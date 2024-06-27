七一假期｜運輸署料大量跨境乘客　視乎情況實施特別交通安排

本周六（28日）起一連三日香港特別行政區成立紀念日假期，運輸署今日（27日）表示，預計會有大量跨境乘客使用公共運輸服務經各陸路管制站前往內地／澳門，署方將會視乎現場交通情況，於28日起至7月2日凌晨在落馬洲管制站及深圳灣口岸實施特別交通安排。



運輸署預料七一假期、深圳灣口岸會有大量跨境乘客、將視乎情況實施特別交流安排。（蘇煒然攝）

▼復活節 落馬洲▼



▼復活節 深圳灣大橋塞車▼



運輸署今日（27日）表示，預計在香港特別行政區成立紀念日假期（6月28日至7月1日）期間，或會有大量跨境乘客使用公共運輸服務經各陸路管制站前往內地／澳門，等候公共運輸服務的時間可能較長。候車乘客應遵守秩序，並遵從現場警務人員及相關公共運輸服務營辦商職員的指示。跨境巴士乘客亦應及早計劃行程，並提早預訂車票。

運輸署將視乎現場交通情況，於28日起至7月2日凌晨在落馬洲管制站及深圳灣口岸實施特別交通安排，以便公共運輸車輛能暢順地進入上述口岸，市民需要注意。駕駛人士須特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌。如遇交通受阻，駕車人士要保持忍讓，及遵從警方的指示。

就港珠澳大橋香港口岸，市民可透過「香港出行易」查閱港珠澳大橋香港口岸出境客車通關廣場的交通快拍。而市民亦可透過「港珠澳大橋珠海口岸」或「珠海發布」微信公眾號內的「大橋口岸實時通關」服務 (或前往https://traffic-info.gzazhka.com:5015/#/)，查詢大橋珠海口岸的車輛實時通關情況，以便及早計劃行程。

市民請留意電台、電視台及運輸署流動應用程式 「香港出行易」發放的最新交通消息。