Jobsdb by SEEK與「智聯招聘」達成戰略合作促進兩地招聘互聯互通

隨著大灣區的發展和配套愈趨成熟，不論是內地人才來港，或是香港人才北上發展，將會變得更加方便無阻，兩地人才互聯互通將成為未來就業市場新趨勢。有見及此，Jobsdb by SEEK早前與內地職業發展平台「智聯招聘」簽署戰略性合作協議，雙方招聘廣告將可同步刊登於各自平台，幫助兩地僱主於亞太區內招聘人才；同時香港打工仔亦能透過Jobsdb，接觸更多內地工作機會，發掘職涯新路向，實現雙方「強強融合 招才無界」的願景。



招聘廣告互聯互通 線上線下招聘展聯繫兩地人才

在大灣區人才招募戰略合作啟動禮上，Jobsdb與「智聯招聘」宣佈將共同開發多元化的跨境招聘產品及服務，簡化僱主跨境招聘的流程，令招聘及求職體驗更加順暢。雙方會在招聘廣告互聯互通上展開合作，即香港僱主於Jobsdb投放的招聘廣告，可選擇同步刊登在「智聯招聘」的平台上，以觸及「智聯招聘」的人才數據庫，省卻在不同平台重覆投放招聘廣告的資源；至於「智聯招聘」上的招聘廣告亦能夠即時在Jobsdb發佈，為香港打工仔提供更多內地工作機會。

大灣區人才招募戰略合作啟動禮吸引超過400名業內人士，包括僱主及資深人力資源管理專才。

此外，雙方計劃於未來繼續舉辦「直播招聘會」，兩地僱主可以透過網上直播招聘，物色不同界別的專業人才。除了向求職者展示中港兩地不同行業的發展機遇，僱主亦可以透過直播招聘會，推廣企業優勢及文化，並即時在網上面試，與兩地人才直接溝通。

「智聯招聘」華南區域總經理覃芳在會上，分享她對大灣區內最新招聘行情的看法。

關注職場新鮮人 推動院校招聘展助畢業生更了解本地職場環境

發掘人才重要，但培育新血亦不能忽視，Jobsdb及「智聯招聘」將加強在院校推廣，計劃於未來持續舉辦高校人才招聘展，幫助僱主與職場新鮮人建立聯繫，為畢業生未來職涯作更好部署。雙方亦會透過校園講座等方式，為有興趣到香港發展的畢業生提供相關求職資訊，分享香港求職及面試流程及技巧、香港的職場文化和生活體驗等，希望幫助他們更了解香港就業環境，減低來港工作的不安和焦慮。

隨着中港兩地交流及商業往來更加頻繁，香港僱主對內地人才的需求不斷上升。香港特區政府數據顯示，內地人才在2023年來港工作者中佔最大比例，去年獲批來港的內地人才數字逾5.7萬名，較2022年的2.3萬名，上升1.4倍¹。與此同時，愈來愈多年輕一代尋求北上發展，據Jobsdb《2024年薪酬調查報告》顯示，中國內地首次躋身香港打工仔心儀境外工作地點三甲，有37%受訪者會選擇到內地尋找機會，當中更不乏年輕一代，有45%的25歲或以下的年輕人，視中國內地為首選的境外工作地點。

招聘平台對兩地人才互通前景感樂觀

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳認為兩地人才互聯互通將是大勢所趨，以Jobsdb和「智聯招聘」多年來累積的經驗，以及對兩地求職文化的理解，能為僱主及人才提供更順暢的招聘及求職體驗。「我們冀為本港求職者提供更多跨境工作機會，並幫助內地人才與本地僱主建立更緊密的聯繫，增加招聘效率，以響應政府積極吸引內地人才來港就業的最新政策。」

Jobsdb by SEEK香港區總經理李政勳表示，Jobsdb與「智聯招聘」的獨家合作，能滿足跨境招聘逐步上升的需求。

至於「智聯招聘」華南區域總經理覃芳亦表示，隨着中國經濟高質量發展，國內人才在多個區域之間流動已成常態。粵港澳大灣區作為中國經濟高質量發展的重點區域，將會持續吸引全國優秀人才流入。「根據我們的調查數據顯示，大灣區高學歷求職者近年赴港就業意願持續提高。2024年，超過64%擁有博士學歷的受訪者，以及超過59%擁有碩士學歷的受訪者，有意前往香港工作。目前『智聯招聘』平台上有超過900萬名活躍求職者符合香港引進人才政策的條件。相信『智聯招聘』與Jobsdb的戰略合作，將為兩地求職者提供更多高質素就業機會。」

「智聯招聘」華南區域總經理覃芳分享今次雙方合作，如何促進大灣區人才互聯互通。

¹數據來源：香港入境事務處簽證獲批數字，包括一般就業政策、輸入內地人才計劃、非本地畢業生留港／回港就業安排、優秀人才入境計劃、輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃、科技人才入境計劃獲批來港人士。

（資料及相片由Jobsdb by SEEK提供）