班粉絲，齊齊為起步禮掀開序幕。

姜濤帶領持旗手Ronald以及一眾商台節目主持，聯同一班粉絲，齊齊為起步禮掀開序幕。

姜濤帶領持旗手Ronald以及一眾商台節目主持，聯同一班粉絲，齊齊為起步禮掀開序幕。

姜濤與Ronald & Friends大跳熱身操，第15屆「麥當勞兒童愛心馬拉松2024」正式開始！

姜濤與Ronald & Friends大跳熱身操，第15屆「麥當勞兒童愛心馬拉松2024」正式開始！

生病的小朋友，在治療和康復過程中，得到家人的陪伴和支持非常重要，多年來一直支持家舍營運的香港麥當勞，為了讓病童得適當的照顧，去年底位於觀塘全新麥當勞叔叔之家賽馬會大樓，亦已正式投入服務。活動上香港麥當勞更宣佈於2023年度為「香港麥當勞叔叔之家慈善基金」籌得逾1,380萬港元善款，比2022年增加156.8%，以支援觀塘的「香港麥當勞叔叔之家」，幫助更多病童家庭。鄰近服務患有癌症、心臟科、腎科或罕見病的兒童的香港兒童醫院，讓病童往返醫院更方便，安心養病。

探訪香港麥當勞叔叔之家病童 傳遞愛心正能量

早前，姜濤亦到「香港麥當勞叔叔之家」的觀塘第二家舍參觀及探望受助的家庭及小朋友，於宣傳短片中介紹新家舍的設施，讓大眾了解慈善基金的服務，希望更多有需要的家庭受惠。

姜濤於宣傳短片中挑戰一日愛心義工，介紹新家舍的設施，讓大眾了解慈善基金的服務，希望更多有需要的家庭受惠。

姜濤更向大家呼籲：「很開心可以再次出席這個有意義的活動，小朋友應該是快樂、熱情、充滿活力的。我希望大家可以繼續與我一起支持『香港麥當勞叔叔之家』，為患病的小朋友帶來歡樂和溫暖。」

想支持一眾有需要的病童，用麥當勞手機App即可捐款到香港麥當勞叔叔之家慈善基金。

立即捐款

姜濤到「香港麥當勞叔叔之家」的觀塘第二家舍參觀及探望受助的家庭及小朋友。

姜濤到「香港麥當勞叔叔之家」的觀塘第二家舍參觀及探望受助的家庭及小朋友。

姜濤親手為小朋友入廚準備美食。

(資料及相片由客戶提供)